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Пиняев из-за травмы пропустит сбор национальной команды

сегодня, 08:27

Национальная команда России проводит учебно-тренировочный сбор в УТЦ «Новогорск» в рамках подготовки к товарищеским матчам со сборными Гренады и Замбии, которые пройдут 19 и 25 марта на стадионе «ВТБ Арена» в Москве.

Ранее команда провела занятие в тренировочном зале. Большая часть футболистов прибыла на базу 17 марта, в этот же день прошла первая тренировка на поле.

Для подготовки к играм тренерский штаб во главе с Валерием Карпиным вызвал 31 футболиста. Нападающий столичного «Локомотива» Сергей Пиняев не присоединится к сбору национальной команды из-за травмы, полученной в матче РПЛ с «Динамо», и будет проходить лечение в клубе.

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Все комментарии
Alex_67
Alex_67
сегодня в 09:07
Главное, что Дзюба здоров...
gkejnz848pj9
gkejnz848pj9
сегодня в 09:02
Пиняеву быстрее вылечиться и приносить пользу клубу.
jvfvsrmn2kg3
jvfvsrmn2kg3
сегодня в 08:59
С Гренадой и без Пиняева справятся, Дзюба есть быстрый.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 08:58
Ничего страшного не произойдёт в сборной без него. Пусть лучше лечится.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 08:40
Тогда надо лечиться и выздоравливать ещё чемпионат впереди
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