«Челси» не оставили выбора, а Де Хеа ждёт встречу с Антони. Лидеры побеждают в Лиге конференций

1744896088

сегодня, 16:21

Турнир, где дают дорогу фаворитам.

В третьем еврокубке есть достойные команды

Проблема Лиги конференций – количество футбольного контента. Фанаты не успевают следить. А когда попадают на игры Лиги конференций, то не видят привычные вывески в стиле «Реала» против «Арсенала». Матч «Челси» и «Легии» не получился таким качественным, как поединок «Интера» и «Баварии». Но Лига конференций турнир — еврокубок для команд с верными фанатами, которым нужно выплеснуть энергию. Для поклонников «Легии» матчи против «Мольде» были важными событиями. А поединки с «Челси» как бонус в конце сезона.

Англичане не оставили полякам шансов на сенсацию в ответном матче. Юниор «Челси» Джордж, которого в шутку называют клоном Сака из-за сходства, забил первый мяч. Потом Мадуэке сделал дубль. А между его голами Нкунку не смог реализовать пенальти. У поляков сильная вратарская школа. Молодой Тобиаш отразил удар в угол. Но в этой паре всё понятно. Забавно, что на выходных «Легия» сыграла против «Ягеллонии». Этот польский клуб тоже в четвертьфинале Лиги конференций. В другой части сетки сражаются против «Бетиса».

А «Рапид» и «Юргорден» – в этой паре скрывается будущий соперник «Челси» по полуфиналу, намного слабее всех участников финальной восьмёрки в Лиге Европы. Однако они пробрались далеко в своём турнире. Для австрийцев или шведов полуфинал еврокубка – настоящее футбольное событие. Наверное, именно поэтому первый поединок в Швеции получился скомканным. «Юргорден» не оставил хорошего впечатления. А затем прострел игрока «Рапида» с правого фланга завершился двумя рикошетами с нелепым роковым автоголом.

Зато именно в этой паре сохраняется интрига. «Рапид» имеет преимущество, но его ещё нужно реализовать. Мелкие ошибки допускали даже фавориты своих пар – «Челси» против «Легии», «Бетис» против «Ягеллонии», а также «Фиорентина» против словенского клуба «Целе». Скромный соперник заставил опытных в Европе итальянцев пропустить. После победы 2:1 остаётся смысл говорить об интриге, хотя «Целе» играть на выезде во Флоренции. Чтобы не стать жертвой Ганнибала Лектера, надо действовать смело, как в домашнем матче.

Поражение «Челси» не поймёт руководство

У Марески нет уважительного отношения к соперникам в Лиге конференций. «Челси» выпускает резервистов и смешанный состав. Зато сами футболисты показывают мотивацию в матчах еврокубка. Для запасных и юниоров соперники вроде «Легии» представляют футбольный интерес. Также тренер с игроками «Челси» понимают, что им не простят неудачи в Лиге конференций. Команда, которая выигрывала Лиги чемпионов и Европы, в обновлённом составе должна быть в финале, где надо доказывать статус фаворита.

Разве «Челси» готов взять трофей? Во внутренних кубках не показали ничего сверхъестественного. В Кубке Англии вылетели от «Брайтона». При всём уважении к «чайкам», они вряд ли сильнее «Бетиса» и «Фиорентины», вероятных соперников «Челси» в случае выхода в финал Лиги конференций. В Кубке Лиги Мареска вылетел от «Ньюкасла». Вместе с «сороками» сейчас украдкой мечтают дождаться краха «Ноттингем Форест» в конце сезона, чтобы забраться в заветную пятёрку и получить законную путёвку в Лигу чемпионов.

«Ньюкасл» на третьей строчке, а «Челси» ниже «Манчестер Сити». Неприятный соперник для борьбы за высокое место. «Астон Вилла» матчем против ПСЖ доказала право на ещё один сезон в Лиге чемпионов. Борьба за три путёвки будет сложной. Не учитываем лишь места «Ливерпуля» и «Арсенала». Вряд ли откатятся намного ниже, а «Челси» наравне с «Астон Виллой» по очкам. «Синим» важно попасть в Лигу чемпионов. И одновременно фанаты не поймут, зачем катались по Европе, если в результате не заберут трофей.

«Челси» повезло с календарём в Лиге конференций. Разминулись со многими сложными соперниками. Если бы не поражение в квалификации, то могли собрать впечатляющую победную серию. На данный момент команда Марески выиграла 9 матчей Лиги конференций подряд с разницей мячей 32:6. Отличные результаты для смешанного состава. Против «Легии» поставили в основу Палмера. Чем ближе финал – тем вероятнее, что Мареска подбросит игроков основы. Но даже в финале могут довериться молодёжи.

«Бетис» и «Фирентина» заждались трофеев

«Целе» классно начал домашний матч против «Фиорентины». Футболисты отблагодарили фанатов за поддержку. А затем Лука Раньери прошёл всех по левому флангу и пробил голкипера словенцев. Именно в Лиге конференций чаще работает пресловутая разница в классе. А ещё работает правило, что «Фиорентине» не везёт. Сначала отдали трофей в финале «Вест Хэму», а год назад уступили «Олимпиакосу». Сейчас путь сложнее. Сначала надо не допустить дома ошибок против словенцев. А затем Де Хеа встретит друга по несчастью.

Переход в «Манчестер Юнайтед» мог сделать Давида легендой и наследником Касильяса в сборной Испании. Но когда «Красная фурия» вернулась на вершину в Лиге наций и на Евро-2024, в воротах не было Де Хеа. Давид едва не завершил карьеру. Вернулся в футбол, заиграл в «Фиорентине» порадовал в новом сезоне. Ветеран попробует вытащить «фиалок» в финал, а на следующей стадии, если туда попадут, сможет отразить удары ещё одного неудачника из «Манчестер Юнайтед». Вингер Антони закис в английском клубе.

Сейчас бразилец счастлив в «Бетисе». Забивает голы, раздаёт умные передачи и помогает Иско помечтать о большом европейском финале. Фанаты «Севильи» подкалывают соседей из «Бетиса», что у тех нет международных успехов. Команда опытного чилийца Мануэля Пеллегрини может выйти в первый финал еврокубков в истории. В Севилье где-то родился, вырос и прожил 85 лет фанат «Реала Бетис», который только сейчас может ощутить радость от выхода любимого клуба в большой финал после десятилетий неудач.

Не стоит заявлять, что Лига конференций никому не нужна. Кубок важен фанатам «Фиорентины». Они пели в Словении и праздновали минимальную победу. Турнир нужен фанатам «Бетиса». Команда Пеллегрини победила 2:0, а в Польше будет прессинг местных фанатов. «Бетис» редко в последние месяцы допускает грубые осечки. Но раньше неудачные матчи случались. Пусть побеждают сильнейшие и формируются последние четвёрки в полуфиналах еврокубков. Всем участникам Лиги конференций нужен этот трофей.