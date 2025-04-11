Достойны друг друга. МЮ не удержал победу над «Лионом»

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сегодня, 00:45

Соперники отзеркалили таймы.

Бодрый разогрев

Встреча между «Лионом» и «Манчестер Юнайтед» уже после жеребьевки выглядела потенциально привлекательной. Потому что обе некогда великие команды испытывают проблемы и переживают стадию перестройки. Рубен Аморим пытается вытянуть из кризисного МЮ максимум и рассчитывает на успех в Лиге Европы, где его команда оказалась фаворитом к данной стадии. А Паулу Фонсека осваивается в «Лионе», пробует вывести его в Лигу чемпионов, невзирая на финансовые трудности клуба. От таких команд можно было ожидать чего угодно. К слову, лионцы вообще входят в топ команд ведущих лиг Европы по зрелищности матчей. И эта игра подтвердила данный тезис.

Весело же стало еще до матча. Отправляясь в Лион, голкипер МЮ Андре Онана дал достаточно самоуверенное интервью, принизив статус соперника:

Мы намного лучше «Лиона». Да, у них есть несколько известных игроков. Но я не думаю, что стоит на них зацикливаться. Нам нужно думать о себе, о том, что мы планируем сделать. Нам надо просто поехать туда и показать, кто мы есть. Если мы поедем в Лион с победным менталитетом, если будем собранными и сплоченными, если будем следовать плану на игру, то победим.

Достаточно странно слышать такие слова от вратаря команды, перебивающейся кое-как в чемпионате Англии. Да, есть распространенный прием давления через такую демонстративную уверенность. Но она должна быть уместной. Например, когда нечто подобное вытворял Златан Ибрагимович, это вызывало скорее уважение и трепет у соперников. Потому что он выходил на поле и доказывал свой уровень. Онана тоже доказал. Но есть нюанс, как говорится. Дерзкие слова должны подкрепляться экстраординарными способностями. Тогда это пугает соперников и заставляет испытывать пиетет.

Впрочем, на этом история прогрева не закончилась. Конечно, журналисты подхватили эти слова вратаря и не упустили возможности спросить у полузащитника «Лиона» Неманьи Матича, что он думает о таком заявлении. Серб, ранее выступавший за «Манчестер», оказывается, ничего такого не читал. Он удивленно уточнил, действительно ли Онана такое заявил, не выдумки ли СМИ это все. А когда убедился, то незамедлительно выпалил:

Я уважаю всех, но чтобы так говорить, надо быть очень уверенным в себе. А если ты один из худших вратарей в истории МЮ , то ты должен быть осторожен в своих словах. Если бы Де Хеа, Шмейхель или ван дер Сар сказали такое, я бы засомневался, но когда ты по статистике худший в истории МЮ … Нужно сначала доказать что-то на поле, а потом говорить. Так что посмотрим.

Онана в фокусе

Разумеется, публика в Лионе дружным свистом встречала каждое приближение вратаря МЮ к мячу. Впрочем, дерзкий Онана должен был этого ожидать. Но, кажется, такое крайне внимательное отношение к его персоне смутило Андре. Либо просто так совпало, что свою очередную грубую ошибку он совершил именно в данный момент.

К середине первого тайма на табло красовались нули, «Лион» много владел мячом, но остроты соперники создали поровну, и все выглядело как бодрое противостояние равных в целом команд. Пока Тьяго Альмада не исполнил свою хитрую подачу со штрафного. Этот тот классический навес с закруткой с фланга, когда мяч может кто-то подправить головой, но если этого не случится, то он юркнет точно под штангу. И обычно вратари этот момент чувствуют. Онана, кстати, тоже среагировал, но мяч от его «мягких рук» скользнул в сетку, никого не задев после навеса.

И вот уже «Лион» в большей степени перешел на контратаки. Хотя рисунок игры общий сохранялся. Все же слишком эти команды нестабильны в своих оборонительных действиях, чтобы успешно засушить или кардинально перестроить свой футбол. А перед самым перерывом МЮ заработал схожий штрафной. Навес кулаками вынес вратарь, но Мануэль Угарте с лету с линии штрафной пробивал – получился пас на Лени Йоро, от головы которого мяч зашел в ворота. По игре ничья соответствовала картине того, что разворачивалось на поле.

Повторение пройденного

Игру во втором тайме тоже можно назвать равной. Правда, МЮ смог немного перестроиться, уже получше контролировал мяч – тут процент выровнялся. Остроты примерно поровну создавали обе команды. Здесь все еще оставалась определяющей их неспособность играть закрыто и надежно. Даже когда в атаку «Лион» отряжал всего пару-тройку человек, они умудрялись организовать подобие голевого момента.

Здесь обращает на себя внимание смелая замена Фонсеки, который из центра полузащиты убрал Поля Акуоку и выпустил на острие атаки Александра Ляказетта. Решительно настраивался на добывание победы. Это только сделало игру еще более открытой. В ней зато неплохо себя чувствовали Алехандро Гарначо и Бруну Фернандеш у МЮ . Эти двое чаще остальных придумывали проблемы на головы защитников «Лиона».

Собственно, шикарный пас Фернандеша в голову Джошуа Зиркзее на 88-й минуте привел к голу «Юнайтед», который выглядел как победный. Но так можно было считать лишь в том случае, если вы не знакомы с манерой игры обеих команд, способных как спасти, так и провалить игру в любой момент.

Последние минуты матча лионцы провели вдохновенно и в одном из подобий навала Жорж Микаутадзе пробил метров с десяти, но точно в голкипера. Им оказался Онана, от которого мяч отскочил прямо на Райана Шерки, и тот сравнял счет. Конечно, в данном случае явную ошибку вратаря можно оспорить. Все-таки удар был с близкой дистанции. Но он выставлялся так, словно собирался забрать мяч намертво, а мог бы просто выбить в сторону. Ну, или накрыть. Получился же подарок для Шерки.

Сложно сказать, пожалеет ли Онана о своих словах перед ответным матчем с учетом совершенных ошибок в этой игре. Но одно можно утверждать точно: ответная игра в Манчестере получится не менее веселой.