«Барселона» – «Боруссия» Дортмунд: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1744217287

сегодня, 19:48

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги чемпионов «Барселона» – «Боруссия» Дортмунд, который состоится 9 апреля 2025 года

«Барселона»

«Барселона» является лидером Ла Лиги и уверенно выступает во всех турнирах, где принимает участие. На этой стадии Лиги чемпионов команда встретится с «Боруссией» Дортмунд, которая в прошлом розыгрыше играла в финале. Тем не менее, прошло много времени и на данный момент именно хозяева являются большими фаворитами в этом противостоянии.

5 апреля «Барселона» не смогла на своем поле обыграть «Бетис» (1:1), а второго числа в кубке Испании минимально одолела «Атлетико» (1:0).

«Боруссия» Дортмунд

«Шмели» относительно стабильно выступают в Лиге чемпионов, но в Бундеслиге команда совсем недавно шла в нижней части турнирной таблицы. «Боруссия» Дортмунд может оказаться без еврокубков или без Лиги чемпионов, поэтому будет пытаться выиграть нынешний розыгрыш. В нынешнем поединке гостей устроит даже ничейный счет, который позволит не быть в роли догоняющего в ответной игре.

5 апреля «Боруссия» Дортмунд разгромила на выезде «Фрайбург» (4:1), а ранее 30 марта одолела на своем поле «Майнц» (3:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Барселона» – 1.33

Ничья – 6

Победит «Боруссия» Дортмунд – 9.35

Тотал больше 3.5 мячей – 1.9

Тотал меньше 3.5 мячей – 1.9

Статистика

«Барселона» выиграла восемь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Боруссия» Дортмунд проиграла три из десяти поединков за последнее время

Испанский клуб выиграл три из пяти последних матчей с «Боруссией»

Прогноз

Поставить на победу «Барселоны» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.75. Подопечные Ханси Флика на данный момент гораздо сильнее немецкого клуба и наверняка хозяева смогут обеспечить себе комфортное преимущество в первой игре.