«Бетис» – «Севилья»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 00:17

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Ла Лиги «Бетис» – «Севилья», который состоится 30 марта 2025 года

«Бетис»

«Бетис» находится в отличной физической форме и выиграл практически все последние поединки в чемпионате Испании. «Бело-зеленые» набрали 44 балла и идут на шестом месте с 44 баллами, уступая «Вильярреалу» по дополнительным показателям. В дерби с «Севильей» для хозяев важно победить как с психологической, так и турнирной точки зрения, поэтому поединок будет зрелищным и интересным.

16 марта «Бетис» одержал волевую победу над «Леганесом» (3:2), а 13 числа оказался сильнее «Витории Гимарайнш» в Лиге конференций (4:0).

«Севилья»

«Севилья» уже несколько сезонов является середняком Ла Лиги и ждать от нее больших свершений в ближайшее время вряд ли стоит. Команда занимает 11 место с 36 баллами, и отстает на восемь пунктов от «Бетиса», а победить его на выезде наверняка хочет, но вряд ли хватит ресурсов. Даже ничья в этой игре станет неплохим итогом для гостей.

16 марта «Севилья» на своем поле проиграла «Атлетику» (0:1), а девятого числа смогла переиграть на выезде нестабильный «Реал» Сосьедад (1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Бетис» – 1.9

Ничья – 3.5

Победит «Севиья» – 4.5

Тотал больше 2.5 мячей – 2.05

Тотал меньше 2.5 мячей – 1.78

Статистика

«Бетис» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Севилья» не проигрывает на выезде уже пять поединков подряд

Три из пяти последних матчей между клубами завершились ничьими при двух победах «Севильи»

Прогноз

Поставить на победу «Бетиса», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.9. «Бетис» имеет самую удобную возможность прервать серию неудачных матчей без побед с «Севильей» и набрать важные три очка на своем стадионе, чем наверняка воспользуется.