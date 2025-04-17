Компани о противостоянии с «Интером»: «Мы отдали всё»

Главный тренер «Баварии» отреагировал на вылет своей команды из Лиги чемпионов.

Всегда сложно комментировать вылет своей команды, но выступление было на высоте. В первом матче у нас было много отсутствующих, но мы показали хорошую «Баварию». Нам противостоял сильный «Интер», с отличным тренером. Поздравляю их, они очень хорошо выступают. Мы немного сожалеем, потому что у нас были шансы — а против «Интера» их нелегко создать. Но это футбол, через 5 месяцев снова будет Лига чемпионов, и мы извлечём из этого уроки.

Мы должны вспомнить, что было главной темой перед матчем с «Интером». Речь шла о всех игроках, которых мы недосчитались из-за травм. Я думаю, что мы всё равно выступили хорошо. У нас были некоторые сожаления в первой игре и ещё больше во второй. Вчера же многое казалось правильным. У нас была невероятная поддержка болельщиков. Было два момента, в которых мы должны были действовать лучше, но мы также должны признать качество «Интера». Тем не менее, я считаю, что мы создали достаточно моментов, чтобы забить больше голов, чем «Интер».

Суровая реальность такова, что мы не играем финал Лиги чемпионов УЕФА дома, и мы не можем этого изменить. Но что касается результатов, мы знаем, что сделали достаточно, чтобы выиграть эти два матча.

Мы показали настоящую сплочённость, и она сохранится до конца сезона. Нет ни малейшего шанса, что я стану осуждать кого-то или даже затею эту дискуссию. Но когда мы обсуждаем что-то внутри клуба, внутри нашей семьи, мы говорим всё, что нужно сказать. Потому что это единственный путь к прогрессу.