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«Венеция» – «Милан»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 09:55
«Венеция» – «Милан»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Венеция» – «Милан», который состоится 27 апреля 2025 года

«Венеция»

«Венеция» очень хочет остаться в Серии А минимум еще на один сезон, но для этого нужно добиваться положительного результата в оставшихся турах. Команда располагается на 18 месте с 25 баллами, но отстает всего лишь на один пункт от ближайшего соперника. Хозяева намерены набирать очки в игре с «Миланом», который уже не преследует серьезных турнирных задач.

20 апреля «Венеция» сыграла вничью с «Эмполи» (2:2), а 12 числа команда обыграла «Монцу» (1:0).

«Милан»

«Милан» уже не достигнет высоких мест в чемпионате, но вышел в финал кубка Италии, что является главным приоритетом «россонери». Тем не менее, команда не собирается проигрывать оставшиеся матчи, хотя самоотдачи в них будет меньше, ведь в конце сезона никто не хочет получить ненужные травмы и повреждения.

23 апреля «Милан» крупно обыграл «Интер» в кубке страны (3:0), а ранее проиграл «Аталанте» (0:1) на своем поле.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Венеция» – 4.9
  • Ничья – 4.1
  • Победит «Милан» – 1.7
  • Тотал больше 2.5 мячей – 1.65
  • Тотал меньше 2.5 мячей – 2.25

Статистика

  • «Милан» проиграл четыре из десяти последних матчей во всех турнирах
  • «Венеция» выиграла лишь две игры из десяти последних на своем стадионе
  • Три последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Поставить на тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.65. Предполагаем, что команды вновь порадуют болельщиков результативным футболом, а победит более удачливый коллектив.

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сегодня в 11:09
Несмотря на отсутствие значимых турнирных целей у обеих сторон, каждая команда мотивирована сыграть на победу по своим причинам.
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