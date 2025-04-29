«Бетис» – «Фиорентина»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 12:21

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги конференций «Бетис» – «Фиорентина», который состоится 1 мая 2025 года

«Бетис»

«Бетис» оставляет о себе хорошее впечатление во второй половине сезона, как в Ла Лиге, так и в Лиге конференций. Команды вышла в полуфинал и встретится с завсегдатаем турнира «Фиорентиной», которая в очередной раз пытается выиграть этот трофей. Хозяевам очень важно добиться комфортного преимущества на своем поле, чтобы потом грамотно противостоять сопернику в ответной встрече во Флоренции.

24 апреля «Бетис» разгромил в чемпионате «Вальядолид» (5:1), а 21 числа на выезде одолел «Жирону» (3:1).

«Фиорентина»

Команда не проигрывает уже несколько матчей подряд и в целом чувствует себя уверенно. «Фиорентина» намерена пройти уже в третий подряд для себя финал Лиги конференций, но в этот раз на пути стоит очень серьезный и сильный соперник. Гостям важно хорошо выступить в Испании, чтобы решать вопрос о победителе уже на своем стадионе при поддержке болельщиков.

27 апреля «Фиорентина» обыграла на своем поле «Эмполи» (2:1), а 23 числа оказалась сильнее «Кальяри» на выезде (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Бетис» – 1.65

Ничья – 3.8

Победит «Фиорентина» – 5.5

Тотал больше 2.5 мячей – 1.95

Тотал меньше 2.5 мячей – 1.85

Статистика

«Фиорентина» не проигрывает уже девять поединков подряд во всех турнирах

«Бетис» выиграл четыре из пяти последних домашних матчей во всех турнирах

Два последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «Бетиса», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.65. Предполагаем, что «Бетис» на своем поле окажется сильнее итальянского клуба и добудет преимущество в 1-2 мяча.