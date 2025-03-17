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Игрока «Ноттингем Форест» вызвали в сборную Англии

сегодня, 09:52

Полузащитник «Ноттингем Форест» Морган Гиббс-Уайт вызван в сборную Англии на матчи отборочного турнира чемпионата мира-2026 с Албанией и Латвией.

Победитель молодёжного Евро-2023 (среди игроков не старше 21 года) дебютировал в первой сборной в сентябре 2024-го. На его счету 2 гола в составе «трёх львов».

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Все комментарии
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 10:39
Представляете сколько сборных в мире, а сколько игроков...
Если про каждого так писать этож сколько новостей то будет.
Интересно, что побудило автора именно про него написать?
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 09:57, ред.
Одного? Я конечно не слежу, но кажется эта команда там шороху нехило так наводит что можно и побольше игроков из неё позвать
Гость
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