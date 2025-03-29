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Месси побывал на теннисе и обменялся футболками с Джоковичем

вчера, 12:48

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси со своей семьёй посетил теннисный матч с участием Новака Джоковича и Григора Димитрова, наблюдая за тем, как серб вышел в финал турнира Miami Open.

После игры два спортсмена встретились в раздевалке и обменялись друг с другом подписанными футболками.

Месси должен вернуться на поле в завтрашнем матче с «Филадельфией».

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Все комментарии
Grizly88
Grizly88
сегодня в 12:38
Зря он
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 14:03, ред.
Да да, точно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Должны пузырь раздавить по случаю!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Я всё помню, у меня все ходы записаны!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 13:53, ред.
Здорова, Олег.
Всё так... всё так... После Джоковича на очереди заказ под габариты Джеймса Леброна.))
Шуnя771
Шуnя771 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 13:50
Привет старина!
Всё очень просто - Месси заходит в лавку по продаже своих футболок и делает заказ:
"52 размер, с моим логотипом. Цвет такой то...
Через 15 минут всё готово.
112910415
112910415
вчера в 13:49
и это хорошо, и это правильно !
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 13:21, ред.
Куда ж я без тебя?
Я тебя ещё на ЧМ 2026 в тонусе держать буду..., с Тухелем на пару!)))
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 13:19
Я знал, Дружище, что ты не бросишь меня в трудную минуту!!!!!!!
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂😂😂😂😂😂😂😂
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 13:08, ред.
)))))))
Capral
Capral
вчера в 13:03
Ничего подобного, не обменялись, а продал, как обычно. Хоть бы постирал, для приличия...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 12:52
А на Джоковича футболка Месси налезет ?
shlomo2
shlomo2
вчера в 12:50
Две звезды встретились.... Все по классике.
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