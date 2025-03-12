«Спартак» и «Зенит» не готовы к очному матчу. Не заиграли самые дорогие новички и хромает защита

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сегодня, 21:51

Зато лидеры лиги победили в Кубке.

«Спартак» снова сбился на игру эпизодами

Тренер Станкович выпустил много основных игроков на кубковый бой против «Акрона». Поражение означало вылет, а повторять опыт «Краснодара» – «горожане» покинули Кубок после матча с «Ахматом», москвичи не хотели. Тренер «красно-белых» использовал ротацию, но в итоге на поле появились все звезды, кроме форварда Манфреда Угальде. Хотя «Спартак» быстро получил преимущество в два мяча – отличились Мартинс и Бонгонда, поединок совсем не был простым для фаворита.

Во втором тайме «Акрон» забил дважды, напомнив о проблемах «Спартака» по пути к новому чемпионству, первому со времен тренера Массимо Карреры. После поражения от «Рубина» в РПЛ на выходных москвичам нужно не просто сыграть вничью с «Зенитом», а победить шестикратных чемпионов. В рамках чемпионата «Спартак» ни разу не обыгрывал петербуржцев с тренером Семаком. Ужасная статистика, которую не оправдывают ни голы в ворота «Зенита», ни серия нулевых ничьих в прошлом.

«Спартак» обыгрывал «Уфу» Семака, а петербуржцам навредили только один раз в кубковом поединке. Неудобный соперник приедет в Москву после двух непростых для «красно-белых» выездных матчей. «Акрон» напомнил о проблемах команды Станковича. Совсем нестабильные в защите. Не всегда меткие. Привычно переключаются между диаметральными режимами. Могут семь раз подряд победить в РПЛ . А параллельно вылетят из Пути РПЛ от «Ростова», из-за чего сегодня не встретили «Зенит».

Понятно, что у Станковича достаточно козырей. Максименко в этом сезоне чаще играл солидно, как и лидер обороны Бабич. Дуарте против «Зенита» не выйдет, ведь в прошлом туре получил глупое удаление после того, как бросил на землю форварда «Рубина» Даку. Зато у «Спартака» много вариантов в атаке. Но Маркиньос и Бонгонда увидели новых крайних форвардов в заявке, поскольку Станкович не считает их достаточно эффективными. Правого защитника Денисова тоже не назвать стабильным.

Сегодня выдал классный голевой пас на Мартинса, но без мяча снова были помарки. Да и свои атакующие включения Даниил не контролирует. Денисова нельзя назвать техничным и острым латералем. «Спартак» хотел бы обыграть «Зенит» на выходных, однако пока сложно заявить об идеальной готовности команды к подобному сопернику. Слишком много ошибок в обороне. Причем ляпы такие, что «Зенит» вряд ли простит, как «Акрон». Хотя даже команда Дзюбы забила дважды. Ветеран Артём тоже отличился.

«Зенит» защищался в игре против «Ростова»

До матча подчеркивали, что у петербуржцев есть проблемы с игровым тонусом. Первый тайм в Ростове-на-Дону, где «Ростов» играл агрессивнее и нередко был с мячом, подтверждают выводы после первых матчей «Зенита» в новом году. Понятно, что накануне выезда в Москву тренерский штаб использовал ротацию. Но без основного голкипера, с экспериментами в обороне и центре поля чемпионы не сумели представить лучшую версию собственной игры. «Ростов» агрессивно работал и не был хуже.

Случайный зритель, который впервые смотрел матчи команд, никогда не угадал бы, что именно «Зенит» явный фаворит. Вина не только в неготовности поля с проплешинами. Но техничные южноамериканцы не доставляли мяч точно на Соболева в центре атаки. Зато «Зенит» по-прежнему мастер случайных голевых атак. Гонду отдал на левый фланг, а Кассьерра закрыл последующий прострел. Но для истории фиксируем, что победа не результат шикарной работы в обновленном составе.

Видна стагнация в качестве игры «Зенита» на фоне решений отдельных игроков. Клаудиньо в другом клубе, а Вендел не сыграет против «Спартака». Удивимся, если Маркусу простят средний палец, показанный трибунам в Воронеже. Расистские провокации заслуживают наказания для фанатов «Факела». А если кто-то из футболистов клуба поддержал неумных зрителей, то его тоже нужно оштрафовать. Но провокации не отменяют реакцию Вендела. Некультурный жест ведет к дисквалификации.

Без ключевого хавбека Семаку придется искать решения в центре поля. Поскольку «Зенит» и «Спартак» зимой воевали за Саласара, но оба клуба не сумели подписать уругвайца, то очевидно желание перестроить центр поля. Новичка нет. Барриос устал, Ахметов не впечатляет, а второй форвард Глушенков не похож на человека, который легко закроет середину без мяча. Вот и получается, что у «Зенита» коллекции игроков, а по факту даже справа в защите нужен универсальный бразилец Мантуан.

Мимович сыграл против «Ростова», но в его действиях не было ничего элитного. Луис Энрике тоже не второй Малком здесь и сейчас. Даже новичок «Спартака» Солари – немного прямолинейный и банальный, но настырный игрок, оставляет лучшее впечатление после дебюта, чем форвард «Зенита» за 33 млн евро. Это проблема, ведь за такие деньги нужно получать лидеров. Хотя форвард за 10 млн евро Соболев тоже не играет лучше, чем недешевый аргентинец Гонду. Лусиано важен для «Зенита».

Два лидера РПЛ могут помочь «Краснодару»

В чемпионате три очевидных претендента на титул. Хотя «Динамо» всего в четырех пунктах от вершины, их подчеркнем карандашом. Подопечные Лички потеряли два важных очка как раз против «Ростова» на выезде. После матчей с «Динамо» и «Зенитом» подопечным тренера Альбы придется дома сыграть против «Краснодара». И это снова испытание для лидера РПЛ , поскольку ростовчанам нечего терять. Карпин ведь может принести пользу своим уходом, как принес «Ливерпулю» Юрген Клопп.

С немцем команда не претендовала на победу в АПЛ . «Ростов», конечно, в другой ситуации. Но сейчас у них больше драйва, чем было почти весь сезон до зимней паузы. «Краснодару» будет сложно. Но если они наберут три очка, а «Спартак» не проиграет «Зениту», то будет смена лидера. Или Станкович впервые в карьере обыграет Семака, тогда Мусаев будет первым, серб вторым, а петербуржцы рискуют подпустить «Динамо». Или Деян сыграет вничью. И это тоже полезный результат для «горожан».

«Краснодар» не устроит только собственная осечка или поражение «Спартака». Нейтральным любителям интриги в РПЛ нет смысла болеть за «Зенит», если хочется борьбы до последнего тура вместо дежурной победы Семака на классе исполнителей. Пока петербуржцы не набрали оптимальную форму, у «Спартака», «Краснодара» и «Динамо» будут шансы сделать РПЛ увлекательной лигой. Вендел, Глушенков, Алип, Барриос, Кассьерра, Соболев и новичок Луис Энрике сейчас точно не на пике формы.

А у «красно-белых» выделяется хавбек Мартинс, но в защите проблемы с готовностью Литвинова. И с формой самого дорогого игрока в истории «Спартака» Гарсии. Пока форвард не впечатлил, как и Энрике у «Зенита». Рябчук и Денисов на флангах тоже не мастера мирового класса. «Спартак» устроит только победа над «Зенитом», любой другой результат будет плохим для Станковича. Москвичам нужна идеальная реализация и хладнокровность в обороне. «Зенит», если не пропустит, свой гол найдет.