«Астон Вилла» – «ПСЖ»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1744737112

сегодня, 20:11

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Астон Вилла» – « ПСЖ », который состоится 15 апреля 2025 года

«Астон Вилла»

Представитель АПЛ проиграл первый матч во Франции, и разница в два мяча является закономерным результатом, ведь «Астон Вилла» могла проиграть и с большим счетом. В поединке на своем поле хозяева постараются исправить ситуацию и по ходу встречи хотя бы сократить отставание от парижан.

12 апреля «Астон Вилла» обыграла на выезде «Саутгемптон» (3:0), а ранее в Лиге чемпионов уступила « ПСЖ » (1:3).

« ПСЖ »

Подопечные Луиса Энрике отлично провели первый поединок и довольны третьим забитым мячом в конце первого поединка. « ПСЖ » уже добился чемпионства во Франции и теперь будет стараться удержать или увеличить свое преимущество вплоть до финального свистка, чтобы в полуфинале сойтись с победителем пары «Арсенал/Реал Мадрид».

9 апреля « ПСЖ » обыграл на своем поле «Астон Виллу» (3:1), а пятого числа обыграл «Анже» (1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Астон Вилла» – 3.25

Ничья – 3.8

Победит « ПСЖ » – 2.2

» – 2.2 Тотал больше 2.5 мячей – 1.6

Тотал меньше 2.5 мячей – 2.35

Статистика

«Астон Вилла» выиграла девять из десяти последних матчей во всех турнирах

« ПСЖ » выиграл 16 последних поединков подряд на выезде

» выиграл 16 последних поединков подряд на выезде Четыре из пяти последних матчей « ПСЖ » завершились тоталом больше 4.5 мячей

Прогноз