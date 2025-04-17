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Компани о противостоянии с «Интером»: «Мы отдали всё»

вчера, 10:26
ИнтерЛоготип футбольный клуб Интер (Милан)2 : 2Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

Главный тренер «Баварии» Венсан Компании отреагировал на вылет своей команды из Лиги чемпионов.

Всегда сложно комментировать вылет своей команды, но выступление было на высоте. В первом матче у нас было много отсутствующих, но мы показали хорошую «Баварию». Нам противостоял сильный «Интер», с отличным тренером. Поздравляю их, они очень хорошо выступают. Мы немного сожалеем, потому что у нас были шансы — а против «Интера» их нелегко создать. Но это футбол, через 5 месяцев снова будет Лига чемпионов, и мы извлечём из этого уроки.

Мы должны вспомнить, что было главной темой перед матчем с «Интером». Речь шла о всех игроках, которых мы недосчитались из-за травм. Я думаю, что мы всё равно выступили хорошо. У нас были некоторые сожаления в первой игре и ещё больше во второй. Вчера же многое казалось правильным. У нас была невероятная поддержка болельщиков. Было два момента, в которых мы должны были действовать лучше, но мы также должны признать качество «Интера». Тем не менее, я считаю, что мы создали достаточно моментов, чтобы забить больше голов, чем «Интер».

Суровая реальность такова, что мы не играем финал Лиги чемпионов УЕФА дома, и мы не можем этого изменить. Но что касается результатов, мы знаем, что сделали достаточно, чтобы выиграть эти два матча.

Мы показали настоящую сплочённость, и она сохранится до конца сезона. Нет ни малейшего шанса, что я стану осуждать кого-то или даже затею эту дискуссию. Но когда мы обсуждаем что-то внутри клуба, внутри нашей семьи, мы говорим всё, что нужно сказать. Потому что это единственный путь к прогрессу.

Ранее главный тренер «Интера» Симоне Индзаги подвёл итоги ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Баварии» (2:2).

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Все комментарии
Capral
Capral
вчера в 11:02
Надо забыть вчерашнюю игру и готовиться к Бундесу- это сейчас главное. Летом готовится усиление, вот, тогда будет другой расклад...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:40
Да вчера бились как могли, к самоотдаче и желанию вопросов нет!!)
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 10:34
Ну вот к Компани наверное претензий нет, Бавария обескровленная действительно показала свой максимум, но немного не повезло, могло всё и по другому сложиться. Но мюнхенцы могут с высоко поднятой головой на это смотреть в отличии от некоторых. Вот например Барселона прошла дальше, но больше стыда чем у Баварии при этом у неё должно быть
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 10:32
Для этой Баварии выступление в 1/4 это максимум.
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