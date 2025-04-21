Чемпион Италии может определиться в «золотом матче»

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вчера, 13:32

Победитель Серии А может определиться в «золотом матче». После тридцати трёх туров «Интер» и «Наполи» имеют одинаковое количество очков, а две очные встречи между командами завершились со счётом 1:1. Если клубы также будут иметь одинаковые показатели, то они встретятся в «золотом матче». Данная игра, скорее всего, пройдёт на «Стадио Олимпико». И в случае ничьей в основное время сразу будет назначена серия пенальти.

Ранее сообщалось, что сегодняшние матчи 33-го тура Серии А перенесены из-за смерти Папы Римского Франциска.