У «Астон Виллы» комплекс перед кризисным грандом. Историческая победа открывает путь в Лигу чемпионов

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вчера, 13:05

Нужна первая почти за 12 лет победа на «Этихаде».

Гиперкомпенсация после обидного вылета

Вылет из ЛЧ от ПСЖ был закономерным – но оттого не менее обидным. «Львы» оказались близки к эпичному камбэку – дома не хватило одного гола, чтобы перевести встречу в овертайм и попытать счастья. Всем – и самим игрокам тоже – ясно, что у команды отличные перспективы, что «Астон Вилла» показывает уровень ЛЧ . Так что накопленную злость перенесли на игру с «Ньюкаслом».

К решению задачи по возвращению в зону Лиги чемпионов подошли с запредельной серьёзностью. В матче с третьей-четвёртой командой Премьер-Лиги «львы» владели безоговорочным преимуществом. Хозяева больше владели мячом и разворачивали вертикальные атаки, которые «сороки» сдерживали с трудом. При том, что итоговый счёт тоже разгромный (4:1), «Астон Вилла» могла забивать на порядок больше. Парочка стопроцентных моментов была у Олли Уоткинса, несколько раз на удар из убойной позиции выводили Макгинна.

На таком настроении можно и в топ-3 забраться

Вчерашняя победа очень важна. Прежде всего в спортивной составляющей – в конкуренции с «Ньюкаслом», «Манчестер Сити», «Челси» и «Ноттингемом» у «львов» нет права на ошибку. Вдобавок банда Унаи Эмери получила психологическое преимущество. Прямо сейчас ближайшие конкуренты команды – «Челси» и «Манчестер Сити», переживающие спад. «Аристократы» в апреле уже теряли очки с «Брентфордом» и «Ипсвичем», а в предыдущем туре едва не уступили «Фулхэму». Спаслись на последних минутах – Джордж забил на 83-й, а на третьей компенсированной Нету принёс победу. «Горожане» в последних турах не проигрывают – при этом не могут похвастаться стабильностью на длинной дистанции.

На этом фоне «Астон Вилла» смотрится более чем уверенно – коллектив не раздаёт очки и с командами из тройки не теряется.

Праймовый Рэшфорд будет кстати – сам вингер опять витает в облаках

Отдельно стоит отметить сыгранность в группе атаки. Матчи с «Ньюкаслом» и ПСЖ показали, что в критический момент угроза исходит от нескольких исполнителей – взять на себя инициативу могут не только Уоткинс или Рэшфорд, но и Макгинн, Тилеманс, даже опорник Онана способен приложиться издали.

В связи с этим «львы» стали задумываться о полноценном трансфере Маркуса. Вингер МЮ правильно воспринял аренду в «Астон Виллу» и на первых порах был запредельно мотивирован. Плюс Эмери нашёл к нему подход – и такой Рэшфорд за первые 11 матчей в команде отметился тремя голами и четырьмя ассистами. Такой Рэшфорд «львам» очень нужен – качество он даёт, а европейские гранды из-за бэкграунда с ним осторожничают.

При этом в последнее время Маркус будто откатился к прежним позициям. В апреле за пять игр -только одна голевая. Его действий в том числе не хватило с ПСЖ – в итоге матч с «Ньюкаслом» вингер начинал на скамейке.

По последним данным, зимний перформанс Маркуса привлёк «Барселону» – кризисный клуб хочет сыграть на неоднозначной репутации игрока и выбить трансфер за 40 млн евро. Сам англичанин наверняка держит в голове вариант с каталонцами – ещё в январе вингер до последнего ждал, когда «сине-гранатовые» договорятся с МЮ . Вполне возможно, что именно на фоне этих слухов футболист снова потерял концентрацию. Если это так, он «Астон Вилле» не помощник.

Вернулись править

Конечно, последние месяцы для «горожан» складываются скверно. Команда окончательно попрощалась с надеждой на камбэк и чемпионской гонкой, но главное – вылетела из Лиги чемпионов. Обиднее всего то, что с таким «Реалом» «небесно-голубые» могли рассчитывать на победу – у «сливочных» тоже достаточно системных проблем.

Но с тех пор, как ушла необходимость разрываться между двумя топ-турнирами, дела пошли на лад. Весной «Манчестер Сити» за восемь матчей лишь раз потерпел поражение (0:1 от «Ноттингема») – а в апреле коллектив разбил «Кристал Пэлас», плюс уверенно переиграл «Лестер» и «Эвертон».

Мармуш делает разницу

Очередной подсечкой для «Манчестер Сити» на финишной прямой могла стать потеря Эрлинга Холанда – команда лишилась своего главного бомбардира из-за травмы. Но с того момента у «Манчестер Сити» – три победы и одна ничья.

Дело в том, что у Пепа уже была замена норвежцу по позиции. Зимой клуб подписал Омара Мармуша из «Айнтрахта» – просто прежде египтянин играл на фланге, оставляя острие Эрлингу. Теперь же Омар сам стал наконечником атак «Манчестер Сити». За это время он вывел команду в полуфинал Кубка, а также забил «Лестеру» и «Кристал Пэлас».

Две цели на финиш сезона

Худо-бедно «горожане» доплывут до финиша сезона, избежав фатальных провалов. На эти полтора месяца у «небесно-голубых» остаётся пара нерешённых задач. Прежде всего, «Манчестер Сити» борется за ЛЧ . Располагаются на четвёртой строчке и отстают от третьей всего на один балл – в то же время до седьмого места – такое же расстояние.

Плюс Пеп может даже в такой сезон принести «Манчестер Сити» трофей – команда продолжает борьбу за Кубок Англии и уже добралась до полуфинала, где сыграет с «Ноттингемом». Поскольку, других задач на сезон просто нет, остаётся решать эти.

Эмери научил «львов» сопротивляться гегемону АПЛ

Современная «Астон Вилла» вообще многое переживает впервые именно с Унаи. Впервые борется не за выживание, а за еврокубки. Впервые услышала гимн Лиги чемпионов. Впервые играет в плей-офф ЛЧ – и сразу доходит до четвертьфинала. И с «Манчестер Сити» статистика встреч налаживается впервые.

В декабре 2024 года «львы» уже обыгрывали «Сити» дома, ровно за год до этого – ещё одна домашняя победа. Всего за один год статистика «Астон Виллы» против «горожан» стала лучше, чем за предшествующие этому 11 лет.

При этом в гостях «львы» против «Манчестер Сити» по-прежнему беспомощны – последняя выездная победа датируется сентябрём 2012 года.

Прогноз Soccer.ru: у обеих команд боевой настрой, но «львы» при этом не мучаются от системного кризиса. «Астон Вилла» одержит победу.