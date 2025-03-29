Месси побывал на теннисе и обменялся футболками с Джоковичем

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси со своей семьёй посетил теннисный матч с участием Новака Джоковича и Григора Димитрова, наблюдая за тем, как серб вышел в финал турнира Miami Open.
После игры два спортсмена встретились в раздевалке и обменялись друг с другом подписанными футболками.
Месси должен вернуться на поле в завтрашнем матче с «Филадельфией».
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Всё так... всё так... После Джоковича на очереди заказ под габариты Джеймса Леброна.))
Всё так... всё так... После Джоковича на очереди заказ под габариты Джеймса Леброна.))
Всё очень просто - Месси заходит в лавку по продаже своих футболок и делает заказ:
"52 размер, с моим логотипом. Цвет такой то...
Через 15 минут всё готово.
Всё очень просто - Месси заходит в лавку по продаже своих футболок и делает заказ:
"52 размер, с моим логотипом. Цвет такой то...
Через 15 минут всё готово.
Я тебя ещё на ЧМ 2026 в тонусе держать буду..., с Тухелем на пару!)))
Я тебя ещё на ЧМ 2026 в тонусе держать буду..., с Тухелем на пару!)))
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂😂😂😂😂😂😂😂
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂😂😂😂😂😂😂😂