Пиняев из-за травмы пропустит сбор национальной команды

Национальная команда России проводит учебно-тренировочный сбор в УТЦ «Новогорск» в рамках подготовки к товарищеским матчам со сборными Гренады и Замбии, которые пройдут 19 и 25 марта на стадионе «ВТБ Арена» в Москве.
Ранее команда провела занятие в тренировочном зале. Большая часть футболистов прибыла на базу 17 марта, в этот же день прошла первая тренировка на поле.
Для подготовки к играм тренерский штаб во главе с Валерием Карпиным вызвал 31 футболиста. Нападающий столичного «Локомотива» Сергей Пиняев не присоединится к сбору национальной команды из-за травмы, полученной в матче РПЛ с «Динамо», и будет проходить лечение в клубе.