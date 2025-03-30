«Верона» – «Парма»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 23:01

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Верона» – «Парма», который состоится 31 марта 2025 года

«Верона»

«Верона» не блещет результатами, однако не очень хочет и покидать Серию А, поэтому борется за каждый балл в каждом туре чемпионата. На данный момент в активе команды 14 место и 29 набранных баллов, что на четыре пункта больше, чем у нынешнего соперника. Победа над «Пармой» поможет хозяевам еще больше отдалиться от «красной черты» и чувствовать себя гораздо увереннее.

15 марта «Верона» смогла на выезде обыграть «Удинезе» (1:0), а девятого числа на своем поле уступила «Болонье» (1:2).

«Парма»

«Парма» сейчас находится очень близко к зоне вылета и есть вероятность, что команде трудно будут даваться решающие поединки в конце сезона. В активе клуба 25 очков, что на два пункта больше, чем у ближайшего соперника. В игре на выезде с «Вероной» гости постараются сыграть аккуратно и найти свой шанс у ворот соперника, ведь поражение не очень хорошо может повлиять на турнирную позицию.

15 марта «Парма» сыграла вничью на своем поле с «Монцой» (1:1), а восьмого марта поделила очки с «Торино» (2:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Верона» – 2.5

Ничья – 3.05

Победит «Парма» – 3.25

Тотал больше 2.5 мячей – 2.1

Тотал меньше 2.5 мячей – 1.75

Статистика

Шесть из семи последних матчей «Вероны» завершились исходом «обе забьют — нет»

«Парма» проиграла шесть из восьми последних выездных матчах при двух ничьих

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились победами «Вероны»

Прогноз

Поставить на победу «Вероны», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.5. В последнее время хозяева выглядят поувереннее «Пармы» и на своем поле смогут одержать победу над конкурентов в 1-2 мяча.