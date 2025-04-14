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Гафин: «Мы ожидали большего от игры с „Пари НН“»

вчера, 09:40
Пари ННЛоготип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)1 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин подвёл итоги матча 24-го тура РПЛ против «Пари НН» (1:1).

Мы ожидали большего и от результата, и от игры. К сожалению, результат в определённой степени соответствует игре.

В первом тайме, где, по-моему, было около нуля ударов в створ ворот, это явно не то, чего мы ожидаем от наших футболистов. Нужно сделать выводы и двигаться дальше.

Необходимо выходить и выигрывать каждый следующий матч. А после 30 тура увидим, чем всё закончится.

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Все комментарии
Capral
Capral
вчера в 13:13
Типичный местечковый комментарий от нефутбольного чинуши...
Capral
Capral
вчера в 12:51
Анатолий Кандауров.

Для начала, надо вынести гафина, но это проблема, увы.
112910415
112910415
вчера в 11:17
это всё злодей Карасёв !
вредит на любом расстоянии ...
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 10:11
Ваши ожидания ваши проблемы как сказал великий гуру
Вещий
Вещий
вчера в 10:00
Думаю что болельщики вообще совсем другого ожидали от команды....
Bags Banny
Bags Banny
вчера в 09:51
Динамо из года в год одно и то же.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 09:51
Верно сказал, что ожидали бОльшего. Пенальти надо было забивать Нижнему и Динамо получило бы 0, а так всего 1 очко. Такое Динамо надо выносить без проблем
Гость
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