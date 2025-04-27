«Бохум» – «Унион Берлин»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги «Бохум» – «Унион Берлин», который состоится 27 апреля 2025 года
«Бохум»
«Бохум» неудовлетворительно выступает в последних турах и теперь шансов на спасение места в Бундеслиге очень мало. Команда располагается на последнем месте с 20 баллами и на пять пунктов отстает от 16 места, дающего место в стыковых матчах плей-офф, при этом имея игру в запасе. В домашней игре с «Унион Берлин» хозяевам нужна только победа.
19 апреля «Бохум» проиграл на выезде «Вердеру» (0:1), а 12 числа команда проиграла на своем поле «Аугсбургу» (1:2).
«Унион Берлин»
Команд из столицы Германии провела не лучший сезон, однако обеспечила себе безопасный конец этого футбольного года, набрав 35 баллов. В выездной игре с «Бохумом» гости постараются добиться хорошего результата, но сделать это будет непросто, ведь соперник максимально мотивирован на победу.
19 апреля «Унион Берлин» сыграл вничью со «Штутгартом» (4:4), а 12 числа команда сыграл вничью с «Байером» (0:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Бохум» – 2.4
- Ничья – 3.45
- Победит «Унион Берлин» – 3.05
- Тотал больше 2.5 мячей – 1.85
- Тотал меньше 2.5 мячей – 1.98
Статистика
- «Бохум» проиграл шесть из восьми последних матчей во всех турнирах
- «Унион» выиграл три из десяти последних матчей на выезде в чемпионате Германии
- Четыре из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Поставить на победу «Бохума», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.4. Предполагаем, что хозяева добьются важной победы для себя и останутся в борьбе за выживание в Бундеслиге.