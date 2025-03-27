Чемпионат мира-30: загадки протокола матча Бельгия — США, а также и других протоколов турнира

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сегодня, 16:14

Совсем недавно в соцсети f человек дал ссылку на лоты некоего аукциона. Продавались одним лотом несколько протоколов матчей ЧМ -30 и некоторые другие документы.

Как оказалось, было всего 12 листов, не все из них были протоколы матчей. Три листа представляли собой некий бланк Уругвайской ассоциации (AUF) и написанные карандашом имена 22 игроков матча. Более ничего.

Несколько протоколов у меня уже были в коллекции, но в новом поступлении были какие-то другие нюансы в этих протоколах.

И впервые я увидел сразу 5 протоколов, плюс один отчёт арбитра о матче, так как перед матчем ему не предоставили бланк протокола. В общем интересные поступления в мою коллекцию официальных документов ЧМ -30.

Во второй день турнира 14 июля на матче Перу — Румыния — это 4-й матч на турнире — бланк протокола не появился у арбитра. Соответственно капитанам команд некуда было вписывать имена игроков своих команд, а судейской бригаде негде было зафиксировать результат и негде было поставить свои подписи.

«А событиев-то, событиев» было в том матче предостаточно. Арбитром в поле был чилиец Альберто Уарнкен. Лайнсменами были бельгиец Джон Лангенус и уругваец Франсиско Матеучи.

Событие первое, значимое с точки зрения статистики, произошло уже на исходе 1-й минуты матча. На 50-й секунде румын Адальберт Дешу мощным дальним ударом вогнал мяч в сетку ворот сборной Перу. Это первый в истории мундиалей быстрый гол.

Минут за 10 до перерыва нападающий Перу Луис де Соуза Феррейра здорово приложился по ноге румынского защитника Адальберта Штайнера — в результате у Штайнера двойной перелом ноги, игру прервали минут на 10. Далее румыны играли вдесятером.

Во втором тайме перуанцы сравняли… — нет, не счёт, они также остались вдесятером. Арбитр за неоднократную грубость и за удар соперника изгнал с поля капитана сборной Перу. Первое удаление в истории мундиалей, да к тому же удалён капитан команды.

Одно время была популярна версия, что удалён был игрок Марио де лас Касас. Но капитаном был не он, а Пласидо Галиндо.

В равных составах команды забили ещё 3 гола — сначала счёт сравняли перуанцы (тот же Феррейра), а затем Румыния забила дважды (Станчу и Ковач).

Вместо протокола есть отчёт арбитра в исполком чемпионата. В своём отчёте чилиец Уарнкен отметил, что перед матчем (и позже) ему никто не предоставил бланк протокола, поэтому этого документа и нет в природе.

Затем арбитр указал окончательный счёт матча (3:1 в пользу румын) и описал два инцидента. В первом тайме это была травма Штайнера после столкновения с Феррейрой. Во втором же тайме арбитр был вынужден удалить перуанского капитана — фамилию он не написал. Но на фото капитаном был Галиндо.

Вот и сам отчёт чилийского арбитра:

Как видим, это скорее даже бланк телеграммы. На этом примере видим, что одного документа недостаточно, чтобы уяснить все детали. Понадобились фото.

А нам придётся вернуться в первый день ЧМ -30, 13 июля. На стадионе Парк Сентраль играли сборные Бельгии и США .

Бланк протокола был, капитаны или другие официальные лица вписали имена 11 игроков для каждой команды, арбитр написал дату и место действия, время начала и окончания матча (это потом). Потом и оставили свои автографы арбитры.

Вот протокол:

Протокол как протокол, в 15 по местному времени начали, в 17 закончили.

В поле судил аргентинец Хосе Бартоломе Масиас. О нём и о его фиксации авторов голов сборной США на ЧМ -30 была ранее моя статья, и не одна.

Поэтому сегодня забитых голов в интересующем нас матче касатся не будем.

Посмотрите внимательно на правый столбец с именами сборной США . Не заметили ничего необычного?

Всего 10 имён перечислены, а должно-то быть 11. Обратите внимание, что под списком футболистов у американцев стоят две подписи — не только обязательная от капитана команды, но и вторая, от секретаря футбольной Ассоциации США м-ра Каммингса. Он и заполнял этот протокол, а не как принято капитан Тамас Флори.

Как я определил, что заполнял Каммингс? Посмотрите на автограф Флори. Он полностью пишет все буквы в своём имени — Thomas. А в списке под №9 очень бегло написано скорее Thos. Да и первая буква F фамилии капитана оба раза написана совершенно по-разному. Сам Флори своё имя и фамилию и в строке списка написал бы идентично, или весьма похоже.

Теперь посмотрите на скромную стрелочку, идущую от числа 11 к строке, где расписался капитан Флори. Что бы значила эта стрелочка и кто её начертил? Сам Каммингс, увидя одну «вакансию», и забыв, что Флори он уже перечислил?

Занятный протокол. Вы же знаете, что порядок перечисления игроков в протоколе фактически указывает на их расположение на поле. Все команды в то время играли по схеме 2-3-5. Поэтому после вратаря перечисляли 2 защитников, сначала правого, затем левого; затем справа налево перечислялись трое полузащитников; и 5 игроков атаки от правого крайнего (или аутсайда), правого инсайда, центрфорварда и далее к левому инсайду и левому аутсайду. И номера с 1 по 11 означали конкретную позицию.

Это вам не сейчас — в защите играет №7, а центрфорвард с номером 3.

Вот так распределяли позиции и номера тогда:

М-р Каммингс пропустил в протоколе левого полузащитника Эндрю Олда, его место в списке было под №6. И остальные ниже вписанные логично переместились бы вниз на свои законные места.

Последние 5 имён в протоколе у американцев это Джеймс Браун, Билли Гонсалвес, Берт Патенод, Томас Флори и Барт МакГи. Это и есть пятерка атаки.

Посмотрите на фото сборной США перед матчем:

Видим, что в нижнем ряду 5 человек — это именно линия атаки. И сидят они именно в том порядке, как будут располагаться на поле, правые справа (от нас-то получается слева), левые слева, центр всегда сидит по центру.

Забытый левый полузащитник Олд аккурат стоит крайним на левом фланге (для нас он по фото справа).

Стоящие при фотографировании могли расположиться произвольно, но вот с нападающими практически всегда есть определённость в этом вопросе.

Кстати, есть ещё один протокол этого матча, напечатанный на машинке. Это для отчётности американцы уже дома выдали, причём указав только свой состав:

Видим, что даже не номера, а названия позиций фигурируют. Так что тут не ошибёшься. Ну, к этому варианту протокола мы ещё вернёмся.

Перейдём к сборной Бельгии, вернее к их части в протоколе рукописном.

Отчётливо видно, что протокол заполнял капитан Пьер Брейн — его автограф в строке капитана и имя в строке под №6 — идентичны до закорючки.

Всех 11 игроков он вписал, тут нет подвоха.

Нюансы в другом.

Посмотрите на фото сборной Бельгии перед матчем с американцами:

Это не самое чёткое фото, но тут сразу с именами. Верхний ряд брать пока не будем, разберёмся с линией атаки, ибо на фото как раз 5 человек в нижнем ряду.

В подписи мы читаем, что на корточках, слева направо по фото Луи Версип (не в светлой кофте), Бернар Воорхоф, Фердинанд Адамс, Жак Мушаль (Мусхал, если хотите) и Ян Дидденс.

Понятно, что и эти пятеро расположились именно в таком порядке перед фотографами неслучайно. Адамс был центрфорвард, он посередине. На левом краю играл Дидденс, он крайний слева (для нас по фото справа). Ну, и так далее. Азбучные истины.

А теперь взгляните, в каком порядке перечислил в протоколе пятёрку нападения капитан Брейн: Дидденс, Мушаль, Адамс, Воорхоф, Версип. Т.е. он правых поменял местами с левыми.

Это же самое он сделал и с линией защиты, и с полузащитой, где сам и играл.

В протоколе он себя написал под №6 — а это левый край. Но, сдаётся мне, его рабочий был правый.

Смотрите на фото опять, теперь верхний ряд. Кто стоит крайним справа по фото? Правильно, Жан Де Клерк, это у него была позиция левого хавбека под №6.

Два защитника Теодор Науенс и Нико Хойдонкс стоят плечом к плечу на фото, между вратарём и Де Клерком. Причём Хойдонкс стоит по левую руку от Науенса. Да потому, что в том матче Хойдонкс играл левого защитника. Но в протоколе капитан двух защитников переставил на противоположные фланги.

Посмотрим, как в различных источниках перечисляли составы двух команд по горизонтали, так сказать, в газетных отчётах.

Вот отчёт от 15 июля 1930 в бельгийской газете Sportwereld:

Тут даже группы игроков разбиты по амплуа — G (голкипер), В (беки, защитники), H-B (хавбеки), V (форварды).

В средней линии Де Клерк указан первым, стало быть он был на правом фланге? Вопрос открытый. Хотя некоторые авторитеты уверенно ставят его на левый край — на фото тоже это проглядывается.

Есть ещё одна бельгийская газета с их составом, только там совсем забавно перечисляют игроков — задом наперёд:

Но и здесь Де Клерк на правом фланге, а капитан на левом. Загадка.

Тут и фото не помогут, на разных фото сам Брейн то правее стоит, то левее, это только подробный отчёт о матче скажет.

Есть авторитетный сайт rsssf. Но и там мешанина, особенно среди пятерых нападающих:

Здесь даже имя у капитана бельгийцев написали неверно, буква F вместо P. И тут он на левом краю. Плюс крайков местами поменяли. В общем, на любой вкус есть варианты.

С нападающими, мне кажется, довольно просто — как на фото, в том порядке и следует их перечислять.

Кстати, лучше не смотрите составы на сайте ФИФА , там вообще их дают абы как, и не по схеме 2-3-5 вовсе.

В одном из авторитетнейших изданий от Юрия Ландера капитан и вовсе играл правого крайнего в атаке.

Если разбирать фото моментов того матча, то стоит обратить внимание на одно очень известное: Нико Хойдонкс в борьбе за мяч с Бертом Патенодом, с лежащим на газоне вратарём Арнольдом Баджу.

Обычно это фото обрезают, дают игроков покрупнее. Но нам важны другие детали. На переднем плане в левом углу фото видна лицевая линия ворот Бельгии. Сами ворота в 6 метрах левее, за кадром. Это фото сделано с одного угла поля на другой. Об этом говорит и приметная башенка.

Защитник Хойдонкс оказывается первым на мяче у самой границы вратарской площадки, правой границы. Вратарь лежит в самом углу вратарской площадки. Так на какой позиции играл Хойдонкс? Правый он защитник или левый? Я бы скорее сказал, что он был на правом краю, судя по этому фото. Хотя есть и другие фото, где практически на этом же углу вратарской зафиксирован Науенс, а Хойдонкс на левом фланге защиты. Вообще Хойдонкс был лучшим левым защитником в Бельгии, играл на любом краю за свою карьеру. В сборную он постоянно вызывался, хотя играл в клубе 3 дивизиона.

Бельгийские газеты — это хорошо. Но Европа была далеко от места событий. Вот так рисовали схему расстановки обеих команд в аргентинской Critica:

Не смотря на ошибки в написании фамилий в обоих составах, по американцам всё точно, сравните с американским машинописным протоколом. Всё то же самое можно сказать и о расстановке бельгийцев. В уругвайской газете El Diario именно в таком порядке и был перечислен состав бельгийцев.

Весьма интересный факт был зафиксирован у сборной Бельгии во втором их матче на турнире 20 июля против Парагвая.

Правый защитник Науенс теперь переведён в центрфорварды. На позиции правого инсайда 20-летнего Воорхофа заменил во втором матче почти 32-летний Жерар Дельбек. Центрфорварда Адамса поставили левым инсайдом, вместо Мушаля. Самого Мушаля переместили на левый фланг в полузащиту, вместо Де Клерка. А в защите появился Анри Дедекен.

Протокол со стороны Бельгии явно заполнял уже не капитан — почерк совсем другой. Но подпись капитана Брейна выглядит подлинной:

Мы видим, что Хойдонкс указан левым защитником (как и было на самом деле). Хотя многие-многие источники утверждают, что во втором матче он был справа. Брейн по привычке на правом фланге в середине поля.

Единственно — всё-таки центфорвардом указан Адамс, а Науенс был левым инсайдом.

Кстати, именно такой порядок игроков указан в уругвайской газете El Diario. Скан я вам показать не могу, очень нечётко. Но в уругвайских источниках есть набранные на компьютере тексты старых статей:

«Los apellidos de los once guaraníes que abrieron el camino de victorias en los Mundiales fueron P. Benitez, Olmedo, Flores, S.Benitez, Díaz, Garcete, Nessi, Romero, González, Cáceres y Pena.

Los belgas, cuya actuación más destacada en la Copa fue a la postre la del juez de esa nacionalidad Langenus, acumularon así su segunda derrota, con Badjou, De Deken, Hoydonckx, Braine, Hellermars, Moeschal, Versip, Delbeke, Adams, Nouwens, Dideens».

Фото сборной Бельгии перед матчем с Парагваем:

Пятеро форвардов соответствуют протоколу. Только вот Адамс переместился из середины чуть влево (по фото вправо). А в середине оказался Науенс, защитник в предыдущем матче. Правильно ли они присели, или Адамс пустил Науенса на свое место — дело не разрешимое.

Данные IFFHS и сайта eu-football_info говорят, что в центре нападения в том матче всё-таки играл Науенс. Фото перед матчем, вероятно, в доказательство.

Бельгийские газеты про второй матч сообщали лишь счёт 0:1, второе поражение, турнир завершён для Красных дьяволов.

Но есть ещё одна заковыка в связи с первым матчем Бельгии на ЧМ -30. Практически все источники неверно указывают второго лайнсмена в том матче. И в первую очередь сайт ФИФА :

Франсиско Матеучи был самым молодым арбитром на ЧМ -30, ему было 27 полных лет. Он и остаётся в истории, как самый молодой рефери, судивший матчи мундиаля — 17 июля 1930 г. игру Югославия — Боливия.

Но 13 июля он не был лайнсменом в матче Бельгия — США . Откуда пошла эта ошибка — не понятно.

Я уже писал об этой ошибке ранее. Вот лист от 12 июля 1930 г. с назначениями арбитров на первые 4 матча 13-14 июля:

Первым же в списке указан матч Бельгия — США : рефери Хосе Бартоломе Масиас (Аргентина), лайнсмены Альберто Уарнкен (Чили) и Гуальберто Алонсо (Уругвай).

Гуальберто Алонсо был президентом ассоциации футбольных арбитров Уругвая. В номере 600 журнала Mundo Uruguayo от 10 июля 1930 г. было интервью с ним и его фото:

И, как стало уже привычным, доказательство того, что именно Алонсо был лайнсменом в матче Бельгия — США :

На этом фото изображены, слева направо: лайнсмен Гуальберто Алонсо (Уругвай, с флажком в руках за спиной), Пьер Брейн (Бельгия, капитан), рефери Хосе Бартоломе Масиас (Аргентина), Томас Флори ( США , капитан), лайнсмен Альберто Уарнкен (Чили, за спиной Флори) и с краю в берете стоит тренер сборной США Роберт (Боб) Миллар. До сих пор многие источники путают Миллара и м-ра Уилфрида Каммингса. Да, того самого, который заполнял протоколы, ставил свою подпись и даже свою печать секретаря Ассоциации футбола США . Каммингс, кстати, частично виден с другого края фото. Он также всегда был в берете и в очках. Он как раз запечатлён со всеми 11 игроками на фото ранее.

Ну, и в машинописном варианте протокола матча лайнсмены указаны верно — Алонсо и Уарнкен. Кстати, американцы даже подпись рефери Масиаса постарались воспроизвести в своём машинописном варианте. Похоже, но не идентично оригиналу.

На сегодняшний день в моей коллекции (а она вся из интернета взята) нет протоколов (или сканов каких-то иных бумажных документов) только по двум матчам, но каким!

Нет протокола матча открытия Франция — Мексика с первым голом Люсьена Лорана. И любопытно было бы посмотреть, отразили ли в протоколе то, что в воротах большую часть матча у французов играл полевой игрок. Но документов нет.

И нет протокола самого последнего матча Уругвай — Аргентина. Чего нет, того нет. Но может быть когда-то и эти бумаги где-нибудь всплывут.

В самом начале я говорил о не совсем протоколах, просто на бланке AUF перечислены имена игроков двух команд.

Выглядит это вот так:

Это матч 26 июля (число сверху проставлено), полуфинал Аргентина — США . Все 22 игрока перечислены, похоже, что всё написано одной рукой.

Подобных документов ещё два: для матча Перу — Румыния (мы с него начинали эту статью) и для матча Аргентина — Мексика.

Один из протоколов не заполнен до конца, это матч Чили — Мексика. Выглядит это вот так:

Капитан мексиканцев Рафаэль Гарса Гутьеррес написал себя и своих партнёров, расписался сам, довольно длинная подпись с вензелями.

Рефери Анри Кристоф (Бельгия) заполнил все параметры (авторов голов, правда, не указал), расписался сам, вписал имя и фамилию лайнсмена Джона Лангенуса, своего соотечественника. Заметьте, что и для себя, и для Лангенуса реф написал Hotel Las Palmas (название отеля в Монтевидео), хотя во всех остальных случаях он и все другие арбитры писали страну, которую они представляли. Повторю, это не собственноручная подпись Джона Лангенуса.

А вот второй лайнсмен Мартин Афестеги из Уругвая расписался лично.

Видно, что не рукой Анри Кристофа начинали писать состав сборной Чили. Написан полностью вратарь Роберто Кортес. Вторым начали записывать защитника Виктора Моралеса, но… Что там произошло, почему протокол остался в таком виде — это очередная загадка. Как и то, кто начинал заполнять чилийский состав — во всех 3 протоколах матчей с участием Чили фамилия вратаря Кортеса написана тремя разными почерками, весьма отличающимися.