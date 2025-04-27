«Венеция» – «Милан»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Венеция» – «Милан», который состоится 27 апреля 2025 года
«Венеция»
«Венеция» очень хочет остаться в Серии А минимум еще на один сезон, но для этого нужно добиваться положительного результата в оставшихся турах. Команда располагается на 18 месте с 25 баллами, но отстает всего лишь на один пункт от ближайшего соперника. Хозяева намерены набирать очки в игре с «Миланом», который уже не преследует серьезных турнирных задач.
20 апреля «Венеция» сыграла вничью с «Эмполи» (2:2), а 12 числа команда обыграла «Монцу» (1:0).
«Милан»
«Милан» уже не достигнет высоких мест в чемпионате, но вышел в финал кубка Италии, что является главным приоритетом «россонери». Тем не менее, команда не собирается проигрывать оставшиеся матчи, хотя самоотдачи в них будет меньше, ведь в конце сезона никто не хочет получить ненужные травмы и повреждения.
23 апреля «Милан» крупно обыграл «Интер» в кубке страны (3:0), а ранее проиграл «Аталанте» (0:1) на своем поле.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Венеция» – 4.9
- Ничья – 4.1
- Победит «Милан» – 1.7
- Тотал больше 2.5 мячей – 1.65
- Тотал меньше 2.5 мячей – 2.25
Статистика
- «Милан» проиграл четыре из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Венеция» выиграла лишь две игры из десяти последних на своем стадионе
- Три последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»
Прогноз
Поставить на тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.65. Предполагаем, что команды вновь порадуют болельщиков результативным футболом, а победит более удачливый коллектив.