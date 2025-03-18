Дубль «Зениту» – бенефис Мартинса. Героя «Спартака» не всегда считали лидером

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сегодня, 10:18

Крис – среди ведущих игроков претендента на титул.

Наслаивались желание найти глубинного плеймейкера и конкуренция с Пруцевым

Кристофер прошёл непростой путь в «Спартаке». Полузащитник, переходя в московский клуб, столкнулся с массой препятствий. Москвичей критиковали за покупку футболиста из нефутбольной страны, плюс наслаивалась давняя боль – «красно-белые» очень хотели найти опорника с качествами глубинного плеймейкера, каким когда-то был Фернандо.

Люксембуржца приобретали как раз как опорника, при этом у него изначально был другой набор качеств. Кристофер отлично подключался к атакам вторым темпом, прекрасно находил момент для удара, мог взять игру на себя, плюс давал неплохой объём без мяча. Полузащитник давал неплохой уровень, но ждали от него не борьбы и объёма, а продвижения мяча за счёт передач. Надежды не были оправданы.

Кроме того, Крис часто становился прямым конкурентом на позицию с Данилом Пруцевым. Последний болельщикам часто был симпатичнее – резвый моторчик с российским паспортом хорошо держал темп. Поэтому, когда условный Абаскаль оставлял Данила на скамейке, а Мартинса выпускал в старте, это приводило к критике. То есть хавбек был довольно хорош, просто не давал тех качеств, которые хотели получить москвичи, и сталкивался в конкуренции с Пруцевым.

Пахарь с отменным ударом

Кристофер часто выходил на первый план в критически важный момент. Весна 2023 года у «Спартака» не заладилась с самого начала, хотя первые полгода под руководством Гильермо Абаскаля прошли отлично. Сразу после рестарта команда потеряла очки с «Уралом». Поединок с «Факелом» в 19-м туре тоже складывался непросто – ушли в отрыв к окончанию первого тайма, но в последние минуты пропустили дважды и потеряли преимущество. Тогда на 87-й минуте победный мяч забил как раз люксембуржец – а Абаскаль дал ёмкую характеристику полузащитнику:

Мартинс – молодец. Сначала в матчах нам нужна мобильность, нам понадобились футболисты, которые могут заходить в штрафную. Сильная сторона Мартинса в том, что он умеет здорово из центра проникать в штрафную, он здорово чувствует этот момент.

Когда Кристофер в форме, он почти не выключается из игры. Когда команда без мяча, постоянно лезет в прессинг. Вдобавок к этому – подключения к атаке. Своей нацеленностью хавбек и приглянулся Станковичу. Под руководством серба «Спартак» включился в чемпионскую гонку. И с «Зенитом» наступила главная проверка: есть ли у москвичей футболист, который в одиночку сможет принести «красно-белым» победу в важном матче?

Ответ Мартинса – гол, которым он открыл счёт, и мяч, которым в концовке вернул «Спартаку» преимущество. В первом случае Крис сам бросился на игрока с мячом и совершил отбор, помчался в штрафную и пробил издали. Во втором отдал мяч и побежал на завершение. Ошибиться хотя бы на миллиметр – и не было бы того мяча. Это всё – после вывиха плеча.

Станкович понял, как варьировать Мартинса и Пруцева

Сейчас важно научиться использовать полузащитника так, чтобы он давал максимальную пользу в наиболее важных матчах. Футболист как раз выходит на пик формы – перед матчем с «Зенитом» (дубль у Кристофера) «Спартак» принимал «Акрон» в Кубке. Там полузащитник тоже отметился дублем – открыл счёт в матче и вернул отрыв в два гола, когда тольяттинцы заходили на камбэк.

И ведь в распоряжении Станковича остаётся Пруцев – «моторчик» команды по-прежнему готов задавать темп атакам. В текущей ситуации конкуренция этих двоих неизбежна. Позиции Барко непоколебимы, а в опорной зоне Деян предпочитает Умярова. Ни Крис, ни Данил на позицию опорника не подходят.

Судя по последним матчам, тренер решил, как будет распределять время между игроками. Мартинс незаменим, когда нужны подключения к атаке, ещё один бьющий с видением момента. Козыри Пруцева – движение и объём. Поэтому в рубке с «Зенитом» серб, вероятно, и предпочёл Кристофера (плюс из-за его перформанса с «Акроном»). Даню же можно выпускать в любой момент со скамейки, он всегда держит уровень.

У «Спартака» вырисовывается мощнейший костяк

Если ведущие футболисты в форме, то группа атаки «Спартака» и правда устрашает. Угальде – монстр в чужой штрафной, хорош при игре в касание. Барко – наглый плеймейкер, который считывает игру Манфреда, у них образуется химия. Плюс это мастер штрафных. Маркиньос изначально не воспринимался как лидер, зато нашёл взаимопонимание с Барко и Угальде, так что теперь тоже крайне полезен на мяче. Вингер не выключается из единоборств и постоянно обостряет. Конкуренция неуступчивого Бонгонды и перспективного новичка Солари делает команду ещё лучше, а теперь добавьте к этому списку топ-легионеров непредсказуемую пушку-Мартинса.

Если распоряжаться набором игроков правильно, у «Спартака» будет максимально вариативная и опасная атака. С «Рубином» это не сработало (хотя тут свою роль сыграли ошибки защитников) – зато помогло в важнейшей игре с «Зенитом». «Спартак» не позволил конкуренту выбить себя из гонки, остаётся нагнать «Краснодар».

Учитывая предстоящий календарь, именно вариативность будет важна для москвичей. В конце марта команде предстоит в Грозном сыграть с «Ахматом» – при Ташуеве это непредсказуемый атлетичный соперник. Ещё через неделю – гостевая игра с «Ростовом». Южане хоть и остались без Карпина и Глебова, сохранили тренерские наработки, за счёт них отобрали балл у «Динамо», обыграли «Оренбург» и доставили максимум проблем «Краснодару». Если Мартинс снова принесёт москвичам победу хотя бы в одном из этих поединков, это будет заявочка на чемпионский перформанс.