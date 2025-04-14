Гафин: «Мы ожидали большего от игры с „Пари НН“»

Председатель совета директоров «Динамо» подвёл итоги матча 24-го тура РПЛ против «Пари НН» (1:1).

Мы ожидали большего и от результата, и от игры. К сожалению, результат в определённой степени соответствует игре.

В первом тайме, где, по-моему, было около нуля ударов в створ ворот, это явно не то, чего мы ожидаем от наших футболистов. Нужно сделать выводы и двигаться дальше.

Необходимо выходить и выигрывать каждый следующий матч. А после 30 тура увидим, чем всё закончится.