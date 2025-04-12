Махачкала в гостях обыграла участника чемпионской гонки. Игроки «Динамо» сияли и разобрали «Спартак» в первом тайме

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сегодня, 09:57

Топ-матч для «бело-голубых», у «красно-белых» хорошая только концовка.

Вернулись к оптимальным сочетаниям

«Красно-белые» уже прошлись по краю пропасти, когда после феерической победы над «Зенитом» не смогли забить «Ахмату» в гостях (0:0). Участие в чемпионской гонке оказалось под вопросом – а в следующем туре москвичи должны были сыграть с «Ростовом» в гостях. Станкович пошёл на опасные эксперименты. На важнейший выезд не поехали Хесус Медина и Алексис Дуарте, плюс Бабич пропускал игру из-за перебора жёлтых – это означало, что пару центрбеков придётся лепить из того, что есть. С Литвиновым в связке вышел Абена, который слабо смотрелся с «Локо» и «Краснодаром» в первом круге. Также на острие с первых минут вместо Манфреда Угальде вышел новичок Ливай Гарсия.

В тот раз пронесло – но было понятно, что повторять авантюру в «Спартаке» не захотят. Махачкала – неудобный соперник для «красно-белых», поэтому и выпустили наигранный состав. Парагвайский нападающий вернулся в старт, в центре обороны вышли Бабич и Литвинов. Конечно, Дуарте Станкович в последнее время доверяет больше – но и Руслан успел поиграть с Срджаном. По крайней мере в выборе состава вопросов к «Спартаку» было минимум (чего не скажешь о результате).

Оборона рассыпалась

Москвичей сильно подставил автогол Денисова. На 10-й минуте Даниил принял абсолютно непонятное решение смахнуть мяч в свои ворота. Неудачная попытка вынести на угловой привела к тому, что уже в дебюте неудобный для «Спартака» соперник получил преимущество. Ошибка задала темп для всего первого тайма – этот отрезок для «красно-белых» сложился кошмарно.

В действиях линии обороны хозяев не было никакой синхронности, и несколько раз «бело-голубые» напрягли Максименко. К 16-й минуте забили второй. На этот раз тот же Денисов покинул позицию и шёл накрывать Касинтуру. Его уже опекали Литвинов и Мартинс, а Бабич играл по Агаларову. А вот у Сундукова на фланге опекуна не было – Денисова занесло в центр обороны, у Темиркана было достаточно времени подготовить подачу. Такая неразбериха привела к тому, что вся линия сместилась ближе к флангу Сундукова и освободила пространство для забегания Мрезегуэ. Его накрывать было некому.

26-я минута – Агаларов прорывается по флангу Денисова (защитников уже отрезали передачей) и бьёт в дальний. По сути, к перерыву махачкалинцы уже могли вести 3:0 – между тем «Спартак» с трудом пробивался через насыщенную оборону гостей. И моментов было минимум – только после ударов с дальней дистанции.

Пересобрали атаку во втором тайме

Станкович снова приступил к заменам до перерыва. Угальде пришлось выводить из игры из-за повреждения – вместо него вышел Гарсия. Плюс сербский менеджер сделал ставку на атаку, выпустив вместо крайнего защитника Рябчука ещё одного вингера – Пабло Солари. И если Ливай был не так заметен в финальной трети, то с выходом Солари атака заиграла новыми красками.

Конечно, тут важно и то, что на второй тайм вышли с абсолютно другим настроем. С Пабло на левом фланге стало больше индивидуально сильных футболистов, любящих идти в обводку. Аргентинец на пару с Маркиньосом грузили штрафную подачами – там открывались Барко и Бонгонда. На первых порах не хватало акцентированного удара. Зато как только он появился, «Спартак» отыграл один мяч – проникающая от Маркиньоса, прострел Солари и замыкание Тео.

Это случилось на 68-й минуте – и после гола москвичи перешли в активное наступление. Там уже и Солари выходил на удар, и Мартинс мог снова стать героем для команды (в компенсированное время откликнулся на заброс Медины), и Зобнин мог добивать в том же эпизоде. Даже на последней компенсированной минуте мяч заметался во вратарской.

Москвичам некого винить

Но это лишь показывает, что «Спартаку» рановато думать о титуле. Команда всё ещё впадает в ступор, встретившись с неудобным соперником – особенно если игра начинает складываться не по сценарию москвичей. Вдобавок нет стабильности, прослеживаются провальные отрезки. Тот футбол, который от «красно-белых» действительно ждали, они начали показывать лишь после 60-й минуты. И стоит ли при этом говорить, что команде не повезло, не хватило реализации, не хватило времени? Всё это слабые аргументы. Даже при такой игре хозяева могли вытаскивать хотя бы ничью – в концовке в ворота «Динамо» назначили пенальти. Медина пробил в перекладину, хотя вообще не должен был исполнять 11-метровый.

Сейчас «Спартак» где-то на одном уровне с «Зенитом». Одни слишком нестабильны и чередуют фееричные победы с провальными играми, вторые стагнируют и не могут дожать там, где должны это делать. И уровень этот – не чемпионский. Особенно на фоне «Краснодара», который после ничьей с «Крыльями» сразу после рестарта вообще никому не отдаёт очки. Попался неуступчивый «Ростов» – дожали (1:0). На игру с «Факелом» остались без главного игрока атаки – дожали (5:0). С «Акроном» не шла игра – дожали (1:0). Теперь предстоит решающий поединок с «Зенитом». Победа снимет вопросы о чемпионе, а поражение не поменяет лидера РПЛ .

Махачкала в огне