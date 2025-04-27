«Венеция» – «Милан»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 09:55

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Венеция» – «Милан», который состоится 27 апреля 2025 года

«Венеция»

«Венеция» очень хочет остаться в Серии А минимум еще на один сезон, но для этого нужно добиваться положительного результата в оставшихся турах. Команда располагается на 18 месте с 25 баллами, но отстает всего лишь на один пункт от ближайшего соперника. Хозяева намерены набирать очки в игре с «Миланом», который уже не преследует серьезных турнирных задач.

20 апреля «Венеция» сыграла вничью с «Эмполи» (2:2), а 12 числа команда обыграла «Монцу» (1:0).

«Милан»

«Милан» уже не достигнет высоких мест в чемпионате, но вышел в финал кубка Италии, что является главным приоритетом «россонери». Тем не менее, команда не собирается проигрывать оставшиеся матчи, хотя самоотдачи в них будет меньше, ведь в конце сезона никто не хочет получить ненужные травмы и повреждения.

23 апреля «Милан» крупно обыграл «Интер» в кубке страны (3:0), а ранее проиграл «Аталанте» (0:1) на своем поле.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Венеция» – 4.9

Ничья – 4.1

Победит «Милан» – 1.7

Тотал больше 2.5 мячей – 1.65

Тотал меньше 2.5 мячей – 2.25

Статистика

«Милан» проиграл четыре из десяти последних матчей во всех турнирах

«Венеция» выиграла лишь две игры из десяти последних на своем стадионе

Три последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Поставить на тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.65. Предполагаем, что команды вновь порадуют болельщиков результативным футболом, а победит более удачливый коллектив.