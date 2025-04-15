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«Астон Вилла» – «ПСЖ»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 20:11
«Астон Вилла» – «ПСЖ»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Астон Вилла» – «ПСЖ», который состоится 15 апреля 2025 года

«Астон Вилла»

Представитель АПЛ проиграл первый матч во Франции, и разница в два мяча является закономерным результатом, ведь «Астон Вилла» могла проиграть и с большим счетом. В поединке на своем поле хозяева постараются исправить ситуацию и по ходу встречи хотя бы сократить отставание от парижан.

12 апреля «Астон Вилла» обыграла на выезде «Саутгемптон» (3:0), а ранее в Лиге чемпионов уступила «ПСЖ» (1:3).

«ПСЖ»

Подопечные Луиса Энрике отлично провели первый поединок и довольны третьим забитым мячом в конце первого поединка. «ПСЖ» уже добился чемпионства во Франции и теперь будет стараться удержать или увеличить свое преимущество вплоть до финального свистка, чтобы в полуфинале сойтись с победителем пары «Арсенал/Реал Мадрид».

9 апреля «ПСЖ» обыграл на своем поле «Астон Виллу» (3:1), а пятого числа обыграл «Анже» (1:0).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Астон Вилла» – 3.25
  • Ничья – 3.8
  • Победит «ПСЖ» – 2.2
  • Тотал больше 2.5 мячей – 1.6
  • Тотал меньше 2.5 мячей – 2.35

Статистика

  • «Астон Вилла» выиграла девять из десяти последних матчей во всех турнирах
  • «ПСЖ» выиграл 16 последних поединков подряд на выезде
  • Четыре из пяти последних матчей «ПСЖ» завершились тоталом больше 4.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «ПСЖ», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.2. Предполагаем, что гости смогут отразить атаки соперника и поймать его на своих быстрых контратаках, что позволит одержать еще одну победу.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: оф. сайт ПСЖ
Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 21:07
Хозяевам надо атаковать , гости тоже вряд ли останутся в стороне - ТБ(3).
Гость
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