Чемпион Италии может определиться в «золотом матче»

Победитель Серии А может определиться в «золотом матче». После тридцати трёх туров «Интер» и «Наполи» имеют одинаковое количество очков, а две очные встречи между командами завершились со счётом 1:1. Если клубы также будут иметь одинаковые показатели, то они встретятся в «золотом матче». Данная игра, скорее всего, пройдёт на «Стадио Олимпико». И в случае ничьей в основное время сразу будет назначена серия пенальти.
Ранее сообщалось, что сегодняшние матчи 33-го тура Серии А перенесены из-за смерти Папы Римского Франциска.
Приветище, Дружище!!!
Приветище, Дружище!!!
Да и справедливо. Пусть в очном дополнительном поединке между собой и определяют "Интер" и "Наполи", кто из них сильнейший и кто из них
заслуживает быть чемпионом Италии.
Да и справедливо. Пусть в очном дополнительном поединке между собой и определяют "Интер" и "Наполи", кто из них сильнейший и кто из них
заслуживает быть чемпионом Италии.
В Серии А теперь не смотрят на дополнительные показатели.
На дополнительные показатели в Серии А не смотрят, потому что с 2022-го года для участников чемпионской гонки действует лишь критерий сравнения по набранным очкам.
В Серии А теперь не смотрят на дополнительные показатели.
На дополнительные показатели в Серии А не смотрят, потому что с 2022-го года для участников чемпионской гонки действует лишь критерий сравнения по набранным очкам.