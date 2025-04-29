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«Барселона» – «Интер»: прогноз и ставка от БК Pinnacle

сегодня, 12:00
«Барселона» – «Интер»: прогноз и ставка от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги чемпионов «Барселона» – «Интер», который состоится 30 апреля 2025 года

«Барселона»

«Сине-гранатовые» определенно являются одной из лучших команд Европы на данный момент, но последние встречи давались команде нелегко и забрали много энергии. Тем не менее, «Барселона» является фаворитом, особенно учитывая спад «Интера» в последних матчах. Только победа будет для хозяев приемлемым результатом в первом поединке полуфинала.

26 апреля «Барселона» в финале кубка Испании обыграла «Реал» Мадрид (3:2, дополнительное время), а 22 апреля минимально одолела «Мальорку» в чемпионате (1:0).

«Интер»

«Интер» борется за чемпионство в Италии, но в последних матчах многие отмечают резкий спад в игре и результатах, поэтому переживают за встречу с «Барселоной». Кроме того, миланский клуб уже отстает и от лидера Серии А. Симоне Индзаги и его штабу надо срочно решать эти проблемы, и мы проверим как он в итоге с ними справится.

27 апреля «Интер» проиграл в чемпионате Италии «Роме» на своем стадионе (0:1), а 23 числа в кубке страны крупно уступил «Милану» (0:3).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Барселона» – 1.6
  • Ничья – 4.2
  • Победит «Интер» – 5.1
  • Тотал больше 2.5 мячей – 1.58
  • Тотал меньше 2.5 мячей – 2.4

Статистика

  • «Барселона» выиграла восемь из десяти последних матчей во всех турнирах
  • «Интер» проиграл три из десяти последних выездных поединков
  • Четыре из пяти матча между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «Барселоны», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.6. Подопечные Ханси Флика играют на своем стадионе и постараются добыть важную победу над слегка «разобранным» соперником.

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