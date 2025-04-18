Главное открытие весны – в борьбе за топ-3, решающие игры «Краснодара». В РПЛ наступает кульминация

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сегодня, 13:03

В 25-м туре будет жарко.

«Оренбург» — «Динамо» Махачкала

— За последние четыре тура южноуральцы уже одержали больше побед, чем за весь предшествующий отрезок. Владимир Слишкович постепенно привил команде свои принципы – теперь оренбуржцы смотрятся не так уж плохо. Правда, команда ожила слишком поздно. До финиша сезона – всего шесть туров, отставание даже от стыков составляет шесть очков. И «Ахмат», «Факел», «Пари НН» точно не хуже аутсайдера чемпионата.

— Тем более для камбэка южноуральцам необходимо шесть сенсаций – соперники подобрались очень тяжёлые. Та же Махачкала в трёх из предыдущих четырёх туров одержала победу, одна из них – над «Спартаком» в гостях. Дебютант текущего сезона Премьер-Лиги уверенно идёт к сохранению прописки. Высоки шансы, что даже в стыковых матчах «бело-голубым» участвовать не придётся.

«Акрон» — «Спартак»

— Две победы и пять поражений в семи матчах весной – конечно, ужасная статистика. Но на самом деле для «Акрона» она вполне объяснима. Весь сезон команда берёт очки там, где должна – и проигрывает тоже в тех матчах, где такой исход напрашивается. «Спартак», «Краснодар», ЦСКА , «Ростов» – команды выше классом. При этом всем тольяттинцы навязали сопротивление. А вот «Крылья Советов» и «Факел» – те, с кем побороться можно. И с ними «Акрон» забрал шесть очков. Не укладывается в теорию только поражение от «Пари НН». В любом случае команда почти сняла вопрос выживания в РПЛ .

— Победа над «Уралом» – так себе способ реабилитироваться после 1:2 от Махачкалы. Тем поражением москвичи поставили под вопрос участие в чемпионской гонке. А теперь сыграют на выезде с соперником, который грызёт всех и каждого.

«Локомотив» — «Пари НН»

— Даже дома «Локомотив» с трудом обыграл «Ахмат» в Кубке. Пришлось отыгрываться с 0:1. Это показатель состояния команды весной. «Красно-зелёные» слишком часто допускают ошибки – сразу после отпуска поделили очки с Махачкалой и тем же «Ахматом», после паузы на игры сборных были деклассированы «Крыльями Советов» (1:5), а после ничьей с «Зенитом» — поражение от «Рубина». Теперь «Локомотиву» нужно нагонять, чтобы хотя бы попасть в топ-5 и не пропустить казанцев выше.

— В борьбе за выживание повезло, что «Оренбург» раздал слишком много очков и не думает включаться, а «Факел» только адаптируется к требованиям Шалимова. Но и «Пари НН» по весне выиграл один матч чемпионата из шести.

«Краснодар» — «Ахмат»

— Бесконечно удачная серия «быков» длиться не могла – команда и так смотрится аномально хорошо, выжала максимум на осечках конкурентов, к выезду в Санкт-Петербург отрыв даже от «Зенита» составлял пять очков. По уму, если южане настроены на титул, должны были забирать три очка и снимать все вопросы. Но всё же у «сине-бело-голубых» в таких ситуациях опыта больше. «Горожане» проиграли 1:4 – и тем не менее остались на вершине. Теперь права на ошибку нет.

— Одна победа в четырёх турах не может радовать. С другой стороны, в остальных трёх – ничьи. В отличие от конкурентов в подвале таблицы, грозненцы очки набирают регулярно, даже если играть приходится со «Спартаком» и «Локомотивом». В текущей форме «Ахмату» вполне по силам огорчить ещё и «быков».

«Факел» — «Ростов»

— Игорь Шалимов старается быстро перестроить «Факел», но результат воронежцам нужен уже сейчас. Между тем команда в гостях уступила «Акрону», до этого поделив очки с «Ахматом». Если в таких матчах у команды возникают проблемы, как собираются играть с «Ростовом», «Рубином»? Финиш сезона у «Факела» тяжелейший.

— Южан хвалили за качественную игру после ухода Карпина – хотя за восемь матчей после зимней паузы в активе команды только две победы. Недавно «Ростов» вылетел из верхней сетки Кубка России от «Зенита», а прежде уступил «Спартаку» с «Ахматом». В любом случае перед клубом никаких задач на остаток сезона не стоит.

«Динамо» — «Рубин»

— 0:0 в дерби – непривычный результат для «Динамо». Есть большие сомнения, что Марцел Личка продолжит тренировать «бело-голубых» в новом сезоне, ходят слухи о кандидатуре Карпина. В такой обстановке вылет от ЦСКА в Путь регионов – ещё один аргумент против чеха. Второй – слабые позиции в борьбе за топ-3.

— Тем более в спину уже дышит «Рубин». У казанцев нет особой мотивации – вопрос выживания решён, от топ-5 отрыв существенный. В то же время весной команде предстояло сыграть с пятью из шести команд, которые идут выше. И если игра с «Зенитом» не удалась (0:4), то «Спартак» и «Локомотив» казанцы обыграли.

«Зенит» — «Химки»

— В решающий момент дома разобрали «Краснодар» (4:1) – теперь всё в руках петербуржцев. В пользу «Зенита» – опыт, подбор игроков и ротация. С «Химками» проблем возникнуть не должно – куда важнее далее дома разобраться с «Динамо», а на финише дожать неуступчивые Махачкалу, «Ростов» и «Ахмат».

— Адиев – хороший специалист, год назад уже вытащивший «Ахмат» из кризиса. Но в «Химках» к общему кризису добавляется неустойчивое положение клуба. Атмосфера в раздевалке ужасная – игроки, по слухам, недовольны задержками зарплат. Артига вступился за футболистов, последовала отставка. Между тем у команды одна победа в предыдущих пяти турах. Борьба за выживание складывается для коллектива неудачно.

ЦСКА — «Крылья Советов»

— Главное открытие этой весны продолжает борьбу за тройку. «Зенит» и «Спартак» ошибаются довольно часто – и «армейцы», выдав победную серию, подступили к топ-3 вплотную.