«Акрон» – «Динамо» Махачкала: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 19:01

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Акрон» – «Динамо» Махачкала, который состоится 2 мая 2025 года

«Акрон»

Команда из Тольятти, как и нынешний соперник, только в этом сезоне пришли в РПЛ и оба клуба стараются сохранить здесь прописку на следующий футбольный год. «Акрон» располагается на десятом месте с 29 баллами и на два пункта опережает «Динамо» Махачкала, поэтому зрители увидят битву соседей по турнирной таблице.

27 апреля «Акрон» на выезде поделил очки с «Химками» (2:2), а 19 числа только на последних минутах уступил на своем стадионе «Спартаку» (2:3).

«Динамо» Махачкала

«Динамо» Махачкала находится в похожей ситуации с «Акроном» и старается не попасть в зону вылета, но опережает ее всего на три пункта. В оставшихся турах гости будут бороться за каждый балл, который поможет обезопасить свое положение в турнирной таблице. Любой результат кроме поражения будет считаться приемлемым.

25 апреля «Динамо» Махачкала не смогло спасти матч с «Краснодаром» (2:3), а 19 апреля на выезде проиграло «Оренбургу» (1:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Акрон» – 2.35

Ничья – 3.1

Победит «Динамо» Махачкала – 3.3

Тотал больше 2.5 мячей – 2.15

Тотал меньше 2.5 мячей – 1.7

Статистика

Четыре последних матча «Динамо» Махачкала завершились исходом «обе забьют»

«Акрон» выиграл четыре из десяти домашних поединков за последнее время

«Динамо» Махачкала проиграло три из пяти последних встреч с «Акроном» при двух ничейных результатах

Прогноз

Поставить на победу «Акрона», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.35. Предполагаем, что хозяева еще раз подтвердят свое превосходство над «Динамо» Махачкала в личных встречах и наберет важные три балла.