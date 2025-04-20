МЮ достиг дна. И нащупал новое

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сегодня, 20:19

Команда Рубена Аморима продолжает обновлять антирекорды.

После феерического камбэка в четвертьфинале Лиги Европы против «Лиона» можно было ожидать, что «Манчестер Юнайтед» сыграет на эмоциональном подъеме и выдаст еще один яркий поединок на «Олд Траффорд». Но подопечные Рубена Аморима решили, что на чемпионате Англии можно поставить крест. Гораздо удобнее и приятнее представлять, что у тебя до конца сезона осталось всего три ключевых матча. А в остальных разрешено халтурить. Вряд ли такое отношение оценят болельщики «Манчестер Юнайтед», даже если эта ставка на три игры сработает, и команда сможет выиграть Лигу Европы.

Одни не хотят – другие не могут

Матч с «Вулверхэмптоном» ожидался как противостояние у подвала турнирной таблицы. В самом низу уютно разместилась троица обреченных на вылет. А вот места с 13-го по 17-е разыграют весьма неожиданные претенденты. Более-менее привычно там видеть разве что тот же «Вулверхэмптон», а также «Эвертон». Но к ним на разборку затесался вечно амбициозный «Вест Хэм» и «Манчестер Юнайтед» с «Тоттенхэмом», чьим болельщикам противопоказано в этом сезоне открывать турнирную таблицу.

Первый тайм на «Олд Траффорд» получился жутко скучным и однообразным. Вся игра сводилась к тому, что МЮ катает мяч, отдает его Алехандро Гарначо, и тот пытается как-то обострить. Чаще всего его попытки приводили к угловым. Стандартов «Манчестер» тоже разыграл огромное количество, но у Кристиана Эриксена упорно не получалось с них придумать что-то интересное.

За первый тайм «Юнайтед» наиграл на полтора момента, нанеся жалкие три удара, из которых только один пришелся в створ. «Вулверхэмптон», отковырявший себя от штрафной считанное количество раз, только единожды бил по чужим воротам. Наверное, Аморим видел в этой встрече возможность дать практику тем, кому ее не хватает, а также обкатать молодежь. Но тот же Харри Эмасс старался много, однако чаще растворялся на поле вместе с товарищами по команде и допускал ошибки. С точки зрения экономии сил тоже подход не самый логичный, если учесть, что полуфиналы Лиги Европы еще нескоро.

Демонстрация стандарта

После перерыва игра становилась оживленнее. Но во многом благодаря «Вулверхэмптону», который устал, видимо, просто сидеть в обороне и смотреть, как несчастный Гарначо носится по левому флангу, утыкаясь в лицевую и простреливая на Расмуса Хёйлунда, умудряющегося упускать даже убойные моменты. Потом его знамя подхватил Мэйсон Маунт, вышедший на замену. А неспособность остро разыгрывать стандарты у Эриксена забрал Бруну Фернандеш, который тоже вышел спасать МЮ . Это уже та самая легендарная преемственность или что-то другое?

Так или иначе, во втором тайме МЮ утроил количество ударов по чужим воротам. Но там сыграл роль фактор жареного петуха, которым оказался неожиданный гол «Вулверхэмптона», «клюнувшего» манкунианцев в болезненное место. Вышедший на замену Пабло Сарабия первым же ударом показал, во-первых, как надо выходить со скамейки, а, во-вторых, как нужно использовать стандарты. Он идеально положил мяч в девятку прямым ударом со штрафного, заработанного Матеусом Куньей, который в одиночку таскал на себе рояль гостевых атак всю игру.

К слову, за второй тайм «Вулверхэмптон» нанес уже три удара по воротам, два из которых стали точными. А МЮ , как уже говорилось, увеличил число попыток до девяти. Но не повысил их качество. Лишь один удар пришелся в створ. Чудовищная по своей унылости статистика.

Антирекорды

Тем смешнее звучат слова Рубена Аморима, сказанные им после матча:

Мы пропустили гол после единственного удара «Вулверхэмптона» по воротам. Они забили, и мы проиграли. Мы снова переживаем взлеты и падения. Давайте просто закончим сезон. Эти дни действительно расстраивают. Мы были лучше, чем соперники, но если ты не забиваешь, то не можешь победить. Дело не только в Хёйлунде. Вся команда упускает много моментов. Нам нужно попытаться извлечь из этого сезона какие-то положительные аспекты и работать над собой. У МЮ еще будет шанс. Мы должны оценить свой состав, наши возможности на рынке. Каждый день говорим о следующем сезоне, и со временем у нас будет возможность улучшить команду.

Аморим не зря говорит про отсутствие голов. Его команда в 13 из 33 матчей текущего сезона в АПЛ не смогла забить ни одного гола. Хуже статистика только у «Лестера» и «Эвертона», которые не забивали в 14 встречах – недалеко ушли. Эта игра стала четвертой подряд в АПЛ без побед для «Юнайтед». На этом отрезке было три поражения и одна ничья. Кстати, одной из команд, которым МЮ не забил ни разу за две встречи в чемпионате, стал «Вулверхэмптон». Более того, «волки» в первом и втором круге одолели «красных дьяволов». Это впервые с сезона-1979/80.

И таких сомнительных достижений у нынешнего «Манчестер Юнайтед» еще немало. Например, текущее поражение стало восьмым в чемпионате на домашнем поле. Это худший результат с сезона-1962/63. Тогда было девять поражений на родном стадионе. Так что еще есть, к чему стремиться. Кроме того, этот проигрыш стал 15-м для МЮ в чемпионате. Это клубный антирекорд за все время существования Премьер-Лиги. Даже если «Юнайтед» выиграет все оставшиеся матчи, у него будет самое маленькое количество очков в истории за сезон. Опять же – в АПЛ .