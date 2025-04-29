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«Бетис» – «Фиорентина»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 12:21
«Бетис» – «Фиорентина»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги конференций «Бетис» – «Фиорентина», который состоится 1 мая 2025 года

«Бетис»

«Бетис» оставляет о себе хорошее впечатление во второй половине сезона, как в Ла Лиге, так и в Лиге конференций. Команды вышла в полуфинал и встретится с завсегдатаем турнира «Фиорентиной», которая в очередной раз пытается выиграть этот трофей. Хозяевам очень важно добиться комфортного преимущества на своем поле, чтобы потом грамотно противостоять сопернику в ответной встрече во Флоренции.

24 апреля «Бетис» разгромил в чемпионате «Вальядолид» (5:1), а 21 числа на выезде одолел «Жирону» (3:1).

«Фиорентина»

Команда не проигрывает уже несколько матчей подряд и в целом чувствует себя уверенно. «Фиорентина» намерена пройти уже в третий подряд для себя финал Лиги конференций, но в этот раз на пути стоит очень серьезный и сильный соперник. Гостям важно хорошо выступить в Испании, чтобы решать вопрос о победителе уже на своем стадионе при поддержке болельщиков.

27 апреля «Фиорентина» обыграла на своем поле «Эмполи» (2:1), а 23 числа оказалась сильнее «Кальяри» на выезде (2:1).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Бетис» – 1.65
  • Ничья – 3.8
  • Победит «Фиорентина» – 5.5
  • Тотал больше 2.5 мячей – 1.95
  • Тотал меньше 2.5 мячей – 1.85

Статистика

  • «Фиорентина» не проигрывает уже девять поединков подряд во всех турнирах
  • «Бетис» выиграл четыре из пяти последних домашних матчей во всех турнирах
  • Два последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «Бетиса», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.65. Предполагаем, что «Бетис» на своем поле окажется сильнее итальянского клуба и добудет преимущество в 1-2 мяча.

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