Месси побывал на теннисе и обменялся футболками с Джоковичем

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вчера, 12:48

Нападающий «Интер Майами» со своей семьёй посетил теннисный матч с участием Новака Джоковича и Григора Димитрова, наблюдая за тем, как серб вышел в финал турнира Miami Open.

После игры два спортсмена встретились в раздевалке и обменялись друг с другом подписанными футболками.

Месси должен вернуться на поле в завтрашнем матче с «Филадельфией».