Фанаты смеются над скромной голевой статистикой Ямаля. Уникального юниора зря критикуют

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сегодня, 15:30

Часто забывают, сколько Ламину лет.

Ямаля нельзя сравнивать со зрелыми мастерами

Гол в ворота «Атлетико» после заметного рикошета стал для Ламина первым в Ла Лиге с октября. Семнадцатилетний вингер не забивал в 12 поединках. Многие посмеиваются над Ямалем из-за статистики. Разве уникален игрок, который забивает в лиге раз в несколько месяцев? Элитный мастер, или мелочь пузатая? Не мелочь. Ямаль – уникум. В его возрасте у многих легенд футбола было несколько поединков на высоком уровне и намного меньше созданных голов.

У испанца 20 мячей и 24 ассиста за «Барселону». Сразу 17 результативных передач отдал в новом сезоне. Теперь Ямаль намного опаснее для соперников. А на его голевую статистику влияет стиль игры. Ламин наследует Месси. Изучая тепловые карты перемещений Лионеля в первых сезонах в «Барселоне», аналитики увидели, что аргентинец сначала был классическим правым полузащитником, ещё не вингером. Потом Месси начал срезать угол, уходить в штрафную площадь.

Ямаль работает глубоко на краю поля. Кунде активно атакует, испанец оставляет французскому защитнику мяч. Ещё на статистику Ламина влияет эгоизм Рафиньи и Левандовского. Роберт всегда принимает решение пробить по воротам. А капитан Рафинья, который вчера помогал Торресу в поединке с «Атлетико», даже при переходе на привычный правый фланг чаще пробует играть в стиле инсайда. Ямаль не забирает у Рафиньи и Левандовского голы, юниор редко грешит эгоизмом.

«Барселона» играла на Месси. Ямаль отрабатывает в прессинге и пока не тянет одеяло на себя. Иногда передерживает мяч, но для 17-летнего Ламин невероятно командный игрок. По отборам испанец на четвертой строчке у «Барселоны». Чаще мячи забирают только Кунде, Касадо и Педри, то есть защитник и два центральных хавбека. По перехватам Ямаль делит четвертую строчку вместе с Гави. Юные Мбаппе, Роналду и Месси не выполняли такой объем черновой работы.

Про Неймара можно даже не вспоминать. Бразилец думал о голах в составе «Сантоса». Не научился быть командным футболистом. У Ямаля есть желание работать цепко. В 17 лет у него не только хороший дальний удар и оригинальные передачи. Ламин не только обыгрывает соперников, но в связке с Кунде создал невероятно опасный правый фланг «Барселоны». У каталонцев случаются промахи в обороне, «Атлетико» вел 2:0, но последовал классический для Флика камбэк.

Ламин вообще не боится самых грозных соперников

Специально не указали сразу, кому Ямаль забил предпоследний гол в Ла Лиге в октябре до мяча в ворота «Атлетико». Разумеется, речь о «Реале». «Барселона» выиграла 4:0 на «Сантьяго Бернабеу». Ямаль переиграл Менди. У испанца было 4 удара по воротам и 3 созданных момента. В отличие от многих зрелых мастеров, которые теряются в решающих матчах, как Холанд и Салах, Ламин не боится грозных соперников. Часто придумывает голы именно в важные вечера.

Лучший пример – Евро-2024. Ямаль стал чемпионом континента в 16 лет. В плей-офф отдал голевую передачу на Ольмо против Германии. В сложном полуфинале с Францией на счету Ямаля важный ответный гол. В финале именно передача Ламина привела к мячу его друга Нико Уильямса. Прошлым летом Ямаль забил в ворота «Атлетика» в Ла Лиге. Тот гол помог каталонцам одержать победу над солидной командой Вальверде и братьев Уильямсов. Ямаль не сбавил.

Не взял паузу после Евро-2024. Хорошо сыграл против «Баварии». Выручил с «Боруссией», с которой снова встретятся в четвертьфиналах. В начале года Ямаль опять забил «Атлетику», одной из самых сильных команд в Лиге Европы. У Ямаля есть гол «Аталанте» и два результативных действия в ответном поединке против злой «Бенфики». Португальцы могли создать проблемы фавориту, но Ламин уверенно разобрался в поединке с очередным сильным соперником.

Хотя Ямаль не является коллекционером голов, как Мбаппе и Холанд, испанец намного, намного моложе. У Рафиньи в 28 лет сильнейший сезон в карьере. У Дембеле, ему скоро тоже 28, лучшие два с половиной месяца в футболе. Ямаль не тягается с самыми результативными игроками сезона, вроде Салаха. Зато учится играть постоянно. Хотя Флик время от времени дает юниору отдых. Переживает из-за резкого скачка нагрузок на юные связки и мышцы футболиста.

Месси дебютировал в более стабильном окружении

«Барселона» безобразного тренера Райкарда не была идеальной командой. Набрали ход позже с Гвардиолой. Зато каталонцы двадцать лет назад располагали выдающимся составом. В дебютном сезоне юного Месси ему помогали Роналдиньо, Это’О, Ларссон, Хави, Деку, Маркес, Пуйоль и ван Бронкхорст. На замену с аргентинцем появлялся Иньеста. Ошибки Райкарда не помешали сильной «Барселоне» вернуться в финал Лиги чемпионов весной 2006-го.

Месси начал в эпоху великих ветеранов. А когда Гвардиола ввел сухой закон, разогнав знаменитых алкоголиков, то Лионель получил новую порцию напарников. Анри и Вилья поддерживали усилия Месси. Яя Туре, Хави, Иньеста, а позже Бускетс и Маскерано обеспечили идеальную атмосферу в центре поля. Сейчас Хавьер тренирует Лионеля в «Интере Майами», вместе обыграли команду Миранчука. Лионель, разумеется, снова отличился взятием ворот.

Не уверены, что Ямаль окажется настолько везучим. Кроме природного таланта, Месси прошел карьеру без серьезных травм. Ямаля встречают жестко. Ламина часто спасает его техника и резкость. Хочется пожелать парнишке оказаться таким везучим, как Роналду и Месси. В мире вингеров отсутствие травм крайне важно. Арьен Роббен, если бы всю карьеру играл без повреждений, мог собрать феноменальную статистику и ещё больше различных трофеев.

У Ямаля виден запас потенциала. И хотя у «Барселоны» сейчас старенький Левандовски, Рафинья, которого выставляли на трансфер прошлым летом, и Ольмо с травмами и перепадами в игре, команда Флика имеет общую черту с Ямалем. Есть характер. Выдали два камбэка против «Атлетико». Выгрызли выездную победу над «Бенфикой» после удаления юного Кубарси. В обороне допускают ошибки, зато являются самой результативной и дикой командой сезона.

Хотя эта «Барселона» точно не сильнее легендарных составов из победных финалов Лиги чемпионов, каталонцам снова помогают воспитанники клуба, среди которых Ямаль – главная надежда. В 17 лет молодой человек эффективнее многих дорогих новичков больших клубов. Ламин точно не лучший футболист мира. И не самый сильный номинально, потому что это звание правильнее отдавать Мбаппе. Килиан, когда он в форме, как взрослая версия Ямаля. Вундеркинд, который доказал выносливость. Но француз на 9 лет старше. У Ямаля много времени, чтобы стать голевой машиной.