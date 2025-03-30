«Верона» – «Парма»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Верона» – «Парма», который состоится 31 марта 2025 года
«Верона»
«Верона» не блещет результатами, однако не очень хочет и покидать Серию А, поэтому борется за каждый балл в каждом туре чемпионата. На данный момент в активе команды 14 место и 29 набранных баллов, что на четыре пункта больше, чем у нынешнего соперника. Победа над «Пармой» поможет хозяевам еще больше отдалиться от «красной черты» и чувствовать себя гораздо увереннее.
15 марта «Верона» смогла на выезде обыграть «Удинезе» (1:0), а девятого числа на своем поле уступила «Болонье» (1:2).
«Парма»
«Парма» сейчас находится очень близко к зоне вылета и есть вероятность, что команде трудно будут даваться решающие поединки в конце сезона. В активе клуба 25 очков, что на два пункта больше, чем у ближайшего соперника. В игре на выезде с «Вероной» гости постараются сыграть аккуратно и найти свой шанс у ворот соперника, ведь поражение не очень хорошо может повлиять на турнирную позицию.
15 марта «Парма» сыграла вничью на своем поле с «Монцой» (1:1), а восьмого марта поделила очки с «Торино» (2:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Верона» – 2.5
- Ничья – 3.05
- Победит «Парма» – 3.25
- Тотал больше 2.5 мячей – 2.1
- Тотал меньше 2.5 мячей – 1.75
Статистика
- Шесть из семи последних матчей «Вероны» завершились исходом «обе забьют — нет»
- «Парма» проиграла шесть из восьми последних выездных матчах при двух ничьих
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились победами «Вероны»
Прогноз
Поставить на победу «Вероны», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.5. В последнее время хозяева выглядят поувереннее «Пармы» и на своем поле смогут одержать победу над конкурентов в 1-2 мяча.