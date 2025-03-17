Игрока «Ноттингем Форест» вызвали в сборную Англии

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сегодня, 09:52

Полузащитник «Ноттингем Форест» вызван в сборную Англии на матчи отборочного турнира чемпионата мира-2026 с Албанией и Латвией.

Победитель молодёжного Евро-2023 (среди игроков не старше 21 года) дебютировал в первой сборной в сентябре 2024-го. На его счету 2 гола в составе «трёх львов».