Воскресший МЮ и рухнувший «Лацио». Лига Европы дала драму

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сегодня, 01:29

Лига Европы дала больше интриги, чем Лига чемпионов.

Тот случай, когда четвертьфинальные матчи Лиги Европы получились более драматичными и напряженными, чем в «старшем» турнире. В Лиге чемпионов многое было ясно уже после первых матчей, а ответные встречи только подтвердили то, о чем догадывались или в чем были все уверены. В некоторой степени это сделало скучнее ЛЧ , несмотря на яркие вывески и противостояния.

А вот в Лиге Европы ничего не было ясно до конца ответных матчей. Половине из которых даже не хватило основного времени. Так что в плане драматизма и интриги второй по значимости турнир на стадии четвертьфинала однозначно обходит главный. Впереди более глубокий анализ произошедшего. Мы же пройдемся вкратце по том, что увидели в ответных поединках зрители.

Неприлично скучно

Пожалуй, спокойнее и скучнее остальных свою путевку в полуфинал Лиги Европы добыл «Атлетик», которому противостоял «Рейнджерс». Хотя первая игра обещала существенную интригу, завершившись нулевой ничьей. Но давление атмосферы «Сан-Мамеса» оказалось невыносимым для шотландцев, которые по всем статьям уступили баскам, пропустив их в полуфинал.

Счет встречи (2:0) даже не совсем отражает то превосходство, которое демонстрировал «Атлетик», показывая, что просто в классе опережает своего нынешнего соперника. Можно взглянуть на статистику. И пусть 56 процентов времени владения мячом в пользу хозяев не кажутся сильно убедительными – вы посмотрите на удары. 22 попытки предприняли игроки «Атлетика» — один только Сансет стрелял шесть раз. А у «Рейнджерс» всего семь попыток. Тут надо отметить качество этих ударов. Оно оставляло желать лучшего с обеих сторон. Всего четыре раза «Атлетик» попал в створ, а гости – дважды.

Все голевые эпизоды произошли в концовках таймов. Перед самым перерывом баски своим прессингом заработали пенальти, который реализовал Сансет, а в конце матча добил «Рейнджерс» Нико Уильямс. Более чем убедительная победа.

Цена пенальти

Куда больше интриги оставил «Тоттенхэм», который не стал доводить до дополнительного времени, но был близок к этому. На своем поле он сыграл в первом матче вничью с «Айнтрахтом» (1:1), оставив много вопросов и шансов немецкой команде, которая на своем поле смотрелась фаворитом против кризисных «шпор», плетущихся в Англии нога за ногу с «Манчестер Юнайтед».

Видимо, и «Айнтрахт», и «Тоттенхэм» так переволновались перед ответной игрой, что показали футбол весьма невысокого качества. Соперники больше нервничали и боролись, чем играли. Отсюда небольшое количество опасных моментов, много вязких единоборств. И как следствие – судьбу встречи решил всего лишь один удар, нанесенный с пенальти. Это перепугавшийся Кауа Сантос, обуянный безумием, сбил в своей штрафной в конце первого тайма Мэддисона. А Соланке реализовал одиннадцатиметровый.

Казалось, что у «Айнтрахта» на своем поле во втором тайме еще будут шансы. И действительно, немецкая команда заиграла активнее, но не сильно качественнее. Поэтому «шпоры» выстояли и удержали минимальный перевес. Даже по статистике не слишком просели – 14:12 в пользу хозяев по ударам при 5:3 по точным попыткам. Англичане отыграли строго по счету во втором тайме, пусть и выглядело это местами трусливо.

Норвежский прорыв

Уж сколько раз твердили миру о том, что фаворит должен поддерживать свой статус и в домашней, и в гостевой игре. Нельзя все откладывать на один матч, даже если ты уверен в победе. Может случиться так, что ее не хватит. Горький урок в очередной раз получил «Лацио». Римляне вообще выглядели чуть ли не главными претендентами на победу в Лиге Европы до старта четвертьфиналов. В том числе потому, что жребий им подарил «Буде-Глимт».

Но подарок оказался с сюрпризом. И в первой встрече на выезде римляне проиграли норвежскому клубу со счетом 0:2. Даже после этого с учетом домашней встречи впереди и разницы в классе «Лацио» выглядел чуть ли не фаворитом. И почти оправдал эту веру. Но лишь «почти».

Началось все для римлян вполне убедительно. В середине первого тайма они повели в счете, нанесли к перерыву 12 ударов и доминировали по всем статьям – норвежцы с трудом отбивались. Продолжили они это делать и во втором тайме. Причем как-то слишком успешно. Поймал кураж Хайкин, выручивший «Буде-Глимт», а римляне умудрялись в спешке мазать из убойных положений.

Дошло до того, что только финальный штурм с максимальным риском позволил «Лацио» забить второй мяч и сравнять счет в двухматчевом противостоянии. На тот момент перевод в дополнительное время выглядел вполне справедливым – римляне это заслужили. В третьем тайме их дальнейшее давление привело к еще одному голу, и самые нетерпеливые закрыли трансляции – не выходивший почти из обороны «Буде-Глимт» не обещал надежд на спасение.

Но в четвертом тайме норвежцы не просто собрались и переключились, а смогли перевернуть ситуацию на поле. Согласитесь, даже максимально опытные команды на подобное редко способны. Гости же сделали главное – выполнили задачу минимум, забив один мяч и переведя игру в серию пенальти. А там – лотерея. И успешнее в ней оказался Хайкин, отразивший два удара римлян. Еще один промах «Лацио» подарил гостям. А игроки «Буде-Глимт» не реализовали пару пенальти и идут дальше.

К слову, 32 удара за матч нанесли игроки «Лацио» против 12 у гостей. Хотя по попаданиям в створ разница не столь катастрофична – 11:8. Но Хайкин все равно большой молодец.

Двойной переворот

Противостояние «Манчестер Юнайтед» и «Лиона» в четвертьфинале Лиги Европы можно рассматривать как вообще отдельный футбольный жанр триллера. Независимо от турнирного положения, статуса команд и цены победы или поражения. Ребята просто в двух матчах выдали максимум интриги, драмы и кинематографичности. Переноси это в ЛЕ , в ЛЧ , в товарищеские матчи – куда угодно. Битва оказалась сочной сама по себе.

Счет 2:2 в Лионе фактически обнулял первый матч, хотя формально фаворитом после гостевой ничьей выглядел МЮ . Но все мы прекрасно знаем, что из себя представляет команда Рубена Аморима – в ней нельзя быть уверенным при любых раскладах. Собственно, второй матч это и показал.

Начали манкунианцы за здравие. Уже на десятой минуте открыли счет, а перед самым перерывом увеличили отрыв. Лионцы создавали остроту, но танцевал тот, кто лучше пользовался ошибками защиты. Пока гости свои шансы транжирили, англичане использовали подарки дырявой обороны «Лиона». Впрочем, так было лишь в первом тайме.

Потом МЮ снова примерил красные носы, которые забыл перед началом игры. В перерыве они нашлись в раздевалке, видимо. Перестановки, проведенные гостями, сыграли свою роль, а нагоняй, полученный от Паулу Фонсеки, заставил собраться с мыслями. После 70-й минуты с интервалом в семь минут лионцы забили дважды, сведя на нет все старания МЮ и обнулив предыдущие достижения.

Все шло к логичному и справедливому дополнительному времени, пока Толиссо не наступил зачем-то на пятку Йоро, просто пробегая позади него. Эта желтая карточка стала для Корентена второй, и «Лион» на то самое дополнительное время остался в меньшинстве. Но мы помним, кто в клоунских одеждах…

Постарался МЮ показать свою силу и хозяйскую удаль, имея на одного игрока больше. Однако натыкался на внезапно похорошевшую защиту «Лиона» и его контратаки. Одна из них в самом конце третьего тайма и привела к голу гостей, поставив «Юнайтед» на грань позора. Более того, в начале четвертой части балета «Лион» заработал пенальти и реализовал его. Казалось, что за 10 минут даже в меньшинстве гости не смогут растерять преимущество. Но это же «Лион»!