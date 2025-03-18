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Максименко должен выйти с первых минут с Замбией, а Латышонок — с Гренадой

сегодня, 16:46

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал источнику о том, кто с первых минут займёт место в воротах национальной команды в товарищеских матчах с Гренадой и Замбией.

Могу сказать, что по предварительной договорённости с Валерием Георгиевичем (Карпиным) хотелось бы увидеть Сашу Максименко в стартовом составе с Замбией, а Женю Латышонка — с Гренадой. Хотим дать сыграть по тайму всем вратарям, раз уже все приехали в расположение сборной и очень хорошо проводят чемпионат.

Ставер стал лучшим игроком матча в последнем туре, потратил много эмоций. Думаю, вызов в сборную придал ему больше мотивации, будто крылья выросли перед игрой. Стасик (Агкацев) тоже потратил немало энергии. Да, ударов было мало, но было много игры возле его ворот, возле штрафной. Потому что «Ростов» провёл много времени именно в атаке. Поэтому все вратари в одних условиях примерно. А в таких случаях ставят вратарей, у которых больше опыта.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 17:04
Спасибо большое! От души посмеялся)))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 17:00
Поскольку Гренада намного "сильнее" Замбии, то и вратаря против Гренады "сильнейшего" ставят. Все верно. В Зените все вратари постепенно повторяют путь Ладыгина и Лунева и становятся "сильнейшими".
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 16:52
А Сафонов как обычно на лавке посидит)) или его даже не позвали?
Варвар7
Варвар7
сегодня в 16:49
Смотрите киперы не не "обмишуртесь".)
Гость
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