Три пенальти и рекорд Дзюбы. «Спартак» весело съездил к «Акрону»

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сегодня, 19:44

Снова говорим о возвращении в чемпионскую гонку.

Противостояние «Спартака» с любой командой, в составе которой играет Артём Дзюба, автоматически обрастает особыми интригами, смыслами и подоплеками. Игра против «Акрона» исключением не стала. К тому же Дзюба сейчас в центре внимания и из-за своих рекордов, часть из которых он побил, а к части – лишь стремится.

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Надо отметить, что большую часть действий и событий определяли скорее какие-то эмоциональные компоненты, перепады настроения, чем тактические особенности ведения поединка. Нельзя отнести к таким, например, индивидуальные помарки, огрехи и ошибки, в том числе приводившие к назначению пенальти – одиннадцатиметровые сыграли особую роль в этой игре.

С первых минут «Спартак» обрушил несколько волн атак на ворота «Акрона», однако им не хватало хладнокровного розыгрыша и завершения. Можно было подумать, что этот натиск сохранится, и хозяева падут рано или поздно. Возможно, так и случилось бы, не допусти Наиль Умяров ту самую неточность от несобранности в своей штрафной. Он в плотном единоборстве с Дзюбой подбил того по ноге. Арбитр поначалу проигнорировал эпизод, но потом включился ВАР, который позвал рефери к монитору. И пенальти был назначен. Реализовал его сам Дзюба.

Стоит отметить несколько моментов. Во-первых, очень долгий просмотр ВАР и не менее долгий просмотр повтора судьей. Во-вторых, эпизод, который случился на старте во время давления «Спартака». Там в одной из атак упал в штрафной Эсекьель Барко, претендуя на пенальти. Но ни судья, ни ВАР никак не отреагировали. Повторы показали, что защитник действительно сыграл не очень аккуратно, но все же сначала он лишил Барко мяча. В-третьих, этот пенальти стал первым в текущем чемпионате, который назначили в ворота «Спартака». В-четвертых, празднование Дзюбы – Артём подготовил специальную майку в честь того, что «лев обошел лося». Так он указал на то, что забрал рекорд РПЛ по статистике «гол+пас» у Дмитрия Лоськова.

Дальше – больше. Пока «Спартак» приходил в себя, «Акрон» организовал второй гол. И тоже – на ровном месте. Заброс из глубины, Дзюба скинул Дмитрию Пестрякову, просто оттеснив опекавшего его защитника. Удар партнера пришелся в ближний угол, но Илья Помазун не выручил. Итак, «Спартак» «горел» со счетом 0:2 к получасу игры. И на некоторое время буквально скис.

Выручило «красно-белых» атакующее трио легионеров, которые первыми пришли в себя. Леви Гарсия хорошо выцарапал мяч на чужой территории, Маркиньос шустро разогнал атаку, а Тео Бонгонда удрал от Марата Бокоева и реализовал выход один на один. Стратегически важный мяч, который позволил «Спартаку» не угаснуть после перерыва. Все же разница в один гол уже выглядела вполне «рабочей».

Но ее вообще могло не быть. Потому что перед самым перерывом настырный Маркиньос заработал пенальти. Он протиснулся с Ионуцем Неделчару на спине в штрафную вдоль лицевой, а там и упал. Но реализовать этот пенальти не получилось. Вездесущий Дзюба что-то нашептал на ухо Александру Васютину, и вратарь «Акрона» угадал направление удара Барко, отразив его.

«Спартак» ушел на перерыв с минимальным отставанием. Хотя мог при равном счете. Впрочем, стоит отметить, что ошибки по невнимательности и потере концентрации допускали обе стороны. Например, «красно-белые» вполне могли и третий пропустить, когда в контратаке Дзюба вывел в штрафную Солтмурада Бакаева, а тот проскочил мимо Руслана Литвинова как сквозь несуществующий объект. Повезло «Спартаку», что удар в итоге пришелся в штангу. Да и игровая статистика однозначно говорила лишь о том, что москвичи две трети времени владеют мячом. Но точных ударов больше было у «Акрона».

Картину веселого и бесшабашного первого тайма дополнило еще и удаление ассистента главного тренера «Акрона» Мурата Искакова. Он что-то сказал в адрес судьи, но тот не мог ничего слышать. Резервный арбитр доложил об этом, и помощник получил желтую карточку. Приняв ее, он саркастически поаплодировал тому самому резервному, который его «сдал». Тот остался верен себе и снова об этом рассказал главному. В итоге Искаков получил второе предупреждение и ушел со скамейки. Трагикомедия в двух действиях.

Сделали выводы

Если первый тайм в целом получился равным по игре: за ошибки друг друга наказывали и могли наказывать еще обе команды, то вторая половина все же осталась за «Спартаком». В том числе благодаря решительной двойной замене в перерыве, сделавшей еще больший акцент на атаке. «Акрон», кажется, толком не определился со стратегией на второй тайм. Оберегать минимальный перевес в такой «дырявой» игре было бы слишком опасно, но не менее опасно было и продолжать играть открыто против такого «Спартака».

В итоге хозяева как бы продолжили плыть по течению, порой активизируясь, а иногда приседая глубоко в защиту. На одном из таких «приседаний» «Спартак» соперника и поймал. Отрезок давления на ворота Васютина завершился навесом Бонгонды в сторону Манфреда Угальде. Пас прерывал Алекса Дурасович, который эффектно срезал мяч под перекладину своих ворот.

Тем не менее второй тайм полностью остался за «красно-белыми», которые нанесли десять ударов по воротам, пять из которых оказались точными. «Акрон» сподобился на четыре попытки, и лишь одна была в створ. Хозяева как-то быстрее устали и заиграли вяло в конце, тогда как москвичи пробовали вырвать победу. И старательность их вознаградилась еще одним пенальти. Угальде получил по ноге от Бокоева. Тоже невынужденный фол, поскольку Манфред уже отдал передачу, а юный дебютант «Спартака» Никита Массалыга ударил и не пробил вратаря. Но защитник просто наступил на стопу Угальде в этом эпизоде, и судья законно указал на «точку». В этот раз Барко хватило хитрости разобраться с Васютиным, и «Спартак» добыл победу.

«Красно-белые» догнали «Зенит», который уступает два очка «Краснодару». Но обоим этим конкурентам еще играть в этом туре. Так что мы пока можем лишь условно говорить о возвращении «Спартака» в чемпионскую гонку. В любом случае она будет веселой. Как и эти игры «красно-белых», которые сами себе создали проблемы, допустив уйму ошибок. Потом героически спасались, используя уже ошибки таких же несобранных оппонентов. Нельзя сказать, что это был качественный футбол. Зато он оказался результативным и боевым.