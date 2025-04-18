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Семак: «Нам сложно понять, как будут играть „Химки“»

вчера, 14:39
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб ХимкиХимкиЗавтра в 16:30 Не начался

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, как его команда готовится к матчу 25-го тура РПЛ против «Химок».

Мы должны исходить из того, что есть на сегодняшний день и делать максимум возможного для того, чтобы быть готовыми и к кубку, и к чемпионату. Посмотрим, будет ли у нас достаточное количество игроков, сколько будет травм. И уже в последствии решать, насколько для нас будет иметь определяющее значение выставлять приоритет в одном или другом турнире.

Готовиться к «Химкам» сложно, конечно. По поводу турбулентности... команда («Химки») тренируется в полном составе и по последней информации изменений в этом плане нет. Изменения связаны только с приходом главного тренера, поэтому, конечно же, нам сложно понять, как будет играть команда. Но мы исходим из индивидуальных качеств игроков и той обоймы, которая есть в распоряжении главного тренера. Постараемся подготовиться настолько, насколько это возможно.

Мы готовимся к игре. Мы в этой ситуации, что касается работы и команды соперника, мы никаким образом не можем влиять. Мы готовимся, исходя из тех реалий, которые есть, отталкиваемся от нашего состояния, от нашей игры. Конечно, будут играть сильнейшие.

Ранее стало известно, каким составом «Химки» сыграют с «Зенитом».

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Все комментарии
hjlzuf
hjlzuf
вчера в 18:43
Всё правильно он сказал. Химки колбасит. Не тренировались, новый тренер. Каким составом будут играть, какую схему игры применит новый тренер,это всё неизвестно. Поэтому готовятся играть исходя из нынешних реалий. А что ещё ожидали услышать от него?
протон
протон
вчера в 18:15
Семак: «Нам сложно понять, как будут играть „Химки“»
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Но с учётом всех регалий нет сложности обыграть клуб Химки, - добавил Семак.
я из Химок
я из Химок
вчера в 15:32
Ну прям их Химок монстров сделали!))) Будут рвать и метать!)))
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 15:16
Думаю будут играть "на классе"!)....)
Capral
Capral
вчера в 15:07
Не, ну это, ФСЕ!!!
Он даже здесь себя страхерит!!! А таки да, в 1-м круге, еле ноги унёс из Химок. Теперь надо хорошо подумать, как выстраивать игру, против такого Грозного соперника!!!
Futurista
Futurista
вчера в 14:46
Сложно понять...и простить))...
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 14:41
Вот даже и Семак себе соломку постелил в этой ситуации, все похоже в плюсе
Гость
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