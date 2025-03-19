У сборной России противоречивые таланты. Команде нужны футбольные лидеры во всех полевых линиях

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сегодня, 19:22

Закрыт только вопрос с голкипером.

Сафонов не отдаст первый номер в сборной в ближайшее время. Латышонку и Максименко не повезло. Голкипер ПСЖ будет время от времени пропускать поединки национальной команды, чтобы сохранить силы на клубную борьбу против чемпиона Европы Доннаруммы. В одной из самых сильных команд сезона Матвей получил достаточно матчей, чтобы поднять свой статус в глазах тренера голкиперов Кафанов и Карпина. В Сафонове не сомневаются, так что голкиперы «Зенита» и «Спартака» не первые номера. Как и любой другой вратарь — наподобие Ставера из «Рубина».

А вот в поле не всё так однозначно. Головин из «Монако» не стал лидером сборной. Слишком часто травмирован и пропускает поединки из-за логистических проблем. В результате Александр не ведет за собой и не управляет игрой. А это значит, что Карпин продолжает перебирать молодых игроков, которые могут вырасти в звёзд для первой команды. Слабые соперники вроде Гренады заметно упрощают задачу. И Брунею кто только не забивал. Во многих клубах РПЛ идет активный поиск интересных молодых игроков, так что на первом плане окажутся главные таланты.

Алексей Батраков

Умница. В девятнадцать лет работает намного лучше, чем более опытные коллеги. В этом сезоне Батраков – единственный российский футболист, который держит марку наравне с сильнейшими легионерами РПЛ . Можно добавить ещё Осипенко, но защитнику «Ростова» 30 лет. Вряд ли его можно назвать надеждой сборной. Максим среди опытных мастеров. А вот Батраков может прибавить. Алексею важно время уйти из «Локомотива», причем не в «Зенит». Ждём ударную весну от футболиста с оригинальными решениями и умением бороться.

Константин Тюкавин

Очень жаль, что Тюкавин порвал «кресты». Гренаду попробуют огорчить с Дзюбой в атаке, ведь Артёму нужен рекорд по голам за сборную страны. Но Константин – будущее национальной команды. Форвард «Динамо» разочаровал перепадами в игре, но проблема в опытности молодого форварда. Константин так давно в РПЛ , что многие забыли о его возрасте. Тюкавину всего 22 года. Желаем нападающему быстро вернуться после сложной травмы, успешно восстановиться после операции. Константин важен для «Динамо» и будет важным для сборной.

Матвей Кисляк

Глебов – сформированный игрок. После перехода из «Ростова» в «Динамо» хавбек потратит время на адаптацию, а потом снова будет мешать Литвинову, Черникову, Карпукасу и Кисляку выходить в опорной зоне в сборной. Но у Кисляка из ЦСКА появился шанс. Литвинов ведь работает в «Спартаке» в центре защиты. Умярова тренеры сборной не замечают. Черников проиграл конкуренцию в опорной зоне Ленини. Пришла очередь Матвея. Он тоже может работать выше по схеме рядом с Глебовым, у футболиста ЦСКА есть созидательные таланты.

Сергей Пиняев

В хорошей форме в начале года. Жаль, что травмировался и не сыграет в мартовских матчах. У Пиняева, как и у многих в этом списке, случались перепады в игре. Но сейчас Сергей оставляет хорошее впечатление. Крайний форвард «Локомотива» может обыграть один в один всех соперников сборной. От Пиняева, знаменитого с юношества, будут зависеть результаты команды Карпина в будущем. Хотелось бы получить в лице Сергея крутого растущего крайнего форварда. Вингерам из РПЛ не хватало именно стабильности, а Пиняев ещё может окрепнуть.

Арсен Захарян

По футбольным мозгам с Захаряном может сравниться в списке только Батраков. Но бывший атакующий хавбек «Динамо» неудачно выбрал себе новый клуб. Так бывает, когда нет сильных агентов, а переговоры ведут знакомые. Ничего плохого не скажем о комментаторе Арустамяне, вот только Нобель не является профессиональным скаутом. Не сумели оценить плюсы и минусы перехода именно в «Реал Сосьедад». В Испании Захаряна преследуют травмы. Желаем Арсену набрать форму и помочь сборной. Захарян и Батраков думают быстрее остальных.

Игорь Дивеев

Карпин ждёт сильной игры защитников. Поэтому Пальцев недавно был разнорабочим, а затем Валентин вызывался в сборную. Теперь заметили Ибишева из «Ахмата». Есть в заявке Солдатенков из «Крыльев Советов», хотя оборона самарцев совсем не впечатляет. А вот защита ЦСКА неплохо справляется даже после перехода на четыре защитника. Дивеев теперь в центре с Рошей, а Мойзес вернулся на левый фланг, где вытесняет из основы Кругового. Игорь, если ему не мешают травмы – главный центральный защитник для национальной команды.

Максим Глушенков

Список интересен тем, что здесь у многих проблемы. Глушенков был лучшим футболистом старта сезона. Забил в «Зените» 9 голов в 5 первых матчах. Но у российского Усмана Дембеле не получилось развить великолепную серию. Глушенков заочно конфликтовал с тренером Карпиным, когда демонстрировал неуважение к сборной. А вот когда Максим оказался на игровом дне в «Зените», ведь ужасно подготовился к возобновлению чемпионата, то Карпин протянул руку помощи. В сборной Максиму будет сложно из-за позиции, но Глушенкову пора прибавить.

Разумеется, у команды Карпина есть менее противоречивые футболисты из заявки. Осипенко с голевым чутьем и опытом в обороне «Ростова». Физически крепкий Сильянов из «Локомотива», который пашет от заката до рассвета поединка. Тренер давно знает хавбека Глебова и доверяет бывшему хавбеку «Ростова». Вот только при всем уважении к ребятам, которые раскрывались в клубе, где раньше работал Карпин, ещё хочется увидеть прогресс в сборной футболистов «Зенита», «Краснодара» и московских клубов. У команды не будет стабильного состава из-за отсутствия официальных матчей. Но пора талантливым и молодым серьезнее относиться к сборной. Для них честь играть за национальную команду или просто назойливая повинность вместо отдыха? Пусть честно ответят на поле в матчах против Гренады и Замбии.