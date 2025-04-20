«Краснодар» прошёл по лезвию. От ничьей с «Ахматом» спас лидер, проваливший главный матч сезона

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сегодня, 09:53

«Быки» достойно отреагировали на разгром от «Зенита».

Хорошее сопротивление от грозненцев

Сразу стоит отметить: грозненцы – крайне неудобный для «быков» соперник. За предыдущие 20 матчей грозненцы девять раз обыгрывали «Краснодар», ещё пять матчей завершались ничьей. Только в текущем сезоне команды успели пересечься четыре раза (трижды – в Кубке) – и только раз сильнее оказался «Краснодар». «Ахмат» же побеждал как дома, так и на территории соперника.

Да, сезон для «Ахмата» складывается скомкано – при этом зимой Сергей Ташуев отлично поработал с командой, так что для «горожан» матч был настоящей проверкой. Грозненцы полностью подтвердили свой статус и доставили много проблем хозяевам. «Краснодар» изначально был активнее на мяче, гости предпочли провоцировать ошибки соперника и играть на быстрых атаках. Без мяча группа атаки выдвигалась высоко и играла персонально, уже на первой минуте Садулаев накрыл Гонсалеса и развернул атаку, в которой «Ахмат» заработал штрафной. В дальнейшем Мелкадзе нагружал центральных защитников и разок подловил Тормену.

К завершению первого тайма «быки» открыли счёт – в то же время перед тем эпизодом у «Ахмата» был убойный момент (Тодорович добивал после дальнего удара – и попал в штангу). И после перерыва грозненцы в вертикальной атаке сравняли счёт – тот же Мелкадзе выиграл позицию у Тормены и замкнул прострел Самородова.

Ничейный счёт держался почти 30 минут – и сложно представить, удалось бы «Краснодару» дожать «Ахмат» без пенальти.

Сперцян реабилитировался за игру в Санкт-Петербурге

Должное «Ахмату» отдали, а теперь объективно – при сопротивлении гостей «быки» всё же были на голову сильнее. Команда грамотнее распоряжалась мячом, была конкретнее в финальной трети. Только в начале первого тайма Кордобу и Батчи выводили на удар в довольно опасных позициях.

Острота исходила от разных игроков – и особенно важно, что среди них снова был Эдуард Сперцян. Воспитанник давно стал лидером «Краснодара», спрос с него соответствующий – болельщики хотят, чтобы он привёл родной клуб к титулу. Но в важнейший момент хавбек просто выключился из игры – когда южане отправились в Санкт-Петербург в прошлые выходные и могли снимать все вопросы о чемпионе, Эдо просто не было видно на поле. Во многом с этим связывают, что «быки» очевидно уступали «Зениту» при игре на мяче. В итоге «сине-бело-голубые» оформили разгром – 4:1.

Дома полузащитнику хотя бы частично удалось реабилитироваться. Эдуард снова был похож на себя – смещался в зоны, где требовалась помощь при продвижении мяча, брал игру на себя. Именно он подавал на Кордобу, кода Джон на первых минутах опасно бил через себя. Сам же Эдуард на 19-й минуте вышел на удар из-за штрафной, выцеливая в дальний угол. Моментов у Сперцяна было достаточно – и, кстати, он же стал автором победного гола во вчерашнем матче. Сейчас для «Краснодара» критически важно, чтобы их лидер не выпадал из игры.

Показали характер в концовке

Концовка матча – пограничный момент. «Быки» на домашнем поле при игровом преимуществе не смогли развить его в преимущество на табло, после перерыва пропустили сами. «Ахмат» продолжал огрызаться и сохранял надёжность в обороне, последние минуты обещали быть тяжёлыми. И это под давлением чемпионской гонки, после неудачного выезда к «Зениту».

«Горожане» под таким прессом всё же дали результат – продолжали атаковать, заработали пенальти и почти сразу после гола забили ещё один. Сложно сказать, что здесь превалирует – хладнокровие южан или удача. При этом без чемпионского фарта тоже никуда. Мусаев хвалит команду:

Никто не ждал легкую игру. Очень хорошее содержание, хорошая психология. После 1:4 от «Зенита» была тяжелая неделя, тяжело далось поражение. Ребята молодцы, проявили себя настоящими мужчинами. Многое удалось реализовать, играли низом и спокойно создавали моменты. Хорошо отреагировали на пропущенный мяч, нашли силы и забили второй и третий голы. Фантастическая поддержка болельщиков. Говорили, что, когда будем обороняться, на поле будет война. «Ахмат» хорош в единоборствах, физически сильная команда. Понимали, что, когда будем без мяча, это будет война, а с мячом нужно играть в футбол. Были определенные комбинации, которые мы готовили. К счастью, все получилось.

Удачное время для осечки одних, минное поле для других

«Краснодар» забрал очки там, где должен забирать. Сейчас «горожанам» тяжело, поскольку права на ошибку уже нет – «Зенит» в двух очках (пока не сыграл с «Химками» – в пяти). В двух предстоящих турах «быки» играют с Махачкалой и «Рубином» – крайне организованными и неуступчивыми соперниками. Плюс к этому матчи южан будут проходить за день до игр «Зенита» – хочешь-не хочешь, а права даже на ничью у команды Мусаева нет.

А вот для «Ахмата» поражение не так уж критично. Грозненцы до этого из матча в матч набирали очки – обыграли «Рубин» и «Ростов», сыграли вничью с «Локо», «Химками», «Спартаком» и «Факелом». Этого хватило, чтобы подняться на 13-е место – сейчас команда в паре очков от того, чтобы покинуть зону стыков. И ведь «Пари НН» проиграл «Локомотиву», так что снизу не постучится, «Химкам», опять же, предстоит выезд к «Зениту», а «Крылья» сыграют в гостях с ЦСКА .

Велик шанс, что конкуренты в эти выходные тоже останутся без очков – «Ахмату» это на руку.