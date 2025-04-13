«Марсель» посыпался. Разгром от конкурента

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сегодня, 01:49

Под угрозой попадание в Лигу чемпионов.

Большие перспективы

Когда мы рассуждаем о том, что ПСЖ стал чемпионом Франции с каким-то неприличным отрывом и задолго до окончания сезона, то нужно иметь в виду не только тотальное доминирование самих парижан. Но и чудовищную нестабильность его конкурентов. На почтительном расстоянии от столичной команды собралась целая толпа клубов, которые по-своему хороши, но не могут обеспечить регулярный набор очков. Они любезно их теряли, давая возможность себя обходить, а другие этим шансом не пользовались. Кто-то мог вообще не выигрывать целыми сериями, но оставаться в зоне Лиги чемпионов. Тот случай, когда борьба на вершине очень интригует и закручена по максимуму. Но есть нюанс: она начинается со второго места.

А ведь на старте сезона казалось, что наконец-то у ПСЖ будет достойный конкурент. Ослабленный уходом Килиана Мбаппе и испытывающий «кризис веры» со стороны катарских владельцев парижский клуб выглядел уязвимой целью впервые за долгие годы. В то же время «Марсель», который летом провел грандиозное обновление состава, а на тренерский пост пригласил вызывающего симпатии у всего футбольного сообщества Роберто Де Дзерби, смотрелся крайне солидно. Глядя на составы этих двух заклятых противников, даже сразу сложно было сказать, у кого он интереснее и мощнее. И поначалу провансальцы взяли неплохой темп. А потом выяснилось, что и проблем никаких у ПСЖ нет, а у «Марселя» они накопились как снежный ком.

Парижане, например, только пользу извлекли из потери Мбаппе, превратившись из команды со звездой в команду, где каждый работает на всю катушку во всех матчах независимо от уровня соперников. Ведь именно с этим на внутренней арене постоянно возникали сложности у ПСЖ эпохи катарских владельцев. Звездам было весело биться с «Барселоной» и ей подобным, но не хотелось напрягаться в играх с «Реймсом» или условным «Брестом». Нынешнему ПСЖ одинаково интересно и задорно сражаться с любым оппонентом – в этом умении поддерживать тонус и есть одна из главных сильных сторон команды Луиса Энрике.

Клубок проблем

Но мы тут говорим о «Марселе». Провансальцам вообще свойственно испытывать огромный спектр эмоций и создавать россыпь проблем даже на ровном месте. Клуб или отдельные его члены могут вдруг начать вызывать гнев фанатов, которые не церемонятся с выражением чувств. И руководству приходится с этим считаться, жертвуя какой-то стратегией и своими планами. Может возникнуть конфликт с судейским корпусом, внутри команды. Все это «Марсель» Де Дзерби испытал, начав с банального невезения.

Да, первые осечки, которые допускал в текущем сезоне «Марсель», связывались в первую очередь с тем, что от команды отвернулась удача. Провансальцы показывали все ту же яркую игру, создавали много моментов, но не смогли победить в ряде поединков. Такое бывает. И тот же ПСЖ сталкивался с подобным. Но вместо того, чтобы найти пути избавления от невезения и склонить Фортуну в свою сторону, «Марсель» занялся поиском врагов. Как внутри, так и снаружи.

Можно вспомнить, как Де Дзерби и президент клуба жестко высказывались в адрес арбитров, считая их главной причиной осечек. Атмосфера стала максимально токсичной и вынудила высказываться о ситуации всех – вплоть до руководителей Лиги 1 и судейского корпуса. А последней каплей стал конфликт главного тренера и команды. Де Дзерби психанул и буквально запер команду на базе после очередной неудачи. А затем отказался тренировать футболистов, которые ответили ему тем же. Согласитесь, что в такой обстановке трудно реализовать даже самый большой потенциал и пытаться поправить какие-то аспекты игры. Начавшиеся как случайные, дальнейшие осечки уже вызывались обстоятельствами, сложенными руками тренеров и самих игроков. «Марсель» разрушал сам себя изнутри по ходу сезона. Но умудрялся при этом держаться в тройке лидеров. Потому что все конкуренты работали над решением своих проблем: кто-то проспал старт сезона и догонял, кто-то имел дефицит ресурсов и так далее.

Апогей кризиса

И вот это случилось: «Марсель» скинут со второго места в Лиге 1. Причем самым вероломным образом. А сделал это прямой конкурент – «Монако». В этой встрече провансальцы могли предложить монегаскам только свой контроль мяча, но почти не обостряли. За весь матч «Марсель» нанес восемь ударов, четыре из которых пришлись в створ. У «Монако» из 15 попыток 10 оказались точными.

Налицо полный разлад контакта между тренерским штабом и командой. Во всех линиях. Особенно в обороне, которая уже слабейшая в первой семерке по пропущенным мячам. Той не хватает цепкости, концентрации, настойчивости в единоборствах. Атакующие игроки «Монако» проникали через линию защиты «Марселя» как вода сквозь пальцы. И если бы не Херонимо Рульи, счет мог стать позорным для подопечных Де Дзерби, которых так уже сложно даже называть.

Или взять Адриена Рабьо, который умеет брать на себя роль лидера. В этой встрече он вообще отсутствовал в атаке, словно нарочно демонстрируя свое холодное отношение ко всему происходящему с клубом. А тот же Луис Энрике упустил чуть ли не единственный верный шанс в атаке и привозил беды на голову защитников и вратаря, который после матча красноречиво заметил, что команде придется «есть фекалии» целую неделю, готовясь к следующей игре.

Сейчас уже почти наверняка можно говорить, что очередная попытка построить в «Марселе» нечто мощное провалилась. Хотя она выглядела поначалу как самая амбициозная и впечатляющая за последние годы. Парадоксально, что провансальцы разрушили весь этот потенциал сами, своими саморазрушающими действиями и словами.

А после четырех поражений в пяти последних турах кажется, что «Марселю», вероятно, уместно даже расстаться с Де Дзерби прямо сейчас, чтобы сохранить шансы на место в Лиге чемпионов. Он долго шел вторым, теперь оказался третьим. Но отрыв от седьмой позиции всего четыре очка. С таким отношением к игре «Марсель» может провалиться окончательно.