«Барселона» – «Интер»: прогноз и ставка от БК Pinnacle

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сегодня, 12:00

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги чемпионов «Барселона» – «Интер», который состоится 30 апреля 2025 года

«Барселона»

«Сине-гранатовые» определенно являются одной из лучших команд Европы на данный момент, но последние встречи давались команде нелегко и забрали много энергии. Тем не менее, «Барселона» является фаворитом, особенно учитывая спад «Интера» в последних матчах. Только победа будет для хозяев приемлемым результатом в первом поединке полуфинала.

26 апреля «Барселона» в финале кубка Испании обыграла «Реал» Мадрид (3:2, дополнительное время), а 22 апреля минимально одолела «Мальорку» в чемпионате (1:0).

«Интер»

«Интер» борется за чемпионство в Италии, но в последних матчах многие отмечают резкий спад в игре и результатах, поэтому переживают за встречу с «Барселоной». Кроме того, миланский клуб уже отстает и от лидера Серии А. Симоне Индзаги и его штабу надо срочно решать эти проблемы, и мы проверим как он в итоге с ними справится.

27 апреля «Интер» проиграл в чемпионате Италии «Роме» на своем стадионе (0:1), а 23 числа в кубке страны крупно уступил «Милану» (0:3).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Барселона» – 1.6

Ничья – 4.2

Победит «Интер» – 5.1

Тотал больше 2.5 мячей – 1.58

Тотал меньше 2.5 мячей – 2.4

Статистика

«Барселона» выиграла восемь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Интер» проиграл три из десяти последних выездных поединков

Четыре из пяти матча между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «Барселоны», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.6. Подопечные Ханси Флика играют на своем стадионе и постараются добыть важную победу над слегка «разобранным» соперником.