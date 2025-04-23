Решающий матч тренера «Милана». «Россонери» великолепны в дерби, «Интер» настроен на чемпионат

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вчера, 13:30

Огненная развязка дерби в полуфинале Кубка Италии.

Главная неожиданность тура возродила чемпионскую интригу

Когда «Интер» только готовился к первому матчу полуфинала Кубка, казалось, что тайминги для команды складываются идеально. У «Наполи» наметился спад, коллектив оказался на грани вылета из чемпионской гонки, а «Аталанта» её покинула ещё раньше. «Нерадзурри», по сути, оставалось без лишней спешки довести чемпионат до оформления титула.

При этом уже тогда итальянский гранд мог переключиться на Лигу чемпионов – как раз наступило время тяжёлой проверки. В четвертьфинальной стадии миланцы сошлись с «Баварией», а в полуфинале досталась «Барселона». Только вот на деле фокус на главный еврокубок привёл к тому, что в чемпионате команда просела слишком рано. Апрель начался с ничьей с «Пармой» на выезде, а недавно случилась новая неожиданность в матче с «Болоньей».

«Красно-синие» неожиданно удерживают позиции и готовы вновь отправиться в ЛЧ . И за предыдущие восемь матчей во всех турнирах у команды лишь одно поражение. В итоге «Болонья» обыграла «Интер» – теперь «Наполи» поравнялся с «нерадзурри» по набранным очкам.

Определяющий момент для проекта Индзаги

Двумя сезонами ранее «Интер» в финале Лиги чемпионов был главной неожиданностью сезона. Команда, для которой первая часть кампании провалилась, неожиданно претендовала на престижный трофей. На следующий год топ-клуб решил закрепить свой статус, начав гегемонию в чемпионате – при этом в еврокубке миланцы запнулись об «Атлетико» на ранних стадиях плей-офф. «Интер» продолжал развиваться и не отошёл от выбранного вектора, так что в текущем сезоне оказался среди фаворитов турнира. Только этот статус ещё надо подтвердить.

«Ман Сити» двумя сезонами ранее совмещал чемпионскую гонку с «Арсеналом» с продвижением по сетке плей-офф. «Реал» на следующий год покорил Ла Лигу и взял главный еврокубок. «Интеру» не удалось достичь подобной стабильности прежде, этого ждут сейчас. Каталонцы – главное открытие текущего сезона, команда Флика на всех порах мчит к титулу и нацелена на победу в ЛЧ , в коллективе достаточно исполнителей, которые делают разницу.

Против таких команд «Интер» хорош – «нерадзурри» умеют играть на удержание, перекусывать активный прессинг. Просто против «сине-гранатовых» мало показать свой стандартный уровень, надо прыгнуть выше головы.

У «Милана» одна победа в пяти матчах, у Консейсау есть оправдание

«Россонери» плавно стагнируют в таблице Серии А. Даже с «Комо» победа далась с трудом – и после этого у коллектива Сержиу Консейсау началась чёрная полоса. Пять матчей, одна победа – с «Фиорентиной» и «Удинезе» «Милан» сыграл вничью, а в минувшие выходные уступил «Аталанте».

Португальский менеджер отмечает:

Когда я приехал сюда, [в прессе] уже обсуждали всех тренеров, которых «Милан» мог бы пригласить, даже когда я выиграл Суперкубок Италии и свой первый матч в Серии А против «Кальяри». Я в футболе 40 лет и привык к этому, но те, с кем я работаю, все это видят, и это не способствует стабильности. Честно говоря, иногда мне тяжело наблюдать отсутствие уважения, когда люди говорят о тренере «Милана» так, как будто он никогда раньше не был в раздевалке и не работал в футболе. Это совершенно не так.

Такой эмоциональный фон ощутимо мешает команде, но «россонери» в этой атмосфере пребывают не первый год. Для Сержиу определяющий момент – как команда проведёт ответный поединок с «Интером». Сейчас клуб идёт непозволительно низко в чемпионате, не участвует в еврокубках. Кубок Италии – единственный трофей, который может стать для португальца хоть каким-то аргументом.

Для тренера всё решено

Хотя и это Консейсау вряд ли поможет. Руководство клуба уже длительный период присматривается к рынку тренеров и подбирает нового специалиста. По последним данным, португалец в любом случае покинет «Милан» по окончании сезона – вслед за ним на выход отправится Жоау Феликс.

Боссы ищут сменщика среди отечественных специалистов, фаворитом считается Роберто Де Дзерби. Менеджер отлично проявил себя у руля перспективного проекта – в «Брайтоне». Стартовый отрезок с «Марселем» тоже получился убедительным: «провансальцы» включились в гонку за второе место с «Монако». Но к весне всё вернулось на круги своя – просочилась токсичная атмосфера, тренер разругался с футболистами, дело близилось к отставке. Пока ситуация утихла, но вариант для «россонери» смотрится вполне рабочим.

«Россонери» не сдаются без боя

При том, что весь текущий сезон для «Милана» складывается кошмарно, на топ-матчи коллектив собирается. Особенно это касается нынешней кампании. Команды успели сыграть между собой четыре раза – и «нерадзурри» ни разу не одержали победу. Осенью «красно-чёрные» обыграли соседей в чемпионате, в январе сломили соперника в финале Суперкубка – та победа принесла Консейсау первый трофей в новом клубе. Теперь последовали две ничьи – 1:1. Так что у «россонери» есть предпосылки для попадания в финал.

Прогноз Soccer.ru: «Интеру» сейчас лучше сконцентрироваться на чемпионате и Лиге чемпионов, чтобы не остаться ни с чем по итогам сезона. «Наполи», конечно, даёт конкуренту возможность сохранить лидерство, но фактор Конте исключать не стоит. Да и «Милан» запредельно настроен именно на Кубок. Поставим на их трудовую победу – Милан сегодняшней ночью будет красно-чёрным.