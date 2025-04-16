Акинфеев выручал в московском дерби. В «Динамо» разозлились, но не выбили упрямый ЦСКА

«Армейцы» вышли на «Зенит».
Защиту ЦСКА проверяли весь первый тайм
У «армейцев» более организованная команда. Сильнее всего разница видна в защите. ЦСКА настолько хорошо работает без мяча, что даже смена тактики не навредила обороне Акинфеева на дистанции. Но когда «Динамо» пришлось отыгрываться после гостевого поражения 1:2 в ответном поединке Кубка страны, то увидели в деле голкипера ЦСКА. Ролан Гусев, бывший игрок двух братских клубов, вручил Акинфееву до матча памятный коллаж в честь 900 сыгранных Игорем матчей. А вот Карраскаль не был таким добрым.
Хорхе дважды проверил Акинфеева плотными ударами. А позже Фомин четко срезал мяч головой. «Динамо» давило весь первый тайм за исключением отрезка с полумоментом Гуарирапы. По владению мячом разница впечатляла – 64 против 36 процентов у «армейцев». Прямо как в поединке аутсайдера и фаворита. Слабый и неорганизованный соперник обязательно бы допустил ошибку против такого заведенного «Динамо». А ЦСКА выстоял благодаря правильным действиям защиты и спокойного Акинфеева.
Из одиннадцати ударов «Динамо» лишь три добрались до вратаря до перерыва. Но больше впечатляет статистика ЦСКА. Ни одного удара по чужим воротам, ни одного углового. Даже офсайдов не было. Весь тайм односторонний футбол. В дебюте «армейцам» даже не приходилось переходить середину поля, настолько легко «Динамо» забирало мяч и снова атаковало. Вот только команда Лички, даже когда играл основной нападающий Тюкавин, не всегда направляла мощную атаку команды в правильное русло последним пасом.
Константину создавали моменты, но его потенциал не раскрыли. А без конкретики от Бителло нападение «Динамо» обычно смотрится вялым и не забивает. Разовые успехи Карраскаля, который против ЦСКА сыграл на позиции «десятки», а не в роли центрального форварда, не мешают напомнить о нестабильности колумбийца. У него 6 голов в РПЛ, но Хорхе не умеет коллекционировать моменты в штрафной площади, как прирожденная «девятка». А с дальними ударами, как сказано выше, Акинфеев справился.
Марокканец Маухуб только привыкает к новым игровым стандартам. Нгамалё создал меньше явных моментов за сезон, чем молодой Гладышев. Самому Ярославу иногда не хватает спокойствия. Словно мустанг, которому бег дается лучше тонких решений. А вот Артур и Макаров не похожи на породистых игроков основы «Динамо» будущего. Фомин создает больше качественных моментов, чем Нгамалё, а без Бителло у «Динамо» станет ещё больше проблем. По организации игры ЦСКА зачастую чуть выше.
Вот только сегодня не сработал центр поля. Обляков играл правее, Кисляк по центру, а Пьянич левее. В результате у Миралема не пошла игра, а «ромб» не заработал так, как ждал тренер Николич. У Марко было три подряд победы над Личкой, что приятно, ведь речь о дерби. Однако в четвертом матче серб увидел проблемы с передачей мяча на Файзуллаева. А когда не работает «десятка» в схеме «4-4-2», то оба форварда остаются без мяча в финальной трети поля. «Динамо» было ближе к важному голу до перерыва.
«Динамо» хочет в финал Кубка через черный вход
ЦСКА перетерпел и перестроился. По ситуации переходили на «4-2-3-1». Николич сделал серию замен, признав неудачную игру многих «армейцев». Ушли плеймейкер Файзуллаев, диспетчер Пьянич, а также оба форварда основы Койта и Гуарирапа. В атаку вышли Глебов и Мусаев, которые дублируют по формату коллег. Конечно, время от времени у «Динамо» возникали маленькие пожары у ворот Лунёва. Хозяева матча устали, ведь задали слишком высокий темп. В результате в концовке ЦСКА мог оказаться живее, чем оппонент.
Хозяева выложились и не забили такой важный и ключевой гол. В результате «Динамо» не сумело отыграться. Если «Ростов», уступивший «Зениту», дальше сыграет против «Локомотива», то команда Лички отправляется в полуфинал Пути регионов и встретит «Спартак». Для «Динамо» новое дерби не станет легким. Коллектив Станковича дважды победил команду Лички на групповом этапе Кубка страны и сыграл 2:2 в первом круге РПЛ. Хотя соседи достаточно непредсказуемые, чтобы выдать безумный матч.
Система турнира позволяет зайти в Суперфинал в «Лужниках» через Путь регионов. Матч «Зенита» и ЦСКА определит формального фаворита Кубка. А поединки «Локомотива» и «Ростова», а также дерби «Спартака» и «Динамо» это лишь шаги в большой финал. Личке теперь надо пройти не только Станковича, но также не уступить в будущем финале Пути регионов. Усложнили себе жизнь вылетом от ЦСКА? С одной стороны да, а с другой – разминулись с «Зенитом». «Армейцам» будет сложно, петербуржцы теперь набирают форму.
Кубок точно стал интереснее в новом формате. А поскольку Семаку нужен «золотой дубль», то ключевой фаворит не станет валять дурака в турнире на выбывание. И для «Динамо», где ждут серьезный трофей тридцать лет после победы в Кубке в 1995-м, дерби со «Спартаком» очень важно. Личка вряд ли удержится на посту. Но чеху важно дойти до финала Кубка страны. Дважды «Динамо» уступало в решающих матчах, проигрывали «Рубин» и «Спартаку». Теперь путь ещё сложнее. Надо взять реванш за вылет от «армейцев».
Николич трижды подряд обыграл Личку, а теперь сыграл вничью. Хотя ЦСКА и «Динамо» – команды одного класса, последним не хватило как раз тонких тренерских установок. Попытка забить после перехода на два форварда Нгамалё и Гладышева не сработала. Видно, что из «Динамо» можно выжать лучший футбол, но у Лички не получается. Сегодня победители зрители. Дерби «Спартака» и «Динамо» будет интересным. Бой «Зенита» и ЦСКА тоже любопытный, ведь обе команды набирают на глазах у публики и соперников.