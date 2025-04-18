Важный матч за место в Лиге чемпионов. Эмери вылетел от ПСЖ, «Вилла» догоняет команду-открытие АПЛ

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вчера, 22:30

С «Ньюкаслом» ожидается настоящая рубка.

«Львы» рассчитывают на трофей

У «Виллы» напряжённый график на финишной прямой. До последнего момента приходилось параллельно играть в Премьер-Лиге, Лиге чемпионов и Кубке Англии. Теперь ЛЧ нет, а вот шансы на трофей сохраняются. Подопечные Унаи Эмери последовательно выбили из розыгрыша «Вест Хэм», «Тоттенхэм», «Кардифф» и «Престон». Теперь в полуфинале предстоит встретиться с «Кристал Пэлас» – командой, которая чуть ранее выбила «Виллу» из Кубка Английской Лиги.

Банда Эмери добралась до решающих стадий – теперь глупо жертвовать турниром ради борьбы в чемпионате. Тем более «Вилла» не в том положении, чтобы разбрасываться трофеями – команда не выигрывала ничего с далёкого 1996 года. Тогда клуб из Бирмингема взял Кубок Английской Лиги. Так что «Вилла» в любом случае будет мотивирована.

Вылет из ЛЧ не так страшен

Путь «Виллы» в Лиге чемпионов прервался в четвертьфинале. Казалось, команда, которую сколотил Эмери, может претендовать и на место в полуфинале. С другой стороны, «львам» объективно незачем расстраиваться. Всего несколько лет назад коллектив боролся за выживание и был середняком. В клуб не свалились деньги шейхов, как это было с «Ньюкаслом» – но он быстро оказался среди участников ЛЧ .

И при этом не развалился, играя в главном еврокубке. С ходу команда миновала стыковой раунд, отобравшись напрямую в 1/8 финала, да и там повезло попасть на «Брюгге». А в четвертьфинале, несмотря на статус «тёмных лошадок», иерархия была понятна с самого начала. ПСЖ – европейский гранд, который наконец нашёл тренера под длительное сотрудничество. У Энрике с парижанами выстраивается перспективный проект – и сейчас команда готова вступить в активную борьбу за ЛЧ . Логично, что на парижанах фарт англичан закончился.

Всё для «львов» сложилось отлично – и при этом в чемпионате клуб сохранил позиции, продолжая бороться за место в пятёрке. Призовыми разжились, достоинство сохранили, опыта набрались. Куда ни посмотри – одни плюсы.

Эмери важнее оставить силы на финиш сезона

Как ни крути, главные разборки для «Виллы» сейчас проходят в чемпионате. В ЛЧ было не на что рассчитывать, а задачу взять Кубок можно решать и в фоновом режиме. Чего не скажешь о борьбе за путёвку в ЛЧ . В АПЛ разворачивается бойня. Теперь в главный еврокубок отбираются первые пять команд чемпионата вместо четырёх. В тройку наконец влез «Ньюкасл» – в то же время «Ноттингем», который всё это время замыкал топ-3, не собирается заканчивать успешный сезон спадом. Параллельно в гонке участвуют «Манчестер Сити», «Челси» и, собственно, «Астон Вилла».

«Сороки» уже оторвались от шестой строчки и находятся в отличной форме, в пользу «лесников» говорит организованность, которую команде привил Нуну Эшпириту Санту, за «Сити» – элитные исполнители в костяке, за «Челси» – глубина состава. В общем, каждому есть, за что зацепиться. В этом плане «Вилле» повезло, что хватить может и пятого места.

Шикарный «Ньюкасл»

В текущем сезоне, как и в прошлом, «сороки» столкнулись с чередой неприятных травм, а Хау с уходом Эшуорта не чувствовал необходимой поддержки. При этом в преддверии Нового года начался ударный отрезок – на дистанции с 16-го по 23-й тур «сороки» одержали семь побед, проиграв при этом лишь раз. Как следствие, запрыгнули аж в топ-3.

Команде по-прежнему не хватает стабильности – поэтому, кстати, за тем рывком последовала просадка («сороки» упали аж на седьмую строчку). При этом банда Эдди Хау наконец взяла трофей – обыграла в финале Кубка Лиги «Ливерпуль». И в чемпионате набрала форму. Начиная с 28-го тура, «Ньюкасл» совсем не теряет очков. В пяти победных матчах трижды отыграли на «ноль», ещё в двух пропустили по разу.

Хау счастлив, что не отдал Исака «Арсеналу»

Ощутимо на игру «Ньюкасла» влияет Александер Исак. Шведский форвард – среди лучших в Премьер-Лиге. Второй сезон кряду бомбардир-универсал забивает больше 20 мячей за чемпионат, а ведь сезон ещё не закончился. Поэтому логично, что на шведского нападающего даже претендовал «Арсенал». Лондонцы вели охоту на Александера все зимнее трансферное окно – «сороки» же выставили астрономический ценник в 120+ миллионов евро.

И не зря. Александер – ключевая фигура для «сорок» в финальной трети. Футболист забивал победный в игре со «шпорами» в начале года, поучаствовал в каждом голе в ворота «Вулвз» (3:0). Ещё – по дублю «Саутгемптону» и «Ноттингему», победный мяч в финале Кубка Лиги против «Ливерпуля».

Клиенты «сорок»

«Сороки» отлично проводят последние матчи против «Астон Виллы» – «львы» стали их «клиентами». В трёх предыдущих встречах – крупные победы: 3:0 в декабре 2024 года, 3:1 в январе-2024 и 5:1 летом 2023-го. За шесть предыдущих игр у «львов» – лишь одна победа. При этом Эмери рассчитывает только на три очка – только так получится продолжить борьбу за ЛЧ .