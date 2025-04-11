«Айнтрахт» – открытие Лиги Европы. Без Мармуша в четвертьфинале прижали «Тоттенхэм»

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сегодня, 10:21

Забрали ничью, ответный матч – дома.

Опасны даже без Мармуша

Одной из главных проблем для клуба из Франкфурта зимой стала потеря Омара Мармуша. За форвардом немецкого клуба пришёл обескровленный «Манчестер Сити» – «горожанам» очень трудно отказать. Особенно учитывая предлагаемые условия сделки. Англичане завалили «Айнтрахт» деньгами, отдали 63,2 миллиона фунтов. Только деньги в футбол не играют – де-факто это означало, что «Айнтрахт» остался без своего главного бомбардира.

Интересно, что даже так у «орлов» нашёлся игрок на острие. Лидером там для команды стал Уго Экитике. Он находился в команде ещё в момент, когда «Айнтрахт» не попрощался с Мармушем – француза в феврале 2024-го арендовали у «Пари Сен-Жермен» (парижане не видели в нём игрока старта), а летом был оформлен полноценный трансфер. После трансфера Мармуша «орлы» перестроились с «4-4-2» на «4-2-3-1» – Уго стал единственным игроком на острие. К этому моменту в активе форварда 13 мячей, он почти догнал Омара, до сих пор лидирующего в списке бомбардиров.

И именно Экитике помог Франкфурту повести в счёте в Лондоне (а в итоге – позволил уехать с ничьей). Момент для гола французский форвард создал сам: прошёл по бровке, сместился к центру и пробил из-за штрафной в дальний угол. Викарио не дотянулся до мяча. «Шпоры» опять плохо сыграли в атаке – даже при том, что после потери мяча в оборону кто-то успел вернуться, а у Уго был опекун, никто не накрыл его до удара.

Сон спас ничью, но не принёс победу

Фактически хозяева сразу оказались в положении догоняющих – опять высокая линия привела к остроте у своих ворот. Лондонцы перешли в наступление, а в атаке традиционно заметной фигурой является Сон Хын-Мин. Корейский вингер постоянно искал моменты для обострения. Почти сразу нашёл – и разогнал атаку, ставшую голевой. На 26-й минуте, когда «Айнтрахт» успешно разобрал игроков и пытался не оставлять свободного пространства, Сон увидел сигнал от Соланке (зашёл за линию защитников, указал на пространство для забегания) и полубоком вырезал дальнюю передачу на ход прямо в штрафную. Уже после этого Доминик отдал на Мэддисона, а тот ассистировал Порро. Педро удачно пробил пяткой.

Уже после перерыва Сон мог стать абсолютным героем матча – на 56-й минуте «шпоры» забрасывали в штрафную, Соланке в борьбе успел скинуть дальше, кореец был первым на мяче. Кристенсен успел выдвинуться на вингера, поэтому он сразу сместился к центру и выцеливал в дальний. Сантос успел выпрыгнуть и сотворил топ-сэйв.

Соланке и Мэддисон тоже стремились обострять. Первого часто использовали как маяк для забросов – плюс он отметился предголевой передачей. У Джеймса ассист, а во втором тайме он сам выходил на опасный удар с угла вратарской на 58-й минуте. Но никто из них так и не смог принести «Тоттенхэму» победу (для английских клубов вечер в целом не задался).

«Шпоры» уже присматривают нового тренера

Риск можно считать оправданным, когда с тренером команда постепенно становится лучше. Даже если речь идёт о достаточно длительном отрезке. С Анге Постекоглу вообще не так. У специалиста был ровно один отрезок, который показал, что австралиец может дать клубу – первая часть сезона-23/24. Тогда команда успешно конкурировала с «Арсеналом» и «Сити», даже выходила в лидеры. Только потом последовал спад. В любом случае Постекоглу доверились – из-за того, что увидели ориентир в виде того отрезка и понимали, что Эндж может этого добиться. Плюс харизма австралийца сыграла свою роль.

Проблема в том, что этот период меркнет на фоне последующих полутора лет кошмара. Да, уже долгое время «Тоттенхэму» портят жизнь травмы лидеров. Но специалист отказывается адаптироваться к этим условиям. Эндж гнёт свою линию – требует играть высоко, сохранять активность в прессинге, держать высокую линию. Очевидно, что для такой системы фатальна потеря лидеров обороны. Но Постекоглу не отказывался от неё даже без Ромеро и ван де Вена. Результат налицо.

Руководство «шпор» вернулось к поиску тренера. Пока выбирают между Андони Ираолой и Марку Силвой. Первый неплохо прокачал «Борнмут», второй сделал «Фулхэм» перспективным середняком Премьер-лиги. При этом португалец показывает свою эффективность на более длительном отрезке. Плюс он внимателен к игре в обороне, что важно для «шпор». И речь о его назначении заходила ещё после ухода Конте – тогда выбрали Постекоглу.

У «Айнтрахта» своя гонка – команда успешно справляется

Был короткий отрезок, когда «Лейпциг» отцепился – и «Айнтрахт» оказался единственным конкурентом для «Баварии». Да, затем франкфуртцев вытеснил со второй строчки «Байер», но этот момент показателен: «орлы» демонстрируют отличный футбол и готовы выдать свой лучший сезон в 21-м веке. До этого команда была и аутсайдером, и середняком, выходила в еврокубки и даже брала ЛЕ . Но только сейчас «Айнтрахт» оказался так близок к чемпионской гонке.