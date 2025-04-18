Семак: «Нам сложно понять, как будут играть „Химки“»

Главный тренер «Зенита» рассказал, как его команда готовится к матчу 25-го тура РПЛ против «Химок».

Мы должны исходить из того, что есть на сегодняшний день и делать максимум возможного для того, чтобы быть готовыми и к кубку, и к чемпионату. Посмотрим, будет ли у нас достаточное количество игроков, сколько будет травм. И уже в последствии решать, насколько для нас будет иметь определяющее значение выставлять приоритет в одном или другом турнире.

Готовиться к «Химкам» сложно, конечно. По поводу турбулентности... команда («Химки») тренируется в полном составе и по последней информации изменений в этом плане нет. Изменения связаны только с приходом главного тренера, поэтому, конечно же, нам сложно понять, как будет играть команда. Но мы исходим из индивидуальных качеств игроков и той обоймы, которая есть в распоряжении главного тренера. Постараемся подготовиться настолько, насколько это возможно.

Мы готовимся к игре. Мы в этой ситуации, что касается работы и команды соперника, мы никаким образом не можем влиять. Мы готовимся, исходя из тех реалий, которые есть, отталкиваемся от нашего состояния, от нашей игры. Конечно, будут играть сильнейшие.