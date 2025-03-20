Мбаппе, Салах и Винисиус разленились. Суперзвёзды сезона перестали блистать в национальных сборных

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сегодня, 12:56

Брали паузы в интересах клубов.

Мбаппе пропускал матчи Франции

Килиан будет капитаном команды, которую бросил осенью. Во Франции запомнили, что форвард «Реала» заявил о травме, а затем полетел с друзьями в Стокгольм отдыхать. Там едва не прервалась его карьера, ведь обвинили в изнасиловании. Полицейские быстро разобрались, повезло. Мбаппе сосредоточился на интересах «Реала», чтобы адаптироваться, ведь стартовал плохо. Собрал голевую статистику, набрал форму. При этом Дешам обиделся и не вызвал Килиана, даже когда форвард был готов приехать. Теперь Мбаппе возвращается на плей-офф Лиги наций. Посмотрим, как его будут встречать во Франции фанаты в ответном поединке против Хорватии. На Евро-2024 нападающий провалился, у него долги перед публикой.

Салах брал паузу в сборной Египта

Мохамед решил, что ему нужно отдыхать во имя борьбы за «Золотой мяч». Во время матчей Египта в квалификации Кубка африканских наций Салаха не было в заявке. Крайний форвард часто помогает сборной. У него классная статистика, как и у Мбаппе. Вот только в каком состоянии нападающий «Ливерпуля» прямо сейчас? Против ПСЖ и «Ньюкасла» Салах провел плохие поединки. «Красные» останутся без трофеев в Лиге чемпионов и Кубка лиги. Поскольку Мохамед мечтает о «Золотом мяче» и был фаворитом гонки, для него последние результаты клуба – большой моральный удар. Теперь в рейтингах другие лидеры. А Салаху важно набрать форму в составе Египта, чтобы выдать идеальную концовку сезона в АПЛ . Только так сохранит шансы на легендарный приз.

У Винисиуса два гола за полтора года

В составе Бразилии крайний форвард «Реала» забивает ещё реже, чем в «Реале» в матчах Ла Лиги. Мбаппе и Салах просто сосредоточились на клубных делах в конце прошлого года, взяли паузу. А вот бразильские фанаты шутили, что травма Винисуиса – лучшее, что случалось с «селесао» в последнее время. Без крайнего форварда «Реала» сильная сборная Бразилии возможна, он не второй Неймар. Просил о «Золотом мяче» по результатам прошлого сезона, а теперь у Винисиуса сумма голов и ассистов на один ниже, чем у 17-летнего Ямаля. Жуниор определенно умеет играть намного лучше и в «Реале», и в сборной. Пора ему напомнить о себе в поединках отбора к ЧМ -2026 грозных соперников – Колумбии и Аргентины. Идеальные соперники, чтобы проснуться.

Левандовски недоволен поляками

А поляки недовольны работой Роберта в сборной страны. В ноябре Роберт не помог национальной команде в матчах против Португалии и Шотландии из-за заявленных проблем со спиной. Обе встречи без него проиграли. Но даже когда результативный форвард «Барселоны» выходит в основе, то сказывается возраст. Капитан забивает за сборную Польши, то его медлительность и нелюбовь к прессингу мешают побеждать. У Левандовского гол плюс пас против Шотландии в матче Лиги наций. Но проиграли в том поединке 3:2. Поляки заняли последнее место в квартете, у них плохие результаты и неважный футбол. Хотя Левандовски много лет был важным плюсом команды, сейчас ему пора подумать об уходе из национальной команды. Может не доиграть до ЧМ -2026?

Дембеле не всегда был основным

За всю жизнь в составе сборной Франции крайний форвард Усман провел всего четыре полных поединка. Часто выходил на замену. Ещё чаще его меняли. Хотя Дешам доверял другу Мбаппе в прошлом году, Франция не выиграла Евро-2024 с Дембеле на краю атаки. А в Лиге наций Усман пропустил последние матчи года из-за травмы. А после праздников крайний форвард ПСЖ в безумной форме, заинтересовал клубы АПЛ . При этом у Дембеле лишь 6 голов в 53 матчах за сборную Франции. Усман это аналог Винисиуса. Часто бесполезен для национальной команды. У вингера всего 4 голевые передачи. С начала года у Дембеле 22 гола и 1 ассист за ПСЖ . А за всю карьеру в сборной 10 созданных голов. Причем 5 удачных решений пятилетней давности или ещё старше.

Сака не поможет Тухелю из-за травмы

У Англии новый тренер. Будет выстраивать свой футбол. Англия вышла в дивизион А Лиги наций, а теперь надо готовиться к отбору ЧМ -2026. До официальных матчей есть время, но пока подготовка началась без Букайо Сака. Но ещё до травмы крайний форвард «Арсенала» неважно сыграл на Евро-2020. Также Сака не помог в первых поединках Лиги наций, хотя соперники во втором дивизионе не были элитными. Букайо пора собраться. У Тухеля слишком много вариантов атаке. Левее центра всегда есть Беллингем. Правее могут сыграть Палмер и Фоден. Конечно, для английских футболистов нестабильность это норма – Грилиш как пример. Но хочется, чтобы Букайо Сака стал приятным исключением. Молодой и толковый вингер должен мечтать о лидерской роли в сборной.

Рафинья наслаждается вниманием

Самый большой кайф от новой роли в сборной получает именно крайний форвард «Барселоны». Рафинья – неожиданный герой сезона. Взрывной вингер выкладывается за «селесао», ведь у него немного матчей за национальную команду. Из десяти мячей 4 забил в прошлом году. Но не всегда голы Рафиньи приносили победу. В «Барселоне» вингер играет увереннее. Есть и другие звезды сезона, которые неплохо смотрятся в сборных. Малыш Ямаль был травмирован осенью, но прошлым летом вытащил Испанию в финал Евро-2024, где тоже помог победить Англию. Кейн – лучший снайпер в истории «Трёх львов», их верный помощник. Беллингем выручил англичан в прошлом году в решающий момент. И на Евро-2024, где сыграл неоднозначно, Джуд тоже старался.