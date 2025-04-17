Безыдейный «Реал» снова уступил. «Арсенал» — в полуфинале ЛЧ

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сегодня, 00:31

Заслуженный успех лондонского клуба.

Безусловно, «Реал» развратил поклонников футбола своими чудесными спасениями в Лиге чемпионов. Но всему приходит конец. Наверное, уступи любая другая команда в Лондоне «Арсеналу» со счетом 0:3, ее еще больше списывали бы со счетов, но и в проход мадридцев после такого мало кто верил. Ведь «канониры» тогда добыли не просто какую-то случайную победу, пусть и поспособствовали тому два мастерски исполненных прямых удара со штрафного от Деклана Райса – они в целом выглядели очень достойно и выиграли заслуженно. «Реалу» требовалось на «Сантьяго Бернабеу» показать нечто экстраординарное. «Арсенал» был к этому готов.

Не случившиеся пенальти

Мадридцы заряжались на быстрый гол. Это позволило бы им получить существенное психологическое преимущество и пошатнуть уверенность «Арсенала». План почти удался – на второй минуте мяч побывал в воротах Давида Райи, но из явного офсайда, в который угодил Килиан Мбаппе. Первый тайм вообще прошел под знаком слова «почти».

Осложнить еще больше жизнь «Реала» «канониры» могли уже на 13-й минуте, когда Микель Мерино заработал пенальти после неуклюжего единоборства в исполнении Рауля Асенсио. Но Букайо Сака зачем-то решил спижонить и мягко подсечь мяч. Получился простой для Тибо Куртуа удар на удобной высоте в тот же угол, куда бельгиец и упал.

Прошло десять минут, и уже в противоположной штрафной Мбаппе упал, оказавшись в объятиях Райса после розыгрыша стандарта. Арбитр был уверен в том, что это пенальти. Но ВАР долго проверял что-то, а потом позвал французского рефери самолично посмотреть повтор. Он поглядел и отменил свое решение о пенальти. Эпизод наверняка вызовет споры и обсуждения.

С одной стороны, Райс обнимал Мбаппе, с другой – Килиан с удовольствием падал в эти объятия. Интересно, что спорным остался вопрос о положении «вне игры» у француза. Но зачем тогда было звать арбитра к монитору? Ведь офсайд определяется полуавтоматически без участия главного судьи. Да и потом бы режиссеры рисовали линии – а их не было. В общем, интересно, что проверялось. Наверное, позднее будут разъяснения.

В любом случае первый тайм так и завершился без голов. Более того, «Реал» за стартовую половину не нанес ни одного удара в створ ворот Райи, который, кстати, успел схлопотать желтую карточку за затягивание времени уже на 36-й минуте. Всего же мадридцы предприняли шесть попыток против четырех у «Арсенала» — три из них пришлись в створ. Так что в первом тайме тактика «канониров», основанная на глубоком сдерживании, работала эффективно.

Умелое добивание

Второй тайм особого разнообразия не внес, и Карло Анчелотти стал готовить тройную замену. Она ситуацию раскачала, но как будто не в ту сторону. В возросшей суматохе «Арсенал» забил первым. Опустившийся на позицию правого защитника Феде Вальверде прозевал создание офсайда и позволил Сака выйти один на один, чем Букайо уверенно воспользовался.

Еще большей любезностью через пару минут ответил Вильям Салиба. Он так уверенно противостоял больше часа натиску мадридцев, что излишне поверил в себя. У штрафной его накрыл Винисиус и сравнял счет. Как будто ничего и не случилось. Но дефицит в три мяча у «Реала» оставался.

Можно было ожидать какого-то умопомрачительного штурма в исполнении «Реала» в оставшиеся 20 с лишним минут. Но что мы видели? Мадридцы, конечно, владели мячом две трети игрового времени. Однако по ударам за финальный отрезок – равенство: 5:5. И только одна попытка «Реала» вышла точной против двух у «Арсенала».

«Канониры» не просто отказались от низкого блока, который выстраивали в первом тайме – они осмелели и поднимали высоко линию прессинга. Так, словно бы и нет у них запаса в три гола, зато есть нужда непременно побеждать. Команда выступает подобным образом, когда чувствует себя на голову сильнее противника. А так все и выглядело.

Показательным стал финальный аккорд – в контратаке Габриэл Мартинелли добил «Реал», реализовав выход один на один. На финальном рывке к воротам бразилец умчался от Франа Гарсии. К тому времени форвард провел на поле 90 с лишним минут, а защитник – около получаса. Со стороны смотрелось ровно наоборот. Но вот в этом весь «Реал»: он иссяк.

Встречные траектории

На данном этапе сезона, даже на данном этапе очередной фазы существования «Реал» и «Арсенал» встретились на разных траекториях: «канониры» двигаются по нарастающей, мадридцы – по нисходящей. Вся игра «Реала» заключалась в том, чтобы передать мяч Винисиусу, который бездумно втыкался в защитников или пробовал навесом найти партнеров. «Реал», стремящийся спастись всю игру за счет предсказуемых подач – сомнительное зрелище.

И ведь с первых минут ощущалась эта игровая и идейная беспомощность. Шанс «Реала» был только в психологической дестабилизации игры благодаря шальному быстрому голу, например. А как-то варьировать тактику на ходу мадридцы просто не могли. Однообразные рывки, навесы, выход тихохода Гарсии и возрастного Луки Модрича – скорее жесты отчаяния, судороги.

На этом фоне в очередной раз блестящий поединок провел во всех смыслах «Арсенал». Райс и Томас Партей шикарно выжигали центр поля, Мартин Эдегор придумывал интересные решения, а Мартинелли и Сака расширяли фронт атак. Да и кто мог представить, что Якуб Кивиор, сменивший травмированного Габриэла в центре обороны, проведет настолько целостные и уверенные матчи против «Реала». В этом раунде «Арсенал» выглядел как команда без слабых мест. Но это – против засыпающего «Реала».