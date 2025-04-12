Soccer.ru
ГлавнаяБлогиОценочные сужденияИтоги и оценкиРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Махачкала в гостях обыграла участника чемпионской гонки. Игроки «Динамо» сияли и разобрали «Спартак» в первом тайме

сегодня, 09:57
Победа «Динамо»

Топ-матч для «бело-голубых», у «красно-белых» хорошая только концовка.

Вернулись к оптимальным сочетаниям

«Красно-белые» уже прошлись по краю пропасти, когда после феерической победы над «Зенитом» не смогли забить «Ахмату» в гостях (0:0). Участие в чемпионской гонке оказалось под вопросом – а в следующем туре москвичи должны были сыграть с «Ростовом» в гостях. Станкович пошёл на опасные эксперименты. На важнейший выезд не поехали Хесус Медина и Алексис Дуарте, плюс Бабич пропускал игру из-за перебора жёлтых – это означало, что пару центрбеков придётся лепить из того, что есть. С Литвиновым в связке вышел Абена, который слабо смотрелся с «Локо» и «Краснодаром» в первом круге. Также на острие с первых минут вместо Манфреда Угальде вышел новичок Ливай Гарсия.

В тот раз пронесло – но было понятно, что повторять авантюру в «Спартаке» не захотят. Махачкала – неудобный соперник для «красно-белых», поэтому и выпустили наигранный состав. Парагвайский нападающий вернулся в старт, в центре обороны вышли Бабич и Литвинов. Конечно, Дуарте Станкович в последнее время доверяет больше – но и Руслан успел поиграть с Срджаном. По крайней мере в выборе состава вопросов к «Спартаку» было минимум (чего не скажешь о результате).

Оборона рассыпалась

Москвичей сильно подставил автогол Денисова. На 10-й минуте Даниил принял абсолютно непонятное решение смахнуть мяч в свои ворота. Неудачная попытка вынести на угловой привела к тому, что уже в дебюте неудобный для «Спартака» соперник получил преимущество. Ошибка задала темп для всего первого тайма – этот отрезок для «красно-белых» сложился кошмарно.

В действиях линии обороны хозяев не было никакой синхронности, и несколько раз «бело-голубые» напрягли Максименко. К 16-й минуте забили второй. На этот раз тот же Денисов покинул позицию и шёл накрывать Касинтуру. Его уже опекали Литвинов и Мартинс, а Бабич играл по Агаларову. А вот у Сундукова на фланге опекуна не было – Денисова занесло в центр обороны, у Темиркана было достаточно времени подготовить подачу. Такая неразбериха привела к тому, что вся линия сместилась ближе к флангу Сундукова и освободила пространство для забегания Мрезегуэ. Его накрывать было некому.

26-я минута – Агаларов прорывается по флангу Денисова (защитников уже отрезали передачей) и бьёт в дальний. По сути, к перерыву махачкалинцы уже могли вести 3:0 – между тем «Спартак» с трудом пробивался через насыщенную оборону гостей. И моментов было минимум – только после ударов с дальней дистанции.

Пересобрали атаку во втором тайме

Станкович снова приступил к заменам до перерыва. Угальде пришлось выводить из игры из-за повреждения – вместо него вышел Гарсия. Плюс сербский менеджер сделал ставку на атаку, выпустив вместо крайнего защитника Рябчука ещё одного вингера – Пабло Солари. И если Ливай был не так заметен в финальной трети, то с выходом Солари атака заиграла новыми красками.

Конечно, тут важно и то, что на второй тайм вышли с абсолютно другим настроем. С Пабло на левом фланге стало больше индивидуально сильных футболистов, любящих идти в обводку. Аргентинец на пару с Маркиньосом грузили штрафную подачами – там открывались Барко и Бонгонда. На первых порах не хватало акцентированного удара. Зато как только он появился, «Спартак» отыграл один мяч – проникающая от Маркиньоса, прострел Солари и замыкание Тео.

Это случилось на 68-й минуте – и после гола москвичи перешли в активное наступление. Там уже и Солари выходил на удар, и Мартинс мог снова стать героем для команды (в компенсированное время откликнулся на заброс Медины), и Зобнин мог добивать в том же эпизоде. Даже на последней компенсированной минуте мяч заметался во вратарской.

Москвичам некого винить

Но это лишь показывает, что «Спартаку» рановато думать о титуле. Команда всё ещё впадает в ступор, встретившись с неудобным соперником – особенно если игра начинает складываться не по сценарию москвичей. Вдобавок нет стабильности, прослеживаются провальные отрезки. Тот футбол, который от «красно-белых» действительно ждали, они начали показывать лишь после 60-й минуты. И стоит ли при этом говорить, что команде не повезло, не хватило реализации, не хватило времени? Всё это слабые аргументы. Даже при такой игре хозяева могли вытаскивать хотя бы ничью – в концовке в ворота «Динамо» назначили пенальти. Медина пробил в перекладину, хотя вообще не должен был исполнять 11-метровый.

Сейчас «Спартак» где-то на одном уровне с «Зенитом». Одни слишком нестабильны и чередуют фееричные победы с провальными играми, вторые стагнируют и не могут дожать там, где должны это делать. И уровень этот – не чемпионский. Особенно на фоне «Краснодара», который после ничьей с «Крыльями» сразу после рестарта вообще никому не отдаёт очки. Попался неуступчивый «Ростов» – дожали (1:0). На игру с «Факелом» остались без главного игрока атаки – дожали (5:0). С «Акроном» не шла игра – дожали (1:0). Теперь предстоит решающий поединок с «Зенитом». Победа снимет вопросы о чемпионе, а поражение не поменяет лидера РПЛ.

Махачкала в огне

«Бело-голубые» отлично борются за выживание – прямой вылет команде не грозит и даже в стыки верится с трудом. Туда есть более «достойные» кандидаты – «Пари НН» или «Факел», «Химки», «Крылья». У этих команд нет никакой стабильности. Между тем махачкалинцы весной уступили только «Динамо» и ЦСКА (нестрашно, учитывая разницу в классе) – в то же время отобрали балл у «Локо», разгромили те же «Крылья» и «Химки». Выиграли важнейшие матчи у прямых конкурентов. А теперь увезли три очка из Москвы, обыграв участника чемпионской гонки.

«Айнтрахт» – открытие Лиги Европы. Без Мармуша в четвертьфинале прижали «Тоттенхэм»
Вчера, 10:21Максим Тарасов в блоге Оценочные сужденияКомментарии4
Достойны друг друга. МЮ не удержал победу над «Лионом»
Вчера, 00:45Сергей Иванов в блоге Оценочные сужденияКомментарии4
Райса и Мбаппе объединяет не только сенсация в Лиге чемпионов. Их отверг очень богатый клуб
10 апреляRoman Novikov в блоге Футбольный СкаутКомментарии2
Винисиус играет на уровне чемпионата Саудовской Аравии. Самая жёсткая деградация сезона
10 апреляRoman Novikov в блоге Дно пробитоКомментарии9
Рафинья приблизился к «Золотому мячу 2025». У неожиданных героев футбольный карнавал
10 апреляRoman Novikov в блоге "Соккер" ТопКомментарии8
Ковач объяснил разгромное поражение «Боруссии» от «Барселоны»
10 апреля
Сортировать
Все комментарии
8xx35ku9jnv8
8xx35ku9jnv8
сегодня в 11:06
Теперь нужно найти крайнего и загнобить его.
Lbvfd
Lbvfd
сегодня в 11:01, ред.
С одной стороны хорошо, что Спартак притормозил, у Зенита есть возможность выйти вперёд. С другой, хотелось бы чтобы Спартак не отставал. С ними всегда интересно бороться.) Вчера Спартак, недооценив соперника, ринулся вперёд, получил в лоб достойный отпор и опешил, растерялся. Затем автогол и началась непонятная суета, безалаберная попытка что то исправить, которая привела ко второму голу. Во втором тайме, вместо грамотных действий, предприняли обыкновенный навал, который, при правильно построенной обороне динамовцев, никчему не привели. Проиграли из за своей неправильно поставленной игре.
fa54cq7jhmef
fa54cq7jhmef
сегодня в 10:43
Вот уже 25 лет у Спартака в гонке за чемпионство сносит башню у игроков, результат почти всегда один - пятое-десятое место. Дело даже не в тренерах и самих игроках, а от плохой традиции с 90-х годов - все тебе помогут и все тебя поддержат: судьи, административный ресурс, журналисты, комментаторы. Но времена меняются и сейчас сильнейшие команды почти равны по многим показателям.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 10:35
Спартак максимум команда гонки за бронзу.
Чемпионская гонка?
Ну как только спартачи начинают о ней думать сразу начинается крах.
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 10:27, ред.
Они просто себя не уважают, им вообще чуждо уважение, отсюда и неуважение к своему делу и неуважение к болельщикам, истории и традициям. Спартак играет позорно, и другого слова под нынешний Спартак не подберёшь. Если выигрывают всё хорошо, красивый Спартак, куражный бегущий, но проигрывать достойно Спартак вообще не умеет. Для этого нужно взрослыми быть, иметь мужество быть честными с собой и окружающими в непростые моменты. А они нашли виноватого в Медине. А кто довёл до ситуации где пенальти Медины решал спасёт ли Спартак своё очко от поражения или не спасёт в матче с Динамо из Махачкалы?

Они так боятся чувства стыда что создали "великолепную" пресс-службу которая находит всякие низкие подлые способы выгораживать их раз за разом и демонстрировать всем максимально возможный красивый фасад пока внутри всё загнивает. Вот единственный отдел который в Спартаке работает не покладая рук чтобы Спартак выглядел и казался великим клубом, потому что быть по настоящему великим сложно и непонятно как вот они и не хотят, проще поддерживать видимость.

В такой команде никто не пойдёт бить пенальти понимая что если что его просто распнут на глазах у толпы и разрешат закидать тухлыми яйцами лишь бы с себя фокус сместить.

В заголовке ошибка, "смяли" а не "сияли" наверное должно быть. Хотя конечно они сияли, особенно сиял их нападающий Даниил Денисов и великолпный гол забил.
Izmar
Izmar
сегодня в 10:19
Больше всего игра запомнилась по выпрашиванию Спартаком пенальти, что же это не с ручным Ростовом играть.
d3wxf8buavxz
d3wxf8buavxz
сегодня в 10:14
Некий комментатор спартака перед матчем в Казани объявил спартак чемпионом, потом пошли одни неудачи, возмездия за тухлые победы спартака.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 