Феноменальный юниор и прогресс «спартаковцев». Футбольные открытия сезона 2024/25 в РПЛ

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сегодня, 18:53

Игроки, которые удивили и очаровали.

Алексей Батраков, «Локомотив»

В прошлом сезоне Батракова выпускали редко, работал ниже по схеме. Теперь оказался главным диспетчером «Локомотива». Хотя команде не хватило стабильности для борьбы за чемпионский титул, Батраков сыграл изумительно. Точно среди героев сезона. У девятнадцатилетнего плеймейкера 12 голов и 7 ассистов. Батракову надо подумать, что ему делать дальше. В «Зенит» идти нет смысла. Там конкуренция и уже подписали ассистента из «Локомотива» Глушенкова. Можно подумать о переезде за рубеж. Хотя не исключаем решение остаться ещё на сезон в клубе, где его знают и ценят.

Кристофер Мартинс, «Спартак»

Впечатлил, ведь Мартинс был в списке тех, от кого Станкович хотел избавиться. В опорной зоне вместо Умярова хавбек не заиграл. Но оказалось, что Кристофер полезен в атаке. Хотя не все поединки нового сезона ему удались, после дубля «Зениту» опытный игрок точно в списке ярких очарований. Старается, поскольку планирует уехать из РПЛ ? Тоже похвальное отношение к работе. «Спартак» вряд ли выиграет два трофея. Зато они прошли «Урал» и будут мечтать о Суперфинале Кубка. В РПЛ ситуация сложнее, «Краснодар» и «Зенит» выше в таблице. Но Мартинс тащит команду вперед.

Диего Коста, «Краснодар»

Новичок из «Сан-Паулу» оказался сильным центральным защитником. Поединок против «Зенита» не удался всем игрокам «Краснодара». Но Диего Коста много раз выручал в предыдущих турах. В том числе во время победной серии Мусаева. «Краснодар» играет в защите намного лучше, чем «Локомотив» и «Динамо». Эти клубы не идут первыми в РПЛ , а «Краснодар» пока на вершине. Будет сложно, но нужен не только опыт смелого бразильца Кайо, а и старания молодого коллеги. Потеря Алонсо и Сафонова могла сломать оборону «горожан», но появился Коста и сразу заиграл круто.

Лусиано Гонду, «Зенит»

Ещё один пример быстрой адаптации в РПЛ . Хотя у «Зенита» нет стабильной четверки в атаке, ведь на всех позициях Семак применял ротацию, Гонду в лучшем состоянии, чем Кассьерра и Соболев. Рослые парни подходят на роль центрального нападающего. Видно, что аргентинцу удобнее с оттяжкой на правый край. Но на любой позиции в атаке новичок из «Аргентинос Хуниорс» оказался правильной ставкой. Петербуржцы заплатили 12 миллионов евро, на два миллиона больше, чем за трансфер Соболева. Пока Александр адаптировался в «Зените», Гонду создавал голы.

Эсекьель Барко, «Спартак»

Ещё один аргентинец, ещё один новичок. Барко по возрасту как Гонду, но опытнее, чем нападающий молодежной сборной Аргентины. Наверное, по сумме всех туров РПЛ именно Эсекьель – лучший игрок сезона. В двадцать три года атакующий хавбек показал себя организатором атак «Спартака». У Бонгонда и Маркиньоса были промахи. А Барко стабильно создавал моменты для них и изменил игру Угальде. «Спартаку» будет сложно надолго сохранить невысокого футболиста, поскольку его легко представить в основе клубов из Серии А и Ла Лиги. Барко показал, что может перерасти РПЛ .

Валентин Пальцев, «Динамо» Махачкала

Недавно подрабатывал чернорабочим, а теперь играл за сборную России и является одним из лидеров неожиданного новичка РПЛ . «Динамо» из Махачкалы переиграло «Спартак» в Москве. Пальцев помог голкиперу не пропустить больше одного мяча. У Валентина есть неудачные матчи, но это упрямый и смелый центральный защитник. Нетипичный, ведь Пальцев невысокий для своей позиции, всего 176 сантиметров. В 23 года демонстрирует правильный подход. Валентину важно аккуратно подойти к поискам новой команды. Нужен коллектив, где оценят козыри и используют их во благо.

Стефан Лончар, «Акрон»

В отличие от коллег по списку, Лончар опытный игрок. У 29-летнего опорника есть матчи за сборную Македонии. Пришел в «Акрон» за смешные для большого футбола 125 тысяч евро. Давно их отработал вместе с зарплатой. «Акрон» на спокойном девятом месте в таблице РПЛ не только благодаря голевым включениям Дзюбы. Лончар забил 6 мячей в РПЛ и отдал 5 голевых передач. На две больше, чем у Артёма. Нет уверенности, что Лончар окажется стабильным футболистом. В последнее время работает хуже, чем в первой части сезона. Зато точно в списке очарований чемпионата.

Станислав Агкацев, «Краснодар»

Если Латышонок стал открытием прошлого сезона среди вратарей, то Агкацев создал репутацию сейчас. Год назад лишь подменял Сафонова. Делал это достойно, но у тренерского штаба были сомнения. Станислав справился с задачами в основе и является одним из самых успешных голкиперов сезона. Важно, что Агкацев неплохо организовывает защитников. «Краснодар» редко получает много мячей, как против «Зенита». Голкипер персонально ошибся всего несколько раз, причем ляпы не были кричащими. Хороший молодой вратарь очаровал стабильностью, важной в его профессии.

Густаво Мантуан, «Зенит»

Мантуана знали как крайнего атакующего хавбека. В новом сезоне Густаво вынужденно стал правым защитником. Волков, подписанный у «Краснодара», получил травму. Марио Фернандес покинул «Зенит». Караваев последовал за Волковым в лазарет. Зимой взяли в аренду Мимовича. Молодой серб проигрывает конкуренцию бразильцу. Мантуана не всегда ценил тренерский штаб, но его история напоминает путь Кузяева в «Зените». Менял позиции, играл справа в обороне. А Густаво не забывает атаковать – создал 7 голов в РПЛ . В обороне случались ошибки, но Мантуан очень старается.

Манфред Угальде, «Спартак»