Максименко должен выйти с первых минут с Замбией, а Латышонок — с Гренадой

Тренер вратарей сборной России рассказал источнику о том, кто с первых минут займёт место в воротах национальной команды в товарищеских матчах с Гренадой и Замбией.

Могу сказать, что по предварительной договорённости с Валерием Георгиевичем (Карпиным) хотелось бы увидеть Сашу Максименко в стартовом составе с Замбией, а Женю Латышонка — с Гренадой. Хотим дать сыграть по тайму всем вратарям, раз уже все приехали в расположение сборной и очень хорошо проводят чемпионат.

Ставер стал лучшим игроком матча в последнем туре, потратил много эмоций. Думаю, вызов в сборную придал ему больше мотивации, будто крылья выросли перед игрой. Стасик (Агкацев) тоже потратил немало энергии. Да, ударов было мало, но было много игры возле его ворот, возле штрафной. Потому что «Ростов» провёл много времени именно в атаке. Поэтому все вратари в одних условиях примерно. А в таких случаях ставят вратарей, у которых больше опыта.