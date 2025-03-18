Пиняев из-за травмы пропустит сбор национальной команды

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сегодня, 08:27

Национальная команда России проводит учебно-тренировочный сбор в УТЦ «Новогорск» в рамках подготовки к товарищеским матчам со сборными Гренады и Замбии, которые пройдут 19 и 25 марта на стадионе «ВТБ Арена» в Москве.

Ранее команда провела занятие в тренировочном зале. Большая часть футболистов прибыла на базу 17 марта, в этот же день прошла первая тренировка на поле.