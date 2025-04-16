Недостаточный камбэк. «Астон Вилла» обыграла ПСЖ и вылетела из ЛЧ

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сегодня, 00:31

А счастье было так близко.

Когда на предыдущей стадии Лиги чемпионов ПСЖ выбил «Ливерпуль», барьер в виде «Астон Виллы» казался понижением сложности для парижской команды. И первый матч во Франции это в некотором роде подтвердил. Парижане пусть и пропустили первыми, но смогли не только отыграться, а еще и добыть достаточно комфортное преимущество в два мяча перед ответным поединком. Для опытной команды высокого класса этого более чем достаточно, чтобы не испытывать больших трудностей даже во время тяжелого выезда в Англию.

Но просто засушить игру и убить ее контролем мяча у ПСЖ не получилось. Пришлось демонстрировать драму с переворотом, пусть в итоге все равно подопечные Луиса Энрике оказались победителями в противостоянии.

Образцовое наказание

Первый тайм в Бирмингеме напоминал демонстрационную порку. «Астон Вилла» предсказуемо лезла вперед, прессинговала, но делала это слишком нервно и наивно. ПСЖ отвечал перекатыванием мяча, но что более важно – точечными контрвыпадами. И оказался в этом даже как-то издевательски хорош. Как будто парижане вообще не собирались заниматься атакой в этой игре, а выходили погонять мяч. Но уж если соперник подставляется, то как этим не воспользоваться?

Пару контратак провернули парижане, и оба раза они оказались результативными. Причем выросли из неудавшихся атак соперника. В первом случае Маркус Рэшфорд полез излишне оптимистично у угла штрафной в обводку. Он регулярно далековато отпускал мяч. В этот раз его наказали по полной. В пару передач парижане оказались у владений Эмилиано Мартинеса. Казалось, что прострел слева уже пресек вратарь, но сделал он это максимально неудачным образом – точно на ногу Ашрафу Хакими, который открыл счет.

Через 16 минут история повторилась. Причем даже в более горьком виде для хозяев. Амаду Онана вроде бы классно сработал в чужой штрафной, накрыв там Виллиана Пачо, но зачем-то сделал лишнее движение, и защитника подстраховали. Снова пара передач – и Усман Дембеле прострелом справа в центре нашел Нуну Мендеша, который пробил точно под штангу. После такого можно было только подборку крупных планов расстроенных болельщиков «Астон Виллы», игроков и, конечно, Унаи Эмери демонстрировать.

Но вот что важно. Даже при таком результате игра хозяев не выглядела безнадежной. Им удавалось достаточно быстро двигать мяч на чужой территории. Подводила только способность доводить комбинации до точного и своевременного завершения. Но концептуально в игре и тактике бирмингемцев проблем не было. Все упиралось в какое-то индивидуальное мастерство и везение.

Фортуна, видимо, тоже осознала в какой-то момент, что переборщила с преференциями в адрес ПСЖ , поэтому должок вернула еще в первом тайме, когда удар Юри Тилеманса пришелся в грудь Пачо, от которой мяч отскочил в сетку, дезориентировав Джанлуиджи Доннарумму. Впрочем, даже при таком раскладе мало кто мог поверить в спасение «Астон Виллы». Слишком безукоризненным представлялся в первом тайме ПСЖ . Впрочем, это была иллюзия.

Возвращение в игру

Мы все знаем, что Эмери – гений Лиги Европы. Главная гроза этого турнира. Поэтому весьма символичным перед началом игры показалось включение гимна ЛЕ вместо официального трека Лиги чемпионов. Ошибся кто-то, или это было сознательным действием – предстоит выяснить. Остается только фиксировать озадаченные лица футболистов, а также посвистывание болельщиков – не все поняли, в каком именно турнире оказались. Так вот второй тайм матча тоже мог навеять воспоминания о Лиге Европы, где Эмери удавались чудеса.

Отвыкший от атак ПСЖ совсем расслабился, видимо, предположив, что противник будет продолжать делать подарки, и никаких усилий прикладывать не придется. Но «Астон Вилла» после перерыва обрушилась на ворота Доннаруммы в более собранном режиме. Для пущей красоты лихой кавалерийский наскок возглавил Джон МакГинн. В своей простоватой манере без изысков и дриблинга он просто протащил мяч и зарядил издали. Рикошет помог мячу эффектно ввинтиться в сетку за спиной Доннаруммы.

А через пару минут уже Рэшфорд показал, как расцвел в Бирмингеме после МЮ . Он размотал на фланге Фабиана Руиса и Витинью, выкатив мяч под удар Эзри Консе, который вывел «Астон Виллу» вперед и накрутил интригу до максимума – хозяевам оставалось забить один мяч для спасения. Вот его-то и не хватило в итоге. Хотя все предпосылки были.

Наиболее явным моментом не воспользовался Марко Асенсио, который мог эту игру вообще сделать легендарной и сводящей скулы от символизма. Ведь испанца сплавили в Бирмингем как раз из ПСЖ , где он не пригодился Луису Энрике. И вот Эмери бросает его в бой, и почти сразу Марко получает шанс, выйдя один на один с Доннаруммой. Но не переигрывает вратаря. Один удар отделил Асенсио от радикально разных мыслей Энрике о нем: от «жаль, что я его отпустил» до «правильно сделал, что сплавил такого мазилу».

Но было бы неправильно вешать все на неудачный удар Асенсио. Были и другие возможности. Но где-то подводила точность, а местами великолепно играл Доннарумма, который тоже не просто так ест свой хлеб. Да даже неудачно подставлявший разные части тела Пачо в компенсированное время подставился наконец-то правильно, блокировав мяч после удара Яна Маатсена с лету.