«Атлетик» близок к историческому камбэку. Рассчитывают на победу над «Реалом» – на то есть причины

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сегодня, 10:03

Могут вернуться в ЛЧ .

Сага с Нико Уильямсом завершилась

Прошлым летом баскам пришлось буквально отбиваться. На фоне успехов сборной Испании на Евро «Барса» заразилась идеей воссоздать связку группы атаки «красной фурии». Ямаль уже был, теперь включились в переговоры по Ольмо и Нико Уильямсу. «Атлетик» не хотел отпускать своего молодого лидера, так что отказался от условий каталонцев, даже разбивать платежи не позволил.

Текущий сезон ставит точку в этом вопросе. Как оказалось, в вингере «блаугране» просто нет необходимости. В команде сверкнул Рафинья, именно он теперь – лидер атаки наряду с Ямалем. Нико, наверное, и мог бы стать игроком ротации, бороться за место в старте. Но для усиления скамейки он стоит слишком дорого. Особенно для «Барсы». Не сказать, что «Атлетику» стоит расстраиваться. В любом случае они сохраняют хорошего футболиста.

В Лиге Европы – тяжёлый соперник

Баски наряду с «Лацио» стали открытием общего этапа Лиги Европы. Фаворитами со старта сезона считались «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» – при этом скромные соперники умудрились набрать по 19 очков за восемь туров. В 1/8 финала баскам попался непростой соперник – «Рома» при Клаудио Раньери восстала из пепла и в Серии А рванула в зону ЛЧ . В ЛЕ расклады тоже смешались – но с боем «Атлетик» прошёл дальше. Теперь не без труда прошли «Рейнджерс».

Но главное испытание команду Эрнесто Вальверде ждёт в полуфинале – им достался МЮ . Непонятно, чего можно ожидать от манкунианцев. Они выдают провальные поединки, плетутся в середине таблицы АПЛ – и в то же время могут обыграть «Сити», отобрать очки у «Ливерпуля», выдать перформанс, как с «Лионом» в четвертьфинале ЛЕ . В любом случае настрой у басков запредельный – у команды есть шанс впервые в своей истории забрать еврокубковый трофей.

Близки к красивому камбэку

Но и совмещать это приходится с борьбой в чемпионате – а там для басков тоже маячит важное достижение. При Эрнесто Вальверде проект полетел вверх. Уже на второй сезон вернулись в Лигу Европы, а теперь претендуют и на выход в Лигу чемпионов – там баски не участвовали с сезона-2014/15.

Баскам в прошлом сезоне не повезло – тогда оверперформанс выдала «Жирона», команда сенсационно забралась в тройку, так что в первой четвёрке «Атлетику» не нашлось места. Сейчас ситуация похоже. Команда Вальверде идёт по прошлогоднему графику набору очков, но объективно не может тягаться с большой тройкой (в начале марта уступили «Атлетико» – 0:1). Только теперь «Атлетик» – на четвёртой строчке, а она уже даёт путёвку в ЛЧ . Отрыв от «Вильярреала» – шесть очков, у последних матч в запасе. Баски вполне могут сохранить позиции.

Дилемма для Переса

Слова «90 минут на „Сантьяго Бернабеу“ длятся очень долго» остались словами – «Реал» вылетел от «Арсенала», проиграв как в гостях, так и дома. Это, пожалуй, лучшее описание текущего сезона. Вся прошлогодняя химия рассыпалась, снова встал вопрос обновления – и среди прочего, омоложения требует позиция главного тренера.

Решение оставить Карло Анчелотти в прошлом году легко объяснялось. Да, уже тогда на горизонте появился Хаби Алонсо. Именно итальянец создал коллектив, которому в очередной раз покорилась ЛЧ . Тёплую атмосферу в раздевалке тоже поддерживал он. Плюс близилось подписание Мбаппе и приезд Эндрика – новичкам нужен тренер, который быстро интегрирует их в коллектив.

Но этот этап прошёл, результат пропал. И Флорентино Перес раздумывает над возможностью отставки «папы Карло».

«Реалу» лучше, если Эль Класико не задастся

По последним данным, функционер в ближайшие дни обсудит с Анчелотти его будущее. Отмечается, что на финальное решение Флорентино Переса повлияет исход Эль Класико в финале Кубка Испании. Есть ещё одно – уже в чемпионате. Там противостояние с «Барсой» тоже сильно повлияет на оценку сезона «сливочных» – команда в трёх очках от каталонцев и ещё претендует на титул. Эти два трофея могут подправить оценку для «Реала» и лично для Анчелотти.

Но нужно ли это? Команде необходимы перемены. Алонсо остаётся одним из фаворитом на пост главного тренера – при этом он подкрепил фееричный прошлый сезон стабильностью, не развалив «Байер» в текущем. Может, провал финишного отрезка принесёт мадридцам больше пользы в долгую, чем Кубок и чемпионство?

Близится прощание

Отсутствие химии в группе атаки, тренерский вопрос – не все проблемы, которые предстоит решать летом. «Сливочные» планируют продолжить омоложение состава. В недавнем прошлом уже пришлось принять тяжёлое решение относительно Начо, Бензема, Крооса. Постепенно ветераны покинули команду. Но сейчас остаются ещё несколько старожилов. Луке Модричу 39 лет, Васкесу и Карвахалю – по 33. Лука получает всё меньше игрового времени, Лукас не так хорош на левом фланге, а для Дани перформанс прошлого сезона стал лебединой песнью.

Неприятно указывать заслуженным ветеранам на дверь – но команде надо завершить перестройку.

«Сантьяго Бернабеу» – место неудач для басков

С 2016 года баски лишь трижды смогли обыграть «Реал». «Сантьяго Бернабеу» – так вообще проклятое место для «Атлетика». Там команда не побеждала с далёкого 2005 года. Была победа в 2021-м в Суперкубке, но тогда мадридцы были лишь номинальными хозяевами, а сама игра проходила на «Ла-Росаледе» в Малаге. В то же время дома баски обыгрывали «Реал» совсем недавно – в декабре 2024 года.

Прогноз Soccer.ru: победа «Реала».