«Вилла» снова в огне. Разбили третью команду АПЛ после болезненного вылета из Лиги чемпионов

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сегодня, 13:05

Извинились перед болельщиками за вылет от ПСЖ .

Ранний гол и ударное начало от хозяев

«Львы» настраивались на матч с «Ньюкаслом», поскольку для команды он имел особенное значение. Прежде всего турнирное – «Вилла» в последних турах сезона будет бороться за попадание в Лигу чемпионов, при этом конкуренция слишком высока, чтобы в матче с клубом из топ-3 так просто отдавать даже ничью.

Вдобавок поединок с «сороками» – первый после обидного вылета банды Унаи Эмери из ЛЧ . С парижанами чуть-чуть не хватило для сказки. После 1:3 в гостях англичане дома к 28-й минуте горели 0:2, но смогли перевернуть ход матча. На 55-й минуте встречи Эзри Конса с передачи Рэшфорда сделал счёт 3:2 в пользу «Виллы» – и оставалось ещё 30 минут, чтобы забить четвёртый. Не хватило самой малости.

С боевым настроением «львы» вышли на матч чемпионата – и это чувствовалось сразу после стартового свистка. Хозяева сразу вжали соперника, Сандро Тонали под давлением у боковой был вынужден выбивать мяч. Он попал прямо на Тилеманса, а тот быстро нашёл забегающего в штрафную Уоткинса. Удар, рикошет от защитника – и на табло уже 1:0.

К 15-й минуте подопечные Унаи Эмери создали ещё пару моментов, так что первые минуты матча «львам» точно удалось. Тот же Уоткинс мог оформлять дубль, но попал в перекладину, потом Кэш бил с острого угла.

Второй гол – единственный острый момент от «сорок»

«Сороки», очевидно, оказались не готовы к такому развитию событий. Состояние шока в первые минуты после пропущенного мяча можно понять – как и то, что хозяева успели ещё нагрузить Поупа. И на самом деле последующая реакция гостей была правильной. Команда сама перешла в атаку и нашла свой момент почти сразу – после подачи со стандарта Барнс вырезал радиоуправляемую диагональ на дальнюю штангу, к которой сместился Шер. Так «Ньюкасл» сравнял счёт.

В этом матче главная проблема гостей – не в том, что они пропустили ранний гол. И не в том, что это повергло их в шок. Упущение в том, что, сравняв счёт и переломив ход матча, они не смогли развить успех. Момент с голом Шера – по сути единственный для команды Эдди Хау в том поединке. После этого «сорок» снова отогнали на свою половину и мучали атаками. Гостям оставалось только защищаться.

«Вилла» доминировала

Стандарт «Ньюкасла», принёсший команде гол, не сбил настрой хозяев – «Вилла» продолжила нагнетать. Буквально сразу после пропущенного мяча штрафной заработали уже «львы» – и после подачи Уоткинс опять пробил в штангу. «Сороки» также плохо справлялись с быстрыми атаками соперника. Во втором тайме Роджерс выводил Макгинна на удар, потом Камара пустил закидушку на того же Джона. В итоге свой гол нашёл Матсен. Такое же «разжимание пружины», пас в касание от Асенсио на Уоткинса, передачи Олли Матсену на ход – и отличный удар Иана прямо нд плечом вратаря в дальний угол. Автогол снял все вопросы о победителе – а спустя пару минут Онана положил красоту дальним ударом.

Доминирование «Астон Виллы» было абсолютным и безальтернативным. Испанский менеджер по итогам поединка отмечает:

Игроки фантастически отреагировали на вылет из Лиги чемпионов. «Вилла Парк» – нечто особенное. Это наша крепость. Фанаты мотивируют, подталкивают нас и помогают нам. Игроки следовали плану игры в течение 90 минут. Мы счастливы и хотим продолжать в том же духе.

Редко от тренера можно услышать, что игроки полностью выполнили установку на игру. Это хороший знак управляемости команды.

«Львы» способны замахнуться на тройку

«Вилла» давно стала тренерской командой, игроки понимают требования Эмери – да и сотрудничают они довольно долго. Из года в год коллектив развивается. Стагнация в текущем сезона логична – «львы» в ЛЧ играли против лучших и даже так отобрались напрямую в 1/8 финала. На этом фоне просадка довольно маленькая.

И теперь, когда клуб из Бирмингема покинул главный еврокубок, больше времени появится на восстановление – а значит, «Вилла» вполне сможет бороться за место в ЛЧ . Учитывая, что в АПЛ разыгрывают сразу пять путёвок в главный еврокубок, это абсолютно реальная задача. Даже можно сказать задача-минимум. Судя по текущей форме, химии среди игроков и настрою, «львы» могут замахнуться даже на место в тройке. Команда ничем не хуже «Ньюкасла», который замыкает топ-3. Наоборот – «львы» стабильнее и испытывают меньше проблем, чем «сороки». «Ноттингему» не хватает опыта, «лесники» в последних турах проиграли самой «Вилле» и «Эвертону». «Сити» – опасный соперник. Но всё же не та доминирующая машина, какой «горожане» были ранее.

Впереди – три проверки