Гафин: «Мы ожидали большего от игры с „Пари НН“»

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин подвёл итоги матча 24-го тура РПЛ против «Пари НН» (1:1).
Мы ожидали большего и от результата, и от игры. К сожалению, результат в определённой степени соответствует игре.
В первом тайме, где, по-моему, было около нуля ударов в створ ворот, это явно не то, чего мы ожидаем от наших футболистов. Нужно сделать выводы и двигаться дальше.
Необходимо выходить и выигрывать каждый следующий матч. А после 30 тура увидим, чем всё закончится.
Для начала, надо вынести гафина, но это проблема, увы.
Для начала, надо вынести гафина, но это проблема, увы.
вредит на любом расстоянии ...
вредит на любом расстоянии ...