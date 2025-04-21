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Чемпион Италии может определиться в «золотом матче»

вчера, 13:32

Победитель Серии А может определиться в «золотом матче». После тридцати трёх туров «Интер» и «Наполи» имеют одинаковое количество очков, а две очные встречи между командами завершились со счётом 1:1. Если клубы также будут иметь одинаковые показатели, то они встретятся в «золотом матче». Данная игра, скорее всего, пройдёт на «Стадио Олимпико». И в случае ничьей в основное время сразу будет назначена серия пенальти.

Ранее сообщалось, что сегодняшние матчи 33-го тура Серии А перенесены из-за смерти Папы Римского Франциска.

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Все комментарии
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:11
...Минхерц,рад лицезреть! Будет бойня,в хорошем смысле, я верю,обязательно посмотрю....!
nikolah
nikolah
вчера в 19:06
До него еще дожить надо
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 18:33, ред.
На сколько он хорош, поговорим после Барселоны...)))
Приветище, Дружище!!!
shur
shur
вчера в 17:07
..Я не фан итальянского футбола, но "Интер" чертовски хорош сейчас!
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:07
Надеюсь на красивый футбол с забитыми мячами.
Валерыч
Валерыч
вчера в 15:54, ред.
Ну, что ж, если будет "золотой матч" - то это будет очень интересно.
Да и справедливо. Пусть в очном дополнительном поединке между собой и определяют "Интер" и "Наполи", кто из них сильнейший и кто из них
заслуживает быть чемпионом Италии.
Bad Listener
Bad Listener ответ Константин Каплий (раскрыть)
вчера в 14:57, ред.
Да ладно не заикнулся бы, тут на Соккере и не такую бессмыслицу порой можно прочитать, я уже ко всяким вбросам привык, и даже с перспективой сбыться с вероятностью 0,00000000000...01%. А за инфо спасибо что уточнили, я в принципе и сам догадался, но если уж из меня лирика прёт то меня уже не остановить, только дайте повод и я напишу чего нибудь обязательно)
Константин Каплий
Константин Каплий ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 14:35, ред.
Если бы дополнительные показатели имели значение, то про золотой матч не заткнулись бы, тем более при том что у Наполи сильно хуже разница мячей
Petruccio
Petruccio
вчера в 14:19
Для незнающих!
В Серии А теперь не смотрят на дополнительные показатели.

На дополнительные показатели в Серии А не смотрят, потому что с 2022-го года для участников чемпионской гонки действует лишь критерий сравнения по набранным очкам.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 14:06, ред.
А разница забитых и пропущенных не имеет значения, и прочие статистические показатели? Просто вопрос какова вероятность, сколько всего вещей должно совпасть чтобы это случилось, сдаётся мне если мы решим посчитать наша вероятность устремится к нулю со скоростью близкой к скорости света. Поэтому я тоже вкину такой вбросик - завтра Солнце может взойти на Западе. Или, чтобы вообще вызвать армагеддон - завтра рак может свистнуть на горе, чекайте)
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 13:55
Было бы прикольно.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 13:52
Золотой матч - это всегда интересно!!)) но будет ли???
drug01
drug01
вчера в 13:35
Ждем эту супер игру!!!
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