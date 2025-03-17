Игрока «Ноттингем Форест» вызвали в сборную Англии

Полузащитник «Ноттингем Форест» Морган Гиббс-Уайт вызван в сборную Англии на матчи отборочного турнира чемпионата мира-2026 с Албанией и Латвией.
Победитель молодёжного Евро-2023 (среди игроков не старше 21 года) дебютировал в первой сборной в сентябре 2024-го. На его счету 2 гола в составе «трёх львов».
Если про каждого так писать этож сколько новостей то будет.
Интересно, что побудило автора именно про него написать?
Если про каждого так писать этож сколько новостей то будет.
Интересно, что побудило автора именно про него написать?