«Акрон» – «Динамо» Махачкала: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Акрон» – «Динамо» Махачкала, который состоится 2 мая 2025 года
«Акрон»
Команда из Тольятти, как и нынешний соперник, только в этом сезоне пришли в РПЛ и оба клуба стараются сохранить здесь прописку на следующий футбольный год. «Акрон» располагается на десятом месте с 29 баллами и на два пункта опережает «Динамо» Махачкала, поэтому зрители увидят битву соседей по турнирной таблице.
27 апреля «Акрон» на выезде поделил очки с «Химками» (2:2), а 19 числа только на последних минутах уступил на своем стадионе «Спартаку» (2:3).
«Динамо» Махачкала
«Динамо» Махачкала находится в похожей ситуации с «Акроном» и старается не попасть в зону вылета, но опережает ее всего на три пункта. В оставшихся турах гости будут бороться за каждый балл, который поможет обезопасить свое положение в турнирной таблице. Любой результат кроме поражения будет считаться приемлемым.
25 апреля «Динамо» Махачкала не смогло спасти матч с «Краснодаром» (2:3), а 19 апреля на выезде проиграло «Оренбургу» (1:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Акрон» – 2.35
- Ничья – 3.1
- Победит «Динамо» Махачкала – 3.3
- Тотал больше 2.5 мячей – 2.15
- Тотал меньше 2.5 мячей – 1.7
Статистика
- Четыре последних матча «Динамо» Махачкала завершились исходом «обе забьют»
- «Акрон» выиграл четыре из десяти домашних поединков за последнее время
- «Динамо» Махачкала проиграло три из пяти последних встреч с «Акроном» при двух ничейных результатах
Прогноз
Поставить на победу «Акрона», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.35. Предполагаем, что хозяева еще раз подтвердят свое превосходство над «Динамо» Махачкала в личных встречах и наберет важные три балла.