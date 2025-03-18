Флик доверяет недооценённому вингеру. Торрес – незаметная опора и важная часть «Барселоны»

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сегодня, 13:24

Игроку готовы предложить новый контракт.

Причина насмешек – нереализованный потенциал и кошмарная реализация

Ферран Торрес часто сталкивался с критикой за период карьеры в «Барселоне». По словам футболиста, в прошлом году ему даже пришлось обратиться к психологу – у вингера возникли проблемы с уверенностью в себе, появилась угроза впасть в депрессию.

У Феррана в целом непростая карьера. Его очень высоко котировали, когда футболист только раскрылся в качестве молодого лидера «Валенсии» – и последующий трансфер в «Ман Сити» накладывал определённые ожидания от исполнителя. Ещё больше этот груз стал, когда испанец перебрался в «Барселону». Хави настоял на подписании, кризисной «Барсе» пришлось искать 55 миллионов евро. Для «блауграны» это было тяжелейшее в финансовом плане подписание.

На этом фоне логично ожидалось, что Торрес хотя бы оправдает затраченные на него деньги и силы. В итоге уже на второй сезон в клубе вингер стал игроком ротации – неплохим усилением для игры со скамейки, но всё же не лидером. Небольшое влияние на игру, скромная статистика, неоправданные ожидания. И, как следствие, противоречивое отношение со стороны фанатов.

Плюсы Феррана важнее для Флика

С приходом Ханса-Дитера Флика положение вингера не изменилось. При этом видно, что немецкий менеджер понимает, зачем ему нужен футболист. Опять же, это точно не наконечник для атак «Барсы» – у Феррана ужасная реализация. Плюс с Ямалем и нынешним Рафиньей на флангах у Торреса просто нет шансов навязать конкуренцию. Но он важен для «сине-гранатовых» в других игровых аспектах.

Большую роль сыграл тот факт, что он много работал с тренерами, которые играют в позиционный футбол. Не просто так его к себе в команду захотел Пеп Гвардиола, для Луиса Энрике в сборной Испании вингер тоже был значим. В конце концов, тот же Хави помнит, как «Барса» Гвардиолы играла в тики-таку. Он приносит пользу команде пониманием системы Флика – и помогает вносить вариативность, выходя на замену и меняя структуры игры. Например, Флик может выпускать Торреса вместо Роберта и переходить на схему с «ложной девяткой» (поляк всё же даёт другие качества).

Вдобавок для игрока приоритет – польза команде. Поэтому он не брезгует отходить в тень, чтобы сделать ярче лидеров. Он может стягивать игроков соперника на себя и освобождать зоны для Ямаля, Рафиньи, Роберта, открывать пространство для забеганий партнёров. Этакий чернорабочий.

Идеальный игрок замены

Футболист с таким набором качеств приносит Флику много пользы. Как уже говорилось выше, это игрок, который действует на команду. И поскольку он понимает принципы позиционного футбола, то максимизирует свою пользу и не перетягивает одеяло на себя. Всё это делает вингера идеальным игроком замены. Но есть ещё одно качество, которое сильнее повышает ценность исполнителя. Речь о его универсальности.

Поскольку Ферран свыкся со своей скромной ролью в команде, он готов выходить со скамейки даже на 10 минут, играть на любой позиции – и при этом не высказывает недовольства, что сохраняет благоприятную атмосферу в раздевалке. Ханси Флик этим пользуется по максимуму. Профильного вингера не всегда выпускают на родной позиции: например, когда проседает Левандовски, именно Торрес выходит вместо него, меняя тем самым рисунок игры (на первый план выходят Рафинья и Ямаль). Когда необходимо разгрузить кого-то из этих двоих, Ферран появляется на фланге. Периодически испанец оказывается в центре поля – как «десятка» или инсайд. У «Барсы» не такая уж большая скамейка, нет возможности для топ-трансферов – поэтому такой «скрытый герой» незаменим.

Роль Торреса проявляется в ключевые моменты

Недавно Флик отметил:

Ферран великолепен. Игроки, которые выходят на замену, хорошо справляются. Он очень хорошо тренируется и находится в отличной форме. Всегда выкладывается на все сто процентов, как и другие игроки, выходящие со скамейки запасных. Это то, что нам нужно.

Немецкий менеджер сказал это после игры с «Атлетико» в 28-м туре чемпионата. «Матрасники» забили к перерыву, а к 70-й минуте увеличили отрыв (2:0). Ферран в этом матче внёс огромный вклад в камбэк – сравнял на 78-й минуте, а на восьмой добавленной оформил дубль, сняв вопрос о победителе (4:2).

До этого похожий матч был с «Боруссией» в ЛЧ , он при 1:1 на 75-й минуте вывел «сине-гранатовых» вперёд. Снова пропустили на 78-й – и опять в концовке Ферран забивает (в его активе дубль и победный мяч).

Согласен быть в тени Рафиньи и Ямаля – Феррана нужно продлевать

Резюмируя, Ферран не оправдал первоначальных ожиданий, зато незаметно приносит пользу во множестве других аспектов. Он хорошо понимает футбол, в который играет «Барселона», поэтому готов в любой момент включиться в матч и при этом не испортит общей картины. За счёт универсальности тренер, выпуская вингера, может варьировать игровую структуру. Поскольку Ферран – командный игрок, он готов выполнять черновую работу и уходить в тень, если это принесёт результат. И самое главное, он согласен с ролью игрока запаса. Для команды, в которой есть монстры – Рафинья и Ямаль, это критически важно.

По последним данным, каталонцы уже готовы начать переговоры по новому контракту (действующий рассчитан до 2027 года). Учитывая качества Феррана, можно верить, что он не станет требовать повышения зарплаты, что облегчит финансовое положение клуба. Сам футболист не рассматривает предложения от других команд и готов к диалогу, плюс для Флика это важный футболист.