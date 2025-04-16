Акинфеев выручал в московском дерби. В «Динамо» разозлились, но не выбили упрямый ЦСКА

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сегодня, 22:49

«Армейцы» вышли на «Зенит».

Защиту ЦСКА проверяли весь первый тайм

У «армейцев» более организованная команда. Сильнее всего разница видна в защите. ЦСКА настолько хорошо работает без мяча, что даже смена тактики не навредила обороне Акинфеева на дистанции. Но когда «Динамо» пришлось отыгрываться после гостевого поражения 1:2 в ответном поединке Кубка страны, то увидели в деле голкипера ЦСКА . Ролан Гусев, бывший игрок двух братских клубов, вручил Акинфееву до матча памятный коллаж в честь 900 сыгранных Игорем матчей. А вот Карраскаль не был таким добрым.

Хорхе дважды проверил Акинфеева плотными ударами. А позже Фомин четко срезал мяч головой. «Динамо» давило весь первый тайм за исключением отрезка с полумоментом Гуарирапы. По владению мячом разница впечатляла – 64 против 36 процентов у «армейцев». Прямо как в поединке аутсайдера и фаворита. Слабый и неорганизованный соперник обязательно бы допустил ошибку против такого заведенного «Динамо». А ЦСКА выстоял благодаря правильным действиям защиты и спокойного Акинфеева.

Из одиннадцати ударов «Динамо» лишь три добрались до вратаря до перерыва. Но больше впечатляет статистика ЦСКА . Ни одного удара по чужим воротам, ни одного углового. Даже офсайдов не было. Весь тайм односторонний футбол. В дебюте «армейцам» даже не приходилось переходить середину поля, настолько легко «Динамо» забирало мяч и снова атаковало. Вот только команда Лички, даже когда играл основной нападающий Тюкавин, не всегда направляла мощную атаку команды в правильное русло последним пасом.

Константину создавали моменты, но его потенциал не раскрыли. А без конкретики от Бителло нападение «Динамо» обычно смотрится вялым и не забивает. Разовые успехи Карраскаля, который против ЦСКА сыграл на позиции «десятки», а не в роли центрального форварда, не мешают напомнить о нестабильности колумбийца. У него 6 голов в РПЛ , но Хорхе не умеет коллекционировать моменты в штрафной площади, как прирожденная «девятка». А с дальними ударами, как сказано выше, Акинфеев справился.

Марокканец Маухуб только привыкает к новым игровым стандартам. Нгамалё создал меньше явных моментов за сезон, чем молодой Гладышев. Самому Ярославу иногда не хватает спокойствия. Словно мустанг, которому бег дается лучше тонких решений. А вот Артур и Макаров не похожи на породистых игроков основы «Динамо» будущего. Фомин создает больше качественных моментов, чем Нгамалё, а без Бителло у «Динамо» станет ещё больше проблем. По организации игры ЦСКА зачастую чуть выше.

Вот только сегодня не сработал центр поля. Обляков играл правее, Кисляк по центру, а Пьянич левее. В результате у Миралема не пошла игра, а «ромб» не заработал так, как ждал тренер Николич. У Марко было три подряд победы над Личкой, что приятно, ведь речь о дерби. Однако в четвертом матче серб увидел проблемы с передачей мяча на Файзуллаева. А когда не работает «десятка» в схеме «4-4-2», то оба форварда остаются без мяча в финальной трети поля. «Динамо» было ближе к важному голу до перерыва.

«Динамо» хочет в финал Кубка через черный вход

ЦСКА перетерпел и перестроился. По ситуации переходили на «4-2-3-1». Николич сделал серию замен, признав неудачную игру многих «армейцев». Ушли плеймейкер Файзуллаев, диспетчер Пьянич, а также оба форварда основы Койта и Гуарирапа. В атаку вышли Глебов и Мусаев, которые дублируют по формату коллег. Конечно, время от времени у «Динамо» возникали маленькие пожары у ворот Лунёва. Хозяева матча устали, ведь задали слишком высокий темп. В результате в концовке ЦСКА мог оказаться живее, чем оппонент.

Хозяева выложились и не забили такой важный и ключевой гол. В результате «Динамо» не сумело отыграться. Если «Ростов», уступивший «Зениту», дальше сыграет против «Локомотива», то команда Лички отправляется в полуфинал Пути регионов и встретит «Спартак». Для «Динамо» новое дерби не станет легким. Коллектив Станковича дважды победил команду Лички на групповом этапе Кубка страны и сыграл 2:2 в первом круге РПЛ . Хотя соседи достаточно непредсказуемые, чтобы выдать безумный матч.

Система турнира позволяет зайти в Суперфинал в «Лужниках» через Путь регионов. Матч «Зенита» и ЦСКА определит формального фаворита Кубка. А поединки «Локомотива» и «Ростова», а также дерби «Спартака» и «Динамо» это лишь шаги в большой финал. Личке теперь надо пройти не только Станковича, но также не уступить в будущем финале Пути регионов. Усложнили себе жизнь вылетом от ЦСКА ? С одной стороны да, а с другой – разминулись с «Зенитом». «Армейцам» будет сложно, петербуржцы теперь набирают форму.

Кубок точно стал интереснее в новом формате. А поскольку Семаку нужен «золотой дубль», то ключевой фаворит не станет валять дурака в турнире на выбывание. И для «Динамо», где ждут серьезный трофей тридцать лет после победы в Кубке в 1995-м, дерби со «Спартаком» очень важно. Личка вряд ли удержится на посту. Но чеху важно дойти до финала Кубка страны. Дважды «Динамо» уступало в решающих матчах, проигрывали «Рубин» и «Спартаку». Теперь путь ещё сложнее. Надо взять реванш за вылет от «армейцев».