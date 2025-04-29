«Ницца» – «Реймс»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Ницца» – «Реймс», который состоится 2 мая 2025 года
«Ницца»
«Ницца» продолжает тяжелую борьбу за место в топ-4 Лиги 1 и после ряда неудач смогла добиться двух побед. Коллектив на данный момент занимает шестое место с 54 баллами и лишь по разнице мячей уступает «Лиону». В домашней игре с нестабильным «Реймсом» хозяевам нужна лишь победа, ведь потеря очков серьезно помешает выполнению поставленных задач.
25 апреля «Ницца» обыграла на выезде немотивированный «ПСЖ» (3:1), а 20 числа на своем поле обыграла «Анже» (2:1).
«Реймс»
«Реймс» в последнее время гораздо улучшил свои результаты и практически снял вопросы о понижении в классе. Сейчас коллектив располагается на 13 месте 33 баллами и на пять пунктов опережает зону вылета. Гости постараются достойно противостоять в игре с «Ниццей», хотя возможностей у них буде не так много.
27 апреля «Реймс» сыграл вничью с «Монпелье» (0:0), а 20 числа минимально обыграл на своем поле «Тулузу» (1:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Ницца» – 1.43
- Ничья – 4.8
- Победит «Реймс» – 7
- Тотал больше 2.5 мячей – 1.6
- Тотал меньше 2.5 мячей – 2.3
Статистика
- Четыре последних матча «Реймса» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Ницца» выиграла шесть из десяти домашних поединков на своем поле
- Три из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»
Прогноз
Поставить на победу «Ниццы», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.43. Предполагаем, что «Ницца» справится на своем поле с «Реймсом» и наберет важные три очка.