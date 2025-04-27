«Бохум» – «Унион Берлин»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 13:12

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги «Бохум» – «Унион Берлин», который состоится 27 апреля 2025 года

«Бохум»

«Бохум» неудовлетворительно выступает в последних турах и теперь шансов на спасение места в Бундеслиге очень мало. Команда располагается на последнем месте с 20 баллами и на пять пунктов отстает от 16 места, дающего место в стыковых матчах плей-офф, при этом имея игру в запасе. В домашней игре с «Унион Берлин» хозяевам нужна только победа.

19 апреля «Бохум» проиграл на выезде «Вердеру» (0:1), а 12 числа команда проиграла на своем поле «Аугсбургу» (1:2).

«Унион Берлин»

Команд из столицы Германии провела не лучший сезон, однако обеспечила себе безопасный конец этого футбольного года, набрав 35 баллов. В выездной игре с «Бохумом» гости постараются добиться хорошего результата, но сделать это будет непросто, ведь соперник максимально мотивирован на победу.

19 апреля «Унион Берлин» сыграл вничью со «Штутгартом» (4:4), а 12 числа команда сыграл вничью с «Байером» (0:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Бохум» – 2.4

Ничья – 3.45

Победит «Унион Берлин» – 3.05

Тотал больше 2.5 мячей – 1.85

Тотал меньше 2.5 мячей – 1.98

Статистика

«Бохум» проиграл шесть из восьми последних матчей во всех турнирах

«Унион» выиграл три из десяти последних матчей на выезде в чемпионате Германии

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «Бохума», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.4. Предполагаем, что хозяева добьются важной победы для себя и останутся в борьбе за выживание в Бундеслиге.