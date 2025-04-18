Семак: «Нам сложно понять, как будут играть „Химки“»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, как его команда готовится к матчу 25-го тура РПЛ против «Химок».
Мы должны исходить из того, что есть на сегодняшний день и делать максимум возможного для того, чтобы быть готовыми и к кубку, и к чемпионату. Посмотрим, будет ли у нас достаточное количество игроков, сколько будет травм. И уже в последствии решать, насколько для нас будет иметь определяющее значение выставлять приоритет в одном или другом турнире.
Готовиться к «Химкам» сложно, конечно. По поводу турбулентности... команда («Химки») тренируется в полном составе и по последней информации изменений в этом плане нет. Изменения связаны только с приходом главного тренера, поэтому, конечно же, нам сложно понять, как будет играть команда. Но мы исходим из индивидуальных качеств игроков и той обоймы, которая есть в распоряжении главного тренера. Постараемся подготовиться настолько, насколько это возможно.
Мы готовимся к игре. Мы в этой ситуации, что касается работы и команды соперника, мы никаким образом не можем влиять. Мы готовимся, исходя из тех реалий, которые есть, отталкиваемся от нашего состояния, от нашей игры. Конечно, будут играть сильнейшие.
Ранее стало известно, каким составом «Химки» сыграют с «Зенитом».
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Но с учётом всех регалий нет сложности обыграть клуб Химки, - добавил Семак.
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Но с учётом всех регалий нет сложности обыграть клуб Химки, - добавил Семак.
Он даже здесь себя страхерит!!! А таки да, в 1-м круге, еле ноги унёс из Химок. Теперь надо хорошо подумать, как выстраивать игру, против такого Грозного соперника!!!
Он даже здесь себя страхерит!!! А таки да, в 1-м круге, еле ноги унёс из Химок. Теперь надо хорошо подумать, как выстраивать игру, против такого Грозного соперника!!!