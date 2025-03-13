Оцените четвертьфинальные пары Лиги чемпионов. Турнир покинули «Ливерпуль», «Атлетико» и «Байер»

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сегодня, 09:58

Осталось восемь кандидатов на трофей.

«Арсенал» – «Реал»

Первая четверка кандидатов на выход в полуфиналы состоит из дуэлей Артеты против Анчелотти, а также Луиса Энрике против Эмери. Три испанца, один опытный итальянец. Артете было просто после 7:1 в гостях с ПСВ . Дома «Арсенал» быстро открыл счет после прохода Зинченко и хлесткого удара левой ногой под штангу. Александр забил бывшему клубу, не праздновал. Стерлинг, помимо паса на украинца, выдал голевую передачу на хавбека Райса. ПСВ поддержал веселый настрой «канониров». Перишич и Дриуэ забили по мячу. В отличие от игры в Лондоне, второй матч в Мадриде имел значение. Дома подопечные Симеоне сыграли лучше, чем именитые соседи. Но не забили второй мяч. А ещё «Атлетико» повезло, что Винисиус занят перепалками с фанатами соперника, а не футболом. Бразилец не реализовал пенальти. А после бессмысленных овертаймов была серия пенальти.

«Атлетико» не повезло. Альварес поскользнулся. Уже после касания мяча правой ногой снаряд легко зацепил левую стопу игрока. Мяч оказался в воротах, но судьи не засчитали взятие ворот. Всё по правилам. К утру вспомнили, что этот же судья Марциняк не отменил гол после пенальти Месси в финале ЧМ -2022 против Франции, когда мяч якобы тоже коснулся двух ног. Тот опыт пригодился Шимону, наказал «Атлетико». Облак взял удар Васкеса, но Льоренте тоже промахнулся. Анчелотти шутит, что пятым пенальтистом выбрал Эндрика. Но глянул в глаза юному бразильцу и подозвал Рюдигера. Что ж, «Реал» как «Реал». Независимо от качества игры, идут дальше. «Арсеналу» не завидуем. Салиба и Габриэль не выступают настолько надежно, чтобы испугать четверку атаки «Реала». После неубедительной игры с «Атлетико» звезды могут вернуться и напомнить о своих талантах.

ПСЖ – «Астон Вилла»

Здесь отметим один неприятный факт. До четвертьфиналов Лиги чемпионов четыре недели. Первые матчи сыграют 8 и 9 апреля. Всё из-за поединков национальных сборных. Зато у «Астон Виллы» будет время изучить ПСЖ . А у французов появится боязнь потерять важных игроков после поединков на разных континентах. Например, через неделю Маркиньос сыграет против Колумбии, а затем против Аргентины в отборе к ЧМ -2026. У марокканца Хакими матчи квалификации ЧМ в Африке. Для Дембеле следующая неделя станет шансом огорчить Модрича и компанию, ведь Франция и Хорватия встретятся в четвертьфиналах Лиги Наций. Футболисты ПСЖ заметно отвлекутся от клубных дел.

Игроки «Астон Виллы» тоже разъедутся, но им проще. После того как ПСЖ по сумме двух матчей переиграл «Ливерпуль», а затем выбил команду с Алиссоном в воротах в серии пенальти, французов считают одним из фаворитов Лиги чемпионов. Ещё до первого поединка с «Ливерпулем» отмечали, что у Энрике получилось склеить команду. Причина не только в атаке, где Дембеле в шикарной форме, а Кварацхелия и Баркола козыряют техникой. Дело в полузащите. Невеш, Руис и Витинья прекрасно работают с мячом и в прессинге. ПСЖ должен пройти «Астон Виллу». Но Луис Энрике помнит матчи против «Боруссии» из Дортмунда год назад в полуфинале – парижане дважды уступили.

«Бавария» – «Интер»

В 2010-м сыграли между собой в финале Лиги чемпионов. Тогда Моуриньо подготовил итальянцев лучше, чем ван Гал свою команду. На «Сантьяго Бернабеу» форвард Милито сделал дубль, «Интер» выиграл Лигу чемпионов последним из итальянских клубов. Сейчас миланцы тоже не будут фаворитами. «Бавария» собрала интересную команду. Не такую надежную в защите, как их соперник, зато опасную в атаке. Олисе и Мусиала хорошо дополняют Кейна, продуктивная тройка. У хавбека Киммиха классные передачи из глубины поля. «Бавария» пробует перекрывать слабости в обороне. Настырностью компенсируют факт, что бывший защитник Компани оказался невероятно раскованным тренером. «Бавария» во многих матчах сезона оставляла соперникам шанс пробить Нойера или его сменщика. Но с «Байером» сыграли на удивление успешно – 5:0 по сумме двух матчей.

Против знакомого сильного оппонента выступили лучше, чем против скромного «Селтика». «Интер» тоже играл против оппонента, которого легче недооценить, чем «Баварию». Речь о «Фейеноорде». «Милан» допустил осечку против голландцев, а вот их соседи справились с задачей. У тренера ван Перси неплохая команда. После домашнего поражения 0:2 они мечтали найти путь к воротам Зоммера в гостях. Но Маркус Тюрам быстро забил мяч, который открыл «Интеру» проход дальше. Голландцы отыгрались, но Чалханоглу поставил точку с пенальти. Итальянцы сейчас не так хороши, как в лучшие для них времена. Однако Индзаги был в финале Лиги чемпионов и достойно сражался против «Манчестер Сити», пусть и уступил после гола Родри. Посмотрим, как «Интер» и «Бавария» будут сочетаться друг с другом тактически. Нельзя исключать, что миланцы окажутся неудобным соперником.

«Барселона» – «Боруссия» Д

Победитель пары «Бавария» — «Интер» сыграет против лучшего в этой схватке. А вчера французский голкипер Шевалье делал всё, чтобы до матчей против «Барселоны» добрался «Лилль». Французы на общем этапе обыгрывали «Реал». Хотели сыграть против каталонцев. Не получилось, у немцев больше опыта. Хотя «Боруссия» провела плохой первый матч, сыграли дома 1:1, а в ответной встрече пропустили первыми, немцам удалось выдать десять эффективных минут во втором тайме. Всё началось с ошибки бывшего защитника «Боруссии» Дортмунд. Менье теперь играет за «Лилль». Бельгиец не успел за Гирасси, который отпраздновал 29-й день рождения падением в штрафной площади соперника. Менье слегка толкнул форварда, чего хватило судье для пенальти. После реализации приговора опытным Джаном немцы не успокоились. Гирасси сделал ассист на Байера.

Один Байер все-таки будет в четвертьфинале, пускай не из Леверкузена. Но «Боруссии» не до шуток. Им досталась «Барселона». Самая результативная команда сезона не оставила надежд «Бенфике». Рафинья сделал дубль и отдал голевую передачу, у юного Ямаля рекорд турнира. «Барселона» посвятила победу памяти клубного врача Карлеса Миньярро Гарсии, который скоропостижно скончался накануне. Каталонцы точно фавориты не только в матчах против клуба из Дортмунда, но в целом в четверки. Однако не стоит недооценивать ни «Боруссию», ни будущих соперников Флика, если пройдут дальше. «Интер» и «Бавария» крайне хитрые и непростые коллективы. А «Барселона» в этом сезоне демонстрировала плохой футбол в Лиге чемпионов. Не только против «Монако», но и дважды в гостях против «Бенфики».