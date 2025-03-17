Семак заслужил потерю титула в РПЛ, в отличие от игроков «Зенита». Тренер сделал команду слабее

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сегодня, 18:41

У наставника мало что получается.

Фавориты побеждают по инерции

Попробуйте вспомнить последний матч «Зенита» в РПЛ , где соперник хорошо сопротивлялся, но команда Семака показала футбол времен Малкома и получила заслуженную победу. В этом сезоне таких поединков не было. В семи матчах против других фаворитов у Семака всего 2 победы со счетом 1:0. Разумеется, когда середняк «Крылья Советов» позволяет Глушенкову сделать дубль, то «Зенит» победит 4:0. А стоило самарцам огрызнуться в Санкт-Петербурге – «Зенит» поплыл, пропустил три гола к 30-й минуте матча и проиграл 2:3.

Кто пытался спасти чемпионов во втором тайме против самарцев? Центральный защитник Алип. Именно игрок сборной Казахстана забил второй мяч фаворита. Двух мячей не хватило, а Сергеев, бывший запасной форвард «Зенита», забил дважды и обыграл принципиального для него соперника. Для Дзюбы петербуржцы тоже серьезный раздражитель. Артём забил «Зениту» победный мяч за «Акрон». Тренер Семак после поражения от самарцев не сумел настроить свою команду на второй подряд домашний поединок против крепкого середняка.

Дальше были сборы. Провернули трансферы. Зимой руководство выдало деньги на усиление состава Семака. Потеряли Клаудиньо, тренер не нашел к нему подход. Не уходит важный игрок посреди сезона, если доверяет наставнику. Особенно когда речь о трансфере не в топ-5, а в клуб из Катара. Сергей Богданович не вмешивается в трансферную политику «Зенита», если верить его словам. Тоже ошибка главного тренера. Наставник, который шесть раз был первым в РПЛ , должен подбирать новичков, а не ждать, пока ему привезут чемпионов.

Кто одобрил трансфер Луиса Энрике? Хотя парень техничный и забил «Спартаку», он является сырым футболистом за большие деньги. Может не заиграть, ведь пока в отрыве от команды. Тоже виноват Семак. Всю зиму «Зенит» убеждал бразильца Уэсли прийти на правый фланг. А прошлым летом тренер одобрил Волкова на эту позицию. У бывшего игрока «Краснодара» травма, как у и Караваева. Справа в обороне вингер Мантуан, которому тренер не доверяет. Зря не доверяет, ведь недооцененный Семаком игрок один из лучших в команде.

Зная об уходе хавбека Вендела летом, скауты «Зенита» нашли команде полузащитника. Выбрали Саласара. Уругваец из «Браги» был на сборах, сидел в футболке «Зенита». Потом едва не оказался в «Спартаке», но трансфер сорвался. У Станковича нашлись хавбеки, показавшие неплохой футбол, вся тройка в центре прибавляет. А «Зенит» подписал лишь Зделара, чем озадачил даже фанатов ЦСКА . Серб, который не хотел продлевать контракт и мог уйти свободным агентом, оказался в составе фаворита сезона, хотя его игра давно не впечатляла.

Семак остается осторожным тренером

Невзирая на титулы и фантастичное везение, Семак остается осторожным тренером. Иногда эту черту называют рациональностью. Такая формулировка возможна лишь из-за перевеса по ресурсам над всеми остальными клубами РПЛ . Богатство «Зенита» защищало Сергея Богдановича. Но когда команде нужна защита тренера, обычно видим неудачные ставки Семака. Как вчера против «Спартака». Впрочем, с ЦСКА дома в первом матче года не победили, хотя зимой изучали «армейцев». Против «Факела» была красная Венделу, нет дисциплины.

В команде, где футболисты уважают тренера, темнокожие игроки знают, как себя вести в случае расистских провокаций. Венделу стоило обратиться к судье. Есть протокол действий. Показывать исподтишка средний палец будет лишь человек, который не боится гнева Семака и уже подписал контракт с «Ботафого». Маркус понимал, что его дисквалифицируют. Взял себе выходной на поединок против «Спартака», не тратил силы против сложного соперника. Вывод неутешительный – «Зенит» Семака потерял хватку.

Старый костяк выдохся. Капитан Сантос сбавил, теперь Дуглас не всегда лучший левый латераль РПЛ . Барриос стареет и теряет позицию. Раньше Вильмар работал за двоих, а теперь не может. Бразильцы уходят. Малкома давно нет и вряд ли его вернут из Саудовской Аравии. Клаудиньо в Катаре. Вендел уедет в Бразилию. Колумбиец Кассьерра после феноменального прошлого сезона откатился, ушла уникальная реализация.

Некоторые футболисты «Зенита» время от времени прыгают выше головы. Яркие отрезки от Мостового и Глушенкова помогали Семаку. Но кроме класса и везения, у чемпионов нет козырных карт. Даже против «Балтики» в финале Кубка в прошлом сезоне их спасли голы центральных защитников Нино и Алипа в концовке поединка. Без удачных действий футболистов обороны не могли пробить Латышонка. Затем подписали этого голкипера вылетевшей из РПЛ «Балтики». В первой части сезона Евгений перекрывал проблемы Семака в обороне.

Вчера Латышонок не отразил мяч после удара Мартинса до перерыва. Гол сломал «Зениту» планы на ничью против «Спартака». Недавно руководитель чемпионов говорил, что Семак будет работать вечно и выиграет более десяти титулов подряд. Такое возможно, петербуржцы – однозначные фавориты. У «Спартака» нет победного опыта. У «Краснодара» опыт обидных осечек в решающий момент и коротковатая скамейка. «Зенит» выделяется. А Семак заслужил потерять титул. Ещё в прошлом сезоне тренеру вручили трофей «Краснодар» и «Динамо».

Сергей Богданович имеет плюсы, которые позволили выжить во враждебном коллективе. Даже Спаллетти, будущего чемпиона Италии с «Наполи», футболисты «Зенита» посылали по известному маршруту на камеру во время прямых трансляций. Будущего чемпиона Европы Манчини не жаловали ни россияне, ни легионеры. Традиционно «Зенит» уничтожал сам себя изнутри. Возможно, начинается новая серия винтажного «Бандитского Петербурга», где все друг друга перестреляют? Семак явно проиграл Станковичу в ключевом матче тура.