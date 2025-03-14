Тяжелейший матч «Зенита» без Вендела, московское дерби. 21-й тур РПЛ – время топ-противостояний

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сегодня, 13:00

Контрольная точка в чемпионской гонке.

«Оренбург» – «Факел»

– Никаких задач перед южноуральцами уже не стоит. Команда готовится к вылету в Первую лигу. Отставание даже от зоны стыков достигло девяти очков, после 20 туров «Оренбург» по-прежнему имеет в активе только одну победу. Весной команда Слишковича проиграла «Спартаку» и «Ростову». Другой вопрос – что делать с тренером. Босниец не даёт результат, именно при нём оренбуржцы лишились шансов на выживание. Руководству предстоит непростое решение.

– С отрывом от последнего места в шесть очков воронежцам попроще – их шансы на выживание куда реальнее. В то же время после возобновления чемпионата дела обстоят хуже, чем до отпуска. В конце ноября – начале декабря «Факел» хотя бы у московского и махачкалинского «Динамо» отбирал очки. Теперь же – поражения от «Химок» и «Зенита».

«Химки» – «Ахмат»

– А ведь в Ташуеве сомневались. Специалист вернулся в команду по ходу текущего сезона – и на первых порах его методы не давали результат. Поражения продолжались, грозненцы оставались в зоне вылета. Теперь же они переиграли «Рубин» сразу после окончания паузы, а в следующие выходные – 1:1 с «Локомотивом». К 21-му туру «Химки» для «Ахмата» – прямой конкурент, разница всего два балла.

– Количество трансферов в текущем сезоне пока не отвечает результатам – «Химки», в отличие от «Акрона», ещё борются за выживание. Всего один балл отделяет команду от стыков, для химчан хорошо, что хотя бы в принципиальном матче с «Факелом» удалось забрать три очка.

«Динамо Махачкала» – «Крылья Советов»

– Махачкалинцам никуда не деться от этого: пара осечек – и команда провалится в зону стыков, даже если ранее набрала неплохой темп. В двух турах после паузы – поражение от «Динамо» и ничья с «Локомотивом». Тут и календарь тяжёлый, и необходимость набирать форму. Зато после вылета из Кубка будет больше времени на восстановление, плюс в трёх ближайших турах – принципиальные соперники – «Крылья» и «Химки».

– Вроде и атмосфера в команде тревожная, и слухи вокруг клуба настораживают, и тренер летом уходит – это ощутимо сказывается на игре самарцев. В то же время у «Крыльев» слишком мощная поддержка, чтобы они так просто свалились в стыки – только летом состав пополнили Иван Сергеев, Иван Олейников, Сергей Песьяков, легионеры Доминик Ороз и Томас Галдамес, у «Спартака» арендовали Игоря Дмитриева. Теперь самарцы усилились Зиньковсикм и Гагнидзе до конца сезона.

«Локомотив» – «Динамо»

– Что те, что другие ощутимо сбавили темп. «Красно-зелёные» превосходили все ожидания летом и в начале осени, но после сказалась неопытность, нестабильность молодых лидеров. «Бело-голубые» весь сезон проводят в скверном состоянии – не это хотели видеть после чемпионской гонки. По содержанию игры вклиниться в разборки в топ-3 вряд ли смогут.

– Для «железнодорожников» проиграть нестрашно. Они и так прыгнули выше головы, бодаясь с «Зенитом». Пятое место – примерно то, чего от них и ждали в текущем сезоне. А вот в «Динамо» поражение ударит по Личке – Марцел и так под прицелом, а тут у руководства появится повод прекратить сотрудничество. И так ходят слухи о желании назначить Карпина.

«Акрон» – ЦСКА

– С командами выше классом бодаться тяжело – зато у прямых конкурентов тольяттинцы выигрывают часто. В прошлом туре в дерби забрали три очка. Правда перед этим уступили «Пари НН» – но тут и нижегородцев при Ганчаренко стоит похвалить. Похоже, «Акрон» решил вопрос сохранения прописки и теперь может попытаться подняться в турнирной таблице. Тедеев в любом случае выполнил задачу-максимум.

– Все сборы Николича и ЦСКА критиковали за слабую игру в новой схеме. Ромб «армейцам» не давался, это чувствовалось. При этом в первых трёх играх весной «красно-синие» не проиграли ни разу – это при том, что стартовали с выезда в Санкт-Петербург, а в Кубке встречались с «Динамо». Голов немного, везде результат на тоненького – но он есть.

«Рубин» – «Пари НН»

– Рахимов вряд ли чувствует поддержку в клубе – и теперь, когда у «Рубина» два поражения в трёх играх, за тренера неспокойно. Казанцы уступили «Ахмату» в чемпионате, а в Кубке вылетели от «Урала».

– Победа над «Акроном» и разгром от «Краснодара» – пока что нижегородцы не показывают вау-результат под руководством Виктора Ганчаренко. В любом случае команда держится выше зоны стыков, хоть до неё и один-два балла – уже хорошо.

«Ростов» – «Краснодар»

– Вроде Валерий Карпин и ушёл – а ростовчане остаются неуступчивым и неудобным соперником. «Динамо» в гостях потеряло очки с южанами, потом «Оренбург» в домашних стенах потерпел поражение. Проигрыш в поединке с «Зенитом» не влияет на оценку – ростовчане гладко переживают расставание с главным тренером и системообразующим футболистом.

– После неудачной игры с «Крыльями» на выезде в Нижнем Новгороде «быки» реабилитировались – разгромили «Пари НН». Борьба на вершине РПЛ только обостряется, в южном дерби нужно забирать победу – в параллельном матче «Зенит» будет играть со «Спартаком», это отличный шанс оторваться от «сине-бело-голубых».

«Спартак» – «Зенит»

– Главный матч этого месяца. «Красно-белые» подойдут с запредельным настроем, поскольку только почувствовали вкус чемпионской гонки – и не хотят вылетать из неё так скоро. При этом москвичи уже оступились с «Рубином» и отпустили питерцев с южанами на три очка. Шесть баллов форы после 21-го тура – как-то слишком.