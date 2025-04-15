«Астон Вилла» – «ПСЖ»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Астон Вилла» – «ПСЖ», который состоится 15 апреля 2025 года
«Астон Вилла»
Представитель АПЛ проиграл первый матч во Франции, и разница в два мяча является закономерным результатом, ведь «Астон Вилла» могла проиграть и с большим счетом. В поединке на своем поле хозяева постараются исправить ситуацию и по ходу встречи хотя бы сократить отставание от парижан.
12 апреля «Астон Вилла» обыграла на выезде «Саутгемптон» (3:0), а ранее в Лиге чемпионов уступила «ПСЖ» (1:3).
«ПСЖ»
Подопечные Луиса Энрике отлично провели первый поединок и довольны третьим забитым мячом в конце первого поединка. «ПСЖ» уже добился чемпионства во Франции и теперь будет стараться удержать или увеличить свое преимущество вплоть до финального свистка, чтобы в полуфинале сойтись с победителем пары «Арсенал/Реал Мадрид».
9 апреля «ПСЖ» обыграл на своем поле «Астон Виллу» (3:1), а пятого числа обыграл «Анже» (1:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Астон Вилла» – 3.25
- Ничья – 3.8
- Победит «ПСЖ» – 2.2
- Тотал больше 2.5 мячей – 1.6
- Тотал меньше 2.5 мячей – 2.35
Статистика
- «Астон Вилла» выиграла девять из десяти последних матчей во всех турнирах
- «ПСЖ» выиграл 16 последних поединков подряд на выезде
- Четыре из пяти последних матчей «ПСЖ» завершились тоталом больше 4.5 мячей
Прогноз
Поставить на победу «ПСЖ», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.2. Предполагаем, что гости смогут отразить атаки соперника и поймать его на своих быстрых контратаках, что позволит одержать еще одну победу.