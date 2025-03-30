«Интер» – «Удинезе»: прогноз и ставка от БК Pinnacle

1743328766

сегодня, 12:59

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на Серии А «Интер» – «Удинезе», который состоится 30 марта 2025 года

«Интер»

За последние пару месяцев миланский клуб смог воспользоваться ошибками конкурентов и вышел в лидеры Серии А. «Интер» набрал на данный момент 64 балла и на три очка опережает «Наполи», а «Аталанту» и вовсе на шесть пунктов. В домашней встрече с «Удинезе» хозяевам нежелательно терять очки, чтобы не подпускать к себе конкурентов, а вполне возможно победа позволит оторваться еще больше в турнирной таблице.

16 марта «Интер» обыграл на выезде «Аталанту» (2:0), а 11 числа переиграл «Фейеноорд» в Лиге чемпионов (2:1).

«Удинезе»

Нынешний сезон «Удинезе» смело можно назвать стабильным, ведь команда идет на десятом месте и давно обезопасила себя от понижения в классе. В активе команды из Удине 40 баллов и отставание в семь очков от ближайшего соперника, коим является «Милан». Встречи с «Интером» принципиальны для любого клуба, поэтому гости постараются проявить себя и даже набрать баллы в Милане.

15 марта «Удинезе» несколько неожиданно проиграл «Вероне» (0:1), а 10 числа сыграл вничью с «Лацио» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Интер» – 1.45

Ничья – 4.3

Победит «Удинезе» – 8

Тотал больше 2.5 мячей – 1.9

Тотал меньше 2.5 мячей – 1.92

Статистика

«Интер» выиграл семь из десяти последних поединков во всех турнирах

«Удинезе» проиграл только три матча на выезде из десяти при трех победах

«Интер» выиграл пять последних поединков с «Удинезе»

Прогноз

Поставить на победу «Интера» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.2. Предполагаем, что хозяева смогут забить в начале поединка, а во втором тайме поймать соперника как минимум на одной контратаке.