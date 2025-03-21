Хорваты шокировали французов в Загребе. Команда Модрича преподала урок дерзкому Мбаппе

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сегодня, 08:59

Фаворит начал с поражения.

Хорваты едва не разгромили Францию за тайм

В футболе не стоит часто пользоваться формулой «я же говорил». Никто не может знать, как развернется. Просто есть менее и более вероятные варианты. В паре Хорватии и Франции был явный фаворит. И была команда, которая в Загребе умеет создать проблемы разным соперникам. Тренер Далич не впервые возвращается после падений. Такова природа хорватского футбола. Хотя страна крошечная, в тех краях рослые и дерзкие парни. Спортивные хозяева не испугались техничных французов.

В первом тайме Хорватия могла выигрывать 3:0. Голкипер Меньян отразил пенальти от Крамарича, а вот Будимир и Перишич не промахнулись. Снова отмечаем дикого Ивана. На Перишиче столько раз ставили крест, а теперь выручил. Фанаты «Хайдука» не любят Ивана за решение покинуть их клуб, но в ПСВ крайний форвард набрал форму. Даже когда в центре атаки нет нового Шукера, командная работа позволила создавать моменты для Будимира. И нападающий огорчил защитников Дешама.

Конате и Салиба в последнее время играют неважно. В «Ливерпуле» и «Арсенале» талантливые и сильные футболисты допускали досадные ошибки. Можно даже использовать смешной символ. На командном фото сборной Франции Салиба уселся рядом с Мбаппе. Знакомы с детства, ведь учились в одной школе на окраине Парижа. Так вот, Килиан сидел спокойно, немного ссутулившись. А Салиба расправил плечи и вытянулся, чтобы казаться больше. Вот так и Франция – хотела казаться крупнее.

А по факту получили по зубам от кризисной Хорватии, у которой в прошлом году хватало слабых поединков. Казалось, что «золотой век» в хорватском футболе пришел к завершению. Но достаточно посмотреть на Перишича, который дерется до конца, или на наглого крайнего защитника «Манчестер Сити» Гвардиола, чтобы оценить волю славянской команды. Хорваты не боятся никого, хотя бывали слабее таких команд как Франция. Вот только для успеха в Загребе надо играть иначе и четче.

Хорваты удачно сыграли вторым номером. Реализовали два из четырех ударов в створ. А на лавке у них Пашалич, бывший игрок «Спартака», и Влашич, бывший игрок ЦСКА . С такими игроками можно отбиться от Франции во втором тайме. Хотя у Далича и Дешама не равные по силе команды, в отдельно взятом матче хозяева сыграли достойно, а к именитым гостям хватает вопросов. Матч был стерильным, без лавины карточек и множества фолов. Такой футбол оказался на руку подопечным Далича.

Тренер Дешам – якорь для французской команды

Дидье стоило убрать после Евро-2020. Украдет шесть лет, потратив потенциал невероятного поколения. Дешам давно ничего нового сборной Франции не дает. Придумал на ЧМ -2022 роль для Гризманна. А затем выгнал капитана Антуана из сборной. Дидье хочет быть главным, поэтому конфликтовал с Жиру, Гризманном и Мбаппе. Килиан вернулся в заявку. Старался, но не забил, как и его друг Дембеле. Показательно, что Дешам получил результативных форвардов, которых не сумел раскрыть в сборной.

Дембеле давно не приносит Франции предметную пользу в решающий момент. Индивидуально футболисты невероятные. А на деле даже нынешняя Хорватия, далеко не лучший вариант «клетчатых» за последние десять лет, справился с «трехцветными». Хозяева поля шикарно подготовились. В Загребе на высокой скорости бегал даже Модрич, который в «Реале» порой позволяет паузы. А за родную сборную прессинговал. Хорваты, толково располагая футболистов, сумели не пропустить ни разу.

Французы сбились на индивидуализм. Дембеле мог забить в ближний угол. А Далич начал делать замены, чтобы добавить надежности без мяча. Хорватии важно было как можно дольше не пропускать. Отыграть два гола намного сложнее, чем один. Но разве Дешам заслужил положительный результат? Идея тренера с двумя форвардами и Дембеле в свободной позиции не сработала. Франция слишком долго наблюдала за чужой игрой. А когда пошли моменты, то не хватало реализации. Нет порядка.

«Трёхцветным» не хватает отточенности действий. А поскольку в воротах у Хорватии толковый голкипер Ливакович, то хозяева отбились. При таком перевесе по потенциалу никто не будет критиковать игру на отбой. Каждый раз, когда Хорватия получала возможность успокоить игру и подержать мяч, французы пытались включиться. Футболисты гостей не сыграли плохо, если оценивать второй тайм. Вот только пропустили два мяча, а могли огорчить голкипера Меньяна трижды. Фавориты играют иначе.

Печально, что во французском футболе не нашлось ни одного чиновника с мозгами. Даже без тренера команда с таким набором игроков должна атаковать против Хорватии. Но пропустить два мяча, заработать в свои ворота пенальти и так безбожно мазать можно, только если нет тренера. Дешам давно деградировал. Поражение от Хорватии лишь ещё одно подтверждение. Причем характера, чтобы уволить Дидье, вряд ли хватит. Франция мучает фанатов и талантливых мастеров из больших клубов.

Сейчас команда с Мбаппе может надеяться лишь на мастерство. Нет ни тактики, ни стратегии, ни подготовки. Ни правок по ходу матча. Замены банальные. Идеи Дешама читаются соперниками. Далич не смог бы выстроить узкий и низкий блок, подготовь тренер Франции свою команду ко всем привычным ловушкам «клетчатых». Пока сами игроки не разобрались, они были слепыми котятами. Жаль Мбаппе, Дембеле и их напарников. Сборная с роскошной заявкой должна игра в невероятно красивый футбол.

У Франции нет элегантности и единства на поле. Даже если пройдут Хорватию, устроив камбэк дома, то показали соперника слабые места. На Евро-2024 тоже сыграли слабо. Так часто случается с командами без выдающихся тренеров в крутой форме. Англия и Франция прошлым летом стали идеальными иллюстрациями древнего правила. Понятно, почему крутые тренеры редко возглавляют сборные – скучно. Но Саутгейт потратил время Англии, а Дешам не позволил Зидану сделать Францию снова великой.