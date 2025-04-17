Магическое представление в Милане. «Интер» сыграл в мужской футбол, а «Бавария» его поддержала

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сегодня, 09:17

Дальше пошёл более опытный тренер.

«Интер» перевернул поединок против «Баварии»

Когда Кейн хлестким ударом отправил мяч в ворота Зоммера, то счет по сумме двух матчей сравнялся. Инициатива перешла к немцам. Многие команды в такой ситуации могли «поплыть». Так случилось с «Реалом» в Лондоне. Но «Интер» в дождливом Милане устроил жару. Забавно, но игру перевернул человек, который не принял прямого участия в голевых действиях итальянцев. Речь о левом латерале Димарко. Когда «Бавария» была хороша, Федерико серией действий на фланге и эмоциональной реакцией показал напарникам – можно прибавить.

В действиях Димарко было то, чего не хватило «Реалу» в ответном поединке против «Арсенала». Мадридцы переборщили с пафосом. Десятки заявлений и сообщений о ремонтаде привели к ещё одному поражению от «канониров». По сумме двух матчей Анчелотти проиграл Артете 1:5. Жены некоторых футболистов «Реала» писали сообщения перед матчем, словно их мужья в числе трёхсот спартанцев. Попытка пресс-службы «Реала» «запугать» игроков «Арсенала» тоже получилась нелепой. Заявили, что 90 минут на «Сантьяго Бернабеу» это много.

Много, но не хватило Мартинелли, чтобы забить победный мяч. Габи отличился на 93-й минуте поединка. Упоминание поведения «Реала» важно, поскольку некоторые их футболисты играли в крутых мужиков. А вот парни из «Интера» просто ими были. Победили очень сильного и достойного соперника. «Бавария» тоже заслужила полуфинал Лиги чемпионов в этом сезоне. Не работают как часы, но «Арсенал», ПСЖ и «Барселона» тоже проводили неудачные поединки. Как и сам «Интер». Зато команда Индзаги прекрасно умеет терпеть и огрызаться.

После гола Кейна дождались правильных подач с углов поля. Сначала повезло капитану Лаутаро Мартинесу. Фото с его празднования станет легендарным – встал на заграждения и развел руки в стороны. Аргентинец среагировал на отскок от Киммиха. А дальше Йозуа неудачно поднял ногу, мяч прошел в ворота. Через несколько минут универсальный защитник Павар хорошо сыграл головой после подачи с другого фланга. Не стоит винить запасного голкипера «Баварии» Урбига. В Милане у Йонаса не было шансов спасти немецкую команду от вылета.

А вот Дайер дважды подстраховал «Баварию». Сначала английский центральный защитник вынес мяч из ворот, помешав «Интеру» одержать уверенную победу. А потом забил необычным ударом головой. Мяч летел практически вдоль ворот, но с острого угла отправился за линию. Напугали Зоммера и публику в Милане. Индзаги даже придержал парочку замен на случай овертайма. Но «Баварии» не хватило Мусиалы, чтобы к постоянным атакам с навесами добавить хитрое решение. Кейн не выиграет Лигу чемпионов, вся надежда на Бундеслигу.

Впереди идеальные полуфиналы Лиги чемпионов

ПСЖ против «Арсенала», а «Барселона» встретится с «Интером». В этих парах легко прослеживается параллель. Атака против защиты. Индзаги и Артета посвятили много времени, чтобы их команды умело оборонялись. У «Интера» и «Арсенала» правильная защита. Конечно, случаются проколы, как у Салиба с голом Винисиуса. Француз, которым интересуется «Реал», подарил сопернику мяч. «Интер» допустил три голевые ошибки в двух матчах с «Баварией». Зоммер начал чаще пропускать один или даже два мяча. Но это не отменяет мастерство «Интера».

Действуя по схеме «5-3-2», итальянцы умело защищали перевес по сумме двух матчей. Даже когда «Арсенал» в Милане осенью владел мячом и пытался создавать моменты, в итоге «канониры» проиграли в один мяч. У «Интера» невероятно волевая команда. Павар, хотя чемпион мира немало поиграл на правом фланге защиты, прекрасно себя чувствовал против бывшего клуба в центре обороны. Мхитарян выдержал целый поединок против Киммиха и коллег. Йозуа в конце классно набрасывал мяч в сторону ворот «Интера», но защита выдержала.

Индзаги и Артета сделали многое, чтобы их команды стали круче защищаться. У Мбаппе в двух матчах с «Арсеналом» всего два удара в створ. Вчера Килиана ни разу не выпустили на идеальную ударную позицию, вратарю не пришлось спасать. Опытный швейцарец Зоммер тоже не отражал удары Кейна. Харри забил единственным точным выстрелом по чужим воротам. «Барселоне» будет непросто против «Интера», если не сработает разница в скорости. А ПСЖ рано радоваться выходу на «Арсенал». В той паре играют команды без заветного кубка.

Прекрасно, что в новом сезоне точно будет долгожданный трофей для любого из четверки. Французы и англичане никогда в своей истории не выигрывали Лигу чемпионов. Сыграют между собой, в финале точно будет претендент без опыта. «Арсенал» во времена Анри проиграл финал «Барселоне» с Роналдиньо. ПСЖ не так давно уступил «Баварии» с Левандовским. Теперь Роберт играет за «Барселону». Его новая цель вместе с Ямалем и Рафиньей – разгадать широкую и прекрасно вышколенную линию обороны «Интера». Хотя команда сложнее, чем думают.

«Интеру» на роду написано уметь забивать голы, имея репутацию закрытой оборонительной машины. При Эленио Эррере и Жозе Моуриньо, когда побеждали в кубке чемпионов в разных столетиях, миланцы считались представителями «катеначчо». Умели терпеть и защищаться, но «Интер» успешных лет прекрасно атаковал. Милито, Это’О и Снейдер не боялись мяча и красивых голевых атак. Сейчас Лаутаро Мартинес и его многочисленные рослые напарники – Тюрам, Арнаутович и Тареми, тоже загорелись желанием зайти во второй финал за несколько лет.

«Барселона» не выигрывала Лигу чемпионов десять лет. «Интер» не побеждал в турнире пятнадцать сезонов. Впереди два невероятно сложных поединка для Флика с Индзаги. Если «Боруссия» из Дортмунда в неудачном для себя сезоне сумела дома обыграть каталонцев, впервые заставив Щесны проиграть в составе «Барселоны», то никто не помешает «Интеру» быть агрессивным. Испанцы и парижане допускали ошибки в защите на этой неделе. «Арсенал» с «Интером» тоже, но вся четверка воспользовалась результатами первых матчей как фундаментом.