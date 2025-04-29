«Ницца» – «Реймс»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 19:12

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Ницца» – «Реймс», который состоится 2 мая 2025 года

«Ницца»

«Ницца» продолжает тяжелую борьбу за место в топ-4 Лиги 1 и после ряда неудач смогла добиться двух побед. Коллектив на данный момент занимает шестое место с 54 баллами и лишь по разнице мячей уступает «Лиону». В домашней игре с нестабильным «Реймсом» хозяевам нужна лишь победа, ведь потеря очков серьезно помешает выполнению поставленных задач.

25 апреля «Ницца» обыграла на выезде немотивированный « ПСЖ » (3:1), а 20 числа на своем поле обыграла «Анже» (2:1).

«Реймс»

«Реймс» в последнее время гораздо улучшил свои результаты и практически снял вопросы о понижении в классе. Сейчас коллектив располагается на 13 месте 33 баллами и на пять пунктов опережает зону вылета. Гости постараются достойно противостоять в игре с «Ниццей», хотя возможностей у них буде не так много.

27 апреля «Реймс» сыграл вничью с «Монпелье» (0:0), а 20 числа минимально обыграл на своем поле «Тулузу» (1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ницца» – 1.43

Ничья – 4.8

Победит «Реймс» – 7

Тотал больше 2.5 мячей – 1.6

Тотал меньше 2.5 мячей – 2.3

Статистика

Четыре последних матча «Реймса» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Ницца» выиграла шесть из десяти домашних поединков на своем поле

Три из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Поставить на победу «Ниццы», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.43. Предполагаем, что «Ницца» справится на своем поле с «Реймсом» и наберет важные три очка.