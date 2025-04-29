«Бетис» – «Фиорентина»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги конференций «Бетис» – «Фиорентина», который состоится 1 мая 2025 года
«Бетис»
«Бетис» оставляет о себе хорошее впечатление во второй половине сезона, как в Ла Лиге, так и в Лиге конференций. Команды вышла в полуфинал и встретится с завсегдатаем турнира «Фиорентиной», которая в очередной раз пытается выиграть этот трофей. Хозяевам очень важно добиться комфортного преимущества на своем поле, чтобы потом грамотно противостоять сопернику в ответной встрече во Флоренции.
24 апреля «Бетис» разгромил в чемпионате «Вальядолид» (5:1), а 21 числа на выезде одолел «Жирону» (3:1).
«Фиорентина»
Команда не проигрывает уже несколько матчей подряд и в целом чувствует себя уверенно. «Фиорентина» намерена пройти уже в третий подряд для себя финал Лиги конференций, но в этот раз на пути стоит очень серьезный и сильный соперник. Гостям важно хорошо выступить в Испании, чтобы решать вопрос о победителе уже на своем стадионе при поддержке болельщиков.
27 апреля «Фиорентина» обыграла на своем поле «Эмполи» (2:1), а 23 числа оказалась сильнее «Кальяри» на выезде (2:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Бетис» – 1.65
- Ничья – 3.8
- Победит «Фиорентина» – 5.5
- Тотал больше 2.5 мячей – 1.95
- Тотал меньше 2.5 мячей – 1.85
Статистика
- «Фиорентина» не проигрывает уже девять поединков подряд во всех турнирах
- «Бетис» выиграл четыре из пяти последних домашних матчей во всех турнирах
- Два последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Поставить на победу «Бетиса», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.65. Предполагаем, что «Бетис» на своем поле окажется сильнее итальянского клуба и добудет преимущество в 1-2 мяча.